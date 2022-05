In Monaco is duidelijk te zien hoe de autosport tegen de fysieke grenzen van het dwergstaatje oploopt

Er is net een schaal bitterballen rondgegaan op het bovendek van het 28 meter lange jacht met de naam A&A. De opvarenden hangen loom met een glas wijn in hun hand in de azuurblauw bestikte loungestoelen en -banken. De mannen dragen polo’s en korte kakibroeken, hun blote voeten rusten op het blank geschuurde dekhout. Ze kletsen wat, kijken op hun telefoon.

Ze lijken weinig aandacht te hebben voor wat er op enkele meters afstand in de Mediterraanse hitte plaatsvindt: de vrije training voor de Grand Prix van Monaco. Totdat er ineens rookwolken van het asfalt opstijgen. Plots zijn de mannen in opperste staat van opwinding. Ze wijzen, buigen zich over de reling en kijken achter zich op het grote scherm dat boven Port Hercule uittorent om te zien wat er is gebeurd.

De Australische coureur Daniel Ricciardo blijkt in zijn jacht op een snel rondje de chicane bij het openluchtzwembad in de haven te nauw genomen te hebben. Hij moet corrigeren, crasht tegen de reling die hem scheidt van de Middellandse Zee en nu staat zijn auto te roken naast de baan. De Monegaskische marshalls zijn er snel bij, binnen een paar minuten wordt de racewagen van de baan getakeld. Op het jacht keren de mannen zich weer tot elkaar, de crew zet plankjes met kaasblokjes en rauwe ham op tafel. Een dj zet Sweet Caroline op, dat met luid gezang wordt ingezet.

In Monaco vindt het vermaak tijdens het weekend van de grand prix zowel op als naast de baan plaats. Op de kade langs het circuit is aan beide kanten evenveel te zien: aan wal vliegen miljoenen kostende auto’s met gierende motoren over het asfalt, op het water liggen miljoenen kostende jachten met daarop feestende fans en andere genodigden.

Onduidelijk is of er volgend jaar weer zo’n spektakel te aanschouwen valt. Het contract van Monaco met de Formula One Group (FOM), de eigenaar van de koningsklasse in de autosport, loopt na dit jaar af en hoewel de onderhandelingen nog lopen, worden de geruchten steeds sterker dat de beroemde race wel eens van het programma kan verdwijnen.

Aardverschuiving

Het zou een aardverschuiving betekenen in de Formule 1. Monaco is een van de vier grands prix op de huidige wedstrijdkalender – naast Silverstone (Groot-Brittannië), Monza (Italië) en Spa-Francorchamps (België) – die ook in het allereerste seizoen van het wereldkampioenschap, in 1950, werden gehouden. Het is samen met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans onderdeel van de Triple Crown, een heilige drie-eenheid van wedstrijden in de autosport die door slechts één coureur allemaal zijn gewonnen: de Brit Graham Hill. Dankzij de historie en de prestige neemt de Grote Prijs van Monaco in de harten van veel fans, coureurs, teambazen en sponsoren een speciale plek in. De beelden van luxueuze jachten en sportwagens naast de Formule 1-auto’s die langs het casino van Monte Carlo rijden, gaan de hele wereld over.

„Als je Monaco van de kalender afhaalt, dan geef je het kroonjuweel van de sport weg”, zegt Mark Koense, hoofdredacteur van RTL GP Magazine. Volgens hem heeft Monaco een unieke status in de sport. „Het zou zijn alsof de tenniswereld ineens zegt: we stoppen met Wimbledon.”

En toch kan Koense zich wel voorstellen dat de grand prix uit het prinsendom verdwijnt. „De Formule 1 heeft vaker afscheid genomen van historie.” Een vertrek uit Monaco zou waarschijnlijk wel betekenen dat teams en sponsoren, die Monaco zien als het ultieme visitekaartje, dreigen zelf te vertrekken uit de sport, zegt Koense, maar hij begrijpt de bezwaren van Liberty Global, de Amerikaanse eigenaar van FOM, wel. „Zo’n stratencircuit als hier, dat is één groot compromis.”

In Monaco is duidelijk te zien hoe de sport, die de laatste jaren almaar populairder wordt, tegen de fysieke grenzen van het dwergstaatje tussen de rotsen oploopt. De Formule 2-auto’s staan voordat ze het circuit op mogen voor hun wedstrijd, in een zijstraatje. Fans slalommen eromheen. Een monteur van het Tsjechische team Charouz vraagt of er iemand een servetje heeft – er heeft een vogel op de voorvleugel van zijn raceauto gepoept. In de paddock zijn de hospitalityunits, de thuishavens van elk team, kleiner dan elders; er is simpelweg niet meer plaats. Red Bull heeft zijn thuisbasis daarom maar op een drijvend vlot naast de paddock neergezet.

Het circuit is te smal, klinkt het. Formule 1-auto’s zijn de afgelopen decennia alleen maar groter geworden, het parcours bleef al die jaren hetzelfde. „Het circuit voldoet al jaren niet meer aan de eisen van een modern circuit”, zegt Koense. „Elders was de baan in zo’n situatie allang een paar meters verbreed, maar in Monaco kan dat niet.” Daardoor is inhalen bijna onmogelijk en zijn de races saai en voorspelbaar, vindt de FOM. „Ik denk dat als je nu een voorstel zou doen om een race in Monaco te houden, dat het dan zou worden afgewezen”, zei Max Verstappen vrijdag tijdens een persconferentie.

Te weinig entertainment

Het zijn niet de enige grieven die de FOM heeft. Er kunnen in Monaco 68.000 mensen komen kijken gedurende het weekend, een klein aantal in vergelijking met andere races. In de Amerikaanse stad Austin komen 400.000 toeschouwers. De FOM richt zich steeds meer op entertainment naast de baan, liefst een heel raceweekend lang zoals onlangs bij de eerste Grand Prix van Miami het geval was. De race in gokstad Las Vegas, die volgend jaar zijn primeur zal beleven, moet daarvan vooralsnog de ultieme uiting worden.

Monaco zorgt van oudsher voor zijn eigen vermaak naast de baan – met de jachten in de haven, de luxe sportauto’s naast het casino en de celebrities in de pitstraat. Als vanouds lopen coureurs, mecaniciens, rijke vips en beroemdheden door elkaar. Onder meer de prins van Monaco, vechtsporter Connor McGregor, acteurs Patrick Dempsey en Kit Harington en (oud-)voetballers als Zinedine Zidane en Phil Foden laten zich zien. Maar daarbuiten is er weinig ruimte voor opschaling, en dat is voor de FOM een probleem.

Vanwege de bijzondere historische status van de wedstrijd heeft Monaco bovendien altijd een relatief laag bedrag kunnen betalen voor een plek op de racekalender, volgens sommigen zelfs niets. Website RacingNews365 meldde begin dit jaar dat het zou gaan om zo’n 15 miljoen dollar (ongeveer 14 miljoen euro) per jaar. Ter vergelijking: de Grand Prix van Saoedi-Arabië, die vorig jaar voor het eerst gehouden werd, betaalt 55 miljoen dollar. De Automobile Club de Monaco, organisator van de race, heeft ook veel rechten in handen die andere circuits hebben moeten afstaan aan de FOM: televisie, hospitality en sponsoring.

Mark Koense vermoedt dan ook dat het dreigement om de wedstrijd te schrappen, een onderhandelingstactiek van de FOM is. „De FOM heeft met Liberty Global een nieuwe eigenaar en die wil de sport zo lucratief mogelijk maken. Dit is een stukje powerplay.” Dit is niet voor het eerst overigens, zegt hij. „Toen Bernie Ecclestone de Formule 1 overnam, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, was er ook sprake van een onderhandelingsspel.”

Racekalender

Het ging in Monaco dit weekend dus vooral over de race die volgend jaar al dan niet zal worden gehouden. Met meer geïnteresseerde circuits dan plekken op de racekalender, weet FOM de druk flink op te voeren. Voor het Franse circuit Paul Ricard lijkt het na dit seizoen voorbij, en ook Spa-Francorchamps in België zou volgend jaar mogelijk niet terugkeren. Daarvoor zouden circuits in Las Vegas, China en misschien ook Zuid-Afrika in de plaats komen.

De coureurs spraken zich dit weekend unaniem uit voor het behoud van de grand prix aan de Middellandse Zee. „De kwalificatie van Monaco is de grootste dag van het Formule 1-jaar”, zei Ricciardo. De Spaanse coureur Fernando Alonso noemde Boedapest, Barcelona en Singapore als voorbeelden van races waar ook niet ingehaald kan worden. „Maar daar hoor je niemand over.”

Veel coureurs wonen in Monaco om belastingtechnische redenen, maar het circuit kent maar één echte thuisrijder: Charles Leclerc. De Ferrari-coureur is niet verrassend een van de grootste supporters van deze race. „Ik zie mijn stad veranderen tijdens deze dagen, dat maakt het speciaal. Eigenlijk is het een dorp, maar als de Formule 1 er is, wordt het een stad.”

Voor Leclerc bracht zijn thuiswedstrijd tot nu toe weinig geluk. Geen enkele keer wist hij in Monaco de finish te halen, door crashes of auto pech. Maar dit jaar leek alles eindelijk goed te komen voor de Monegask, en had hij zelfs even het geluk aan zijn zijde toen in de kwalificatie een snelle ronde van rivaal Verstappen werd afgebroken nadat de Mexicaan Sergio Pérez en de Spanjaard Carlos Sainz vlak voor hem in de baan waren gecrasht. Leclercs tijd bleef de snelste, waardoor hij op zondag van poleposition mocht vertrekken.

Vooraan starten betekent in Monaco vaak vooraan eindigen, maar niet in het geval van Leclerc. Nadat de race later was begonnen door hevige regenval, reed hij na een misverstand met zijn team onnodig de pitstraat in, dat vlak naast het zwembad ligt waar hij vroeger zijn zwemdiploma haalde. Leclerc finishte dit keer wel, hij werd vierde. Met een blik op oneindig beende hij door de paddock. Hij moet hopen dat hij volgend jaar een nieuwe kans krijgt.

Uitslag Pérez wint, Verstappen derde

De Grand Prix van Monaco is zondag gewonnen door de Mexicaan Sergio Perez van Red Bull. De race begon ongeveer een half uur later dan gepland vanwege hevige regenval. Daarna werd de wedstrijd nog een keer stilgelegd, na een zware crash van Mick Schumacher, wiens auto in tweeën brak. De Duitser stapte ongedeerd uit de auto. Perez wist te profiteren van een misverstand bij Ferrari, waardoor de Monegask Charles Leclerc in zijn thuiswedstrijd onnodig de pitstraat inreed. Le-clercs teamgenoot Carlos Sainz kwam in het vervolg van de race nog wel dichtbij, maar wist Perez op het krappe circuit niet meer in te halen. Ook Max Verstappen profiteerde van de misstap van Leclerc en werd derde. Zijn voorsprong op zijn directe rivaal in de tussenstand om het wereldkampioenschap groeide daardoor naar negen punten.