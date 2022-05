Instroom wettelijke schuldsanering vorig jaar historisch laag

Vorig jaar zijn 2.315 Nederlanders in de wettelijke schuldsanering terechtgekomen; de kleinste instroom sinds het begin van de schuldenwet in 1998. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuwe cijfers. Dit betekent een daling van 23 procent van de instroom van mensen die hun schulden onder het toezicht van een bewindsvoerder aflossen. Vergeleken met tien jaar terug is zelfs sprake van een daling van 84 procent.

Sinds 2011 neemt het aantal mensen dat in de schuldsanering terechtkomt af. Volgens het CBS komt die daling mede door betere economische omstandigheden tot aan het begin van de coronacrisis. Ook heeft de afname er mogelijk mee te maken dat schuldenaars sinds 2012 via de gemeente schuldhulpverlening kunnen krijgen. Sinds dat jaar moet eerst een afbetalingstraject bij de gemeente geprobeerd zijn voordat een schuldplichtige in de wettelijke sanering terechtkomt.

Relatief meer 45-plussers

In totaal zaten eind 2021 ruim 10.500 mensen in de wettelijke schuldsanering, bijna 3.500 minder dan een jaar ervoor. Vorig jaar eindigde de rechtbank bijna zesduizend saneringstrajecten. In 2020 waren dat er bijna achtduizend. Als een schuldsaneringstraject stopt, kan een schuldenaar weer met een schone lei beginnen na een periode van meestal drie jaar van zoveel mogelijk afbetalingen. In die periode mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden en leeft iemand van een minimumloon.

In de laatste tien jaar kwamen zowel mannen als 45-plussers relatief vaak in de schuldsanering terecht. Het CBS maakt ook onderscheid tussen verschillende soorten huishoudens. Vorig jaar bevond de grootste groep schuldenaars zich onder de eenpersoonshuishoudens. Tien jaar eerder kwamen met name stellen met kinderen terecht in een aflossingstraject.