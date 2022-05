Hindley wint Giro d’Italia, Sobrero snelste in slottijdrit

De Australiër Jai Hindley is winnaar geworden van de Giro d’Italia. Tijdens de afsluitende tijdrit in Verona kwam zijn leidende positie in het klassement niet meer in gevaar. Voor de 26-jarige renner van Bora-Hansgrohe is het zijn eerste zege in een grote ronde. De dagzege ging naar de Italiaanse tijdritkampioen Matteo Sobrero, die nummers twee en drie Thymen Arensman en Mathieu van der Poel voorbleef.

Hindley veroverde zaterdag in de etappe met finish op de Passo Fedaia de roze leiderstrui op de Ecuadoriaan Richard Carapaz. Op de slotklim moest Carapaz lossen, waarna Hindley bijna anderhalve minuut pakte op zijn grootste concurrent. Dat tijdsverschil was tijdens de slottijdrit meer dan genoeg: Hindley eindigde met een tijd van 23.55 minuten op zeven seconden van Carapaz, die 23.48 noteerde. Achter het duo eindigde Mikel Landa op de derde plaats in het eindklassement.

De dagzege ging naar Sobrero, die de 17,4 kilometer tellende rit voltooide in 22.24 minuten. Daarmee reed hij het grootste deel van het peloton op meer dan een minuut. Enkel Arensman (22.47) en Van der Poel (23.04) konden nog enigszins volgen.

Bergklassement

De Nederlander Koen Bouwman legde door te finishen definitief beslag op de blauwe bergtrui. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma stelde zijn zege in het bergklassement vrijdag al veilig, door in de door hem gewonnen rit naar Santuario del Castelmonte genoeg punten te verzamelen. Hij is na Joop Zoetemelk (Vuelta, 1971), Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse (Tour de France, 1988 en 1989) de vierde Nederlander die het bergklassement weet te winnen in een grote ronde.

Beste sprinter werd deze Giro de Fransman Arnaud Démare, die drie etappes op zijn naam schreef. De Spanjaard Juan Pedro López won de witte trui voor het jongerenklassement, na onderweg meerdere dagen in de roze leiderstrui te hebben rondgereden.