Koen Bouwman, het ‘gewone jongetje uit de Achterhoek’, is de bergkoning van de Giro

Vlak nadat Koen Bouwman (28) op vrijdag 13 mei in de Zuid-Italiaanse stad Potenza heeft laten zien hoe je sprinten moet om een heuvelachtige Giro-etappe te winnen, gaat bij de firma Dyka in Doetinchem, groothandel in regenpijpen en andersoortig pvc, de telefoon.

„René, gefeliciteerd!”

„Waarmee?”

„Met Koen natuurlijk. Die heeft net gewonnen!”

„Hoezo gewonnen?”

„De zevende etappe in de Giro!”

„Potdomme.”

René Bouwman heeft late dienst. Er moeten vrachtwagens geladen worden en ladingen naar klanten gereden. Voor wielrennen is geen tijd op het werk. Hij zal de etappe morgenmiddag wel terugkijken, van begin tot eind. Met eigen ogen zien wat hier nu weer is gebeurd. Hij heeft altijd geweten dat Koen lekker kon klimmen. Maar dat dit zo zou uitpakken … Hij krijgt er kippenvel van.

Elf kilometer verderop, thuis in Ulft, is Angela Bouwman tien jaar ouder en een stuk grijzer geworden. Ze heeft van haar werkgever Jumbo, waar ze als caissière werkt, tijdens de Giro ’s middags vrij gekregen om de verrichtingen van haar zoon te kunnen volgen. Nu Koen zo veel succes heeft, overladen wildvreemde mensen haar met reacties. U bent toch de moeder van Koen Bouwman? Haar baas zei laatst: „Ik denk dat ik maar een kletskassa open voor jou.”

Maar koers kijken is voor Angela niet altijd een pretje. Bij elke afdaling, en dat zijn er in de Giro nogal veel, gaat ze naar buiten, en ze komt pas weer terug als Koen beneden is. Ze kan het niet aanzien als haar jongste zoon zich van een berg laat vallen. Dat heeft een geschiedenis. Veertig jaar geleden werd haar broer door een auto geschept toen hij op de fiets zat, dertien jaar pas. Ze vond het dus ook geen pretje dat Koen op zijn vierde al riep dat hij „wielerfietser” wilde worden, en onlangs drie jaar extra bij Jumbo-Visma tekende. Maar ja, het is zijn droom. Dus toe maar. Nooit had ze gedacht dat het hiertoe zou leiden. Tenslotte, zeiden ze in huize-Bouwman altijd, „is Koen gewoon maar een jongetje uit de Achterhoek.”

Lees ook:Mathieu van der Poel verliest het roze, maar zijn sponsoren hebben al gewonnen

Ze komen niet uit „het wereldje”, de Bouwmannetjes, met wielrennen hadden ze weinig op. Er waren een paar „plezierfietsers” aan Angela’s kant van de familie, neefjes, nichtjes, dat was het wel. Maar Koen raakte in het bos onderweg naar Badderich, aan de Duitse grens, als kind toch betoverd door voorbijzoevende tweewielers. René dacht dan: het zullen de shirtjes wel zijn. Maar die lieten Koen koud. Met zeven jaar was hij niet meer te houden. Er moest een fiets komen. En dat bleek in Ulft nog geen sinecure.

Een kindermaatje

Malle Pietje, zo noemde ze hem op het dorp, was zo’n kerel met een schuur vol schroot en oud ijzer. In zijn tuin stapelde hij oude fietsframes op elkaar. René wist er op een goede dag een kindermaatje te scoren. Hij schuurde het op en spoot het in geel en zwart, net als de kleuren van Koens wielerpakje. Koen kreeg de fiets voor zijn communie en wilde meteen naar De Zwaluwen in Doetinchem, de wielerclub waar ook Erik Breukink leerde fietsen. Daar was hij eigenlijk veel te jong voor, maar hij mocht blijven, zolang hij het leuk bleef vinden om met oudere jongens te trainen. Koen deed ook aan badminton, en kon in de jeugd van De Graafschap gaan voetballen, maar weigerde, omdat hij wist wat hij wilde: wielrenner worden.

René heeft zijn zoon altijd op het hart gedrukt om toch vooral plezier te maken. Hij zag het te vaak gebeuren dat bloedfanatieke ouders hun kinderen langs de zijlijn stonden te drillen. Daar kwam vervolgens niks meer van terecht. Veel jongens die Koen er vroeger af reden, brandden zich op nog voor ze volgroeid waren. Koen kreeg de keuze: wil je vandaag een stuk fietsen, of met vriendjes spelen? Het werd steeds vaker een stuk fietsen.

Hij zakte eens voor een examen Engels omdat hij in Oostenrijk een wedstrijd had. Aan zijn ouders had hij niets verteld. Koen moest daarna wel zijn havo-diploma halen, want dan had hij iets om op terug te vallen. Maar René en Angela hadden al lang gezien welke kant hij op zou gaan.

Op zijn 21ste kwam Koen als stagiair binnen bij wat toen Team LottoNL-Jumbo heette, op dat moment een van de slechtste teams in de WorldTour, met torenhoge ambities maar ondermaatse uitslagen. Achteraf bezien is het zijn geluk geweest dat de ploeg zo aan de grond zat. Het selectiebeleid was niet streng. „Koen stond absoluut niet als toptalent te boek”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma. „Niemand begreep dat hij de kans kreeg om bij ons stage te komen lopen. Hij was een jongen die heel veel tijd en begeleiding nodig had. Zeker in zijn eerste jaar heb ik hem wel eens een schop onder zijn kont moeten geven. Hij kon totaal niet van voren in een peloton rijden.”

Kneedbaar en leergierig

Koen Bouwman ging in het begin van zijn carrière laconiek om met zijn sport, met zijn voeding. Volgens Zeeman had hij moeite om op gewicht te blijven, hij vond het allemaal niet zo nodig. Maar hij bleek kneedbaar en leergierig, werd elk jaar een beetje beter, „en heeft ergens het licht gezien”.

In 2017 won hij een etappe in de Dauphiné en ook de bergtrui in die rittenkoers. Dat was zijn doorbraak als rittenkaper en bergkoning. In grote rondes werd hij daarna vaak geketend door de ambities van een kopman. Maar zijn succes deze Giro heeft zijn ogen misschien wel geopend. Hij stapte in rit zeven uit de schaduw en won afgelopen vrijdag zijn tweede etappe. Bovendien pakte hij als eerste Nederlander ooit de bergtrui in de Giro. Wat zou er mogelijk zijn als hij eens drie weken lang voor eigen kans mocht gaan?

„Ik denk niet dat Koen dat wil”, zegt Zeeman. „Want bij ons moet je dan goed zijn voor top-3 of top-5, en ga je niet voor top-10, hoe knap dat ook is. Koen is maar een paar keer per jaar fysiek en mentaal top. Ik denk ook dat hij graag voor een kopman wil blijven werken. En dan af en toe in deze gelegenheid kan komen. Maar misschien heb ik het verkeerd. Ik sta open voor elk gesprek.”

Robert Gesink, mede-Achterhoeker, denkt dat het succes van zijn ploegmaat weinig zal veranderen. „Ik had hem een paar dagen geleden nog aan de telefoon. Hij vertelde dat hij er al naar uitkeek om samen de Ronde van Zwitserland te rijden volgende maand. Als er eentje nuchter is, dan Koen. Een goedzak, een allemansvriend, zeer geliefd binnen de ploeg. Hij zal aan het einde van de Giro met iedereen een biertje drinken. Alle tafels langs. Misschien pakt hij die avond zijn hengel nog wel. Hij vist graag. Om rustig alles te overdenken.”

Sinds zijn relatie vorig jaar stuk liep, woont Koen weer in het ouderlijk huis in Ulft. Er staan daar allerlei festiviteiten gepland. Maar eerst wil hij zijn familie mee uit eten nemen. Maandagavond, in Doetinchem. Angela zal daarna eens kijken of „we er een paar kilo’s bij kunnen krijgen”. Ze zag Koens gezicht in de Giro elke dag dunner worden. „Dinsdag eten we stamppot-wortels, bruine bonen en gehaktballen. Dat is zijn favoriet.”