Gouden Palm voor woeste satire over influencers en nieuwe rijken

De Zweedse regisseur Ruben Östlund heeft met zijn ruim 2,5 uur durende woeste satire Triangle of Sadness de Gouden Palm gewonnen van het filmfestival van Cannes. Het is de tweede keer dat hij wordt onderscheiden met de hoofdprijs van het festival. In 2017 won hij de Gouden Palm ook al met zijn satire op de kunstwereld The Square.

Triangle of Sadness zorgde voor leven in de brouwerij in Cannes en werd met luid applaus en gejoel ontvangen. De kritieken waren verdeeld. Östlund neemt de wereld van influencers en nieuwe rijken op de hak. De film speelt zich achtereenvolgens af in de modewereld, op een luxejacht en op een onbewoond eiland.

Woody Harrelson speelt de marxistisch angehauchte kapitein van het jacht. Als het schip averij lijdt, slaan de maatschappelijke verhoudingen compleet om. Östlunds weinig zachtzinnige film culmineert onder meer in een barokke scène, waarin alle opvarenden van het jacht al kotsend een storm doorstaan.

De ‘Grand Prix’ (tweede prijs) ging ex aequo naar twee films. De jonge Belgische regisseur Lukas Dhont kreeg de prijs voor Close, zijn intieme drama over de diepe vriendschap van twee dertienjarige jongens die worden getroffen door een tragedie. De Franse veteraan Claire Denis kreeg de prijs verrassend voor het matig ontvangen Stars at Noon: een erotisch getinte thriller die zich afspeelt tegen de achtergrond van politieke onrust in Nicaragua.

De Prix du Jury (derde prijs) ging eveneens naar twee films tegelijk: allereerst naar de Italiaans gesproken boekverfilming Le otto montagne van het Belgische regieduo Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. De vitale 84-jarige Poolse filmmaker Jerzy Skolimowski kreeg de Prix du Jury toegekend voor het experimentele EO. In de film laat hij de wereld laat zien door de ogen van een ezel.

De prijs voor beste regie ging naar Koreaan Park Chan-wook die met zijn Decision to Leave – half politiethriller, half melodrama – een van de fraaist gestileerde films in Cannes afleverde. In de film raakt politierechercheur Hae-jun in de ban van weduwe Seo-rae, die verdachte is in een moordzaak.

Beste acteur in Cannes was de Koreaanse acteur Song Kang-ho, die internationaal bekendheid kreeg door zijn hoofdrol in Parasite (2019) van Bong Joon-ho. In het wonderschone Broker van de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda speelt hij een sullige crimineel, die een handel drijft in te vondeling gelegde baby’s.

De prijs voor beste actrice ging naar de Iraanse Zahra Amir Ebrahimi voor haar rol in Holy Spider van de Iraans-Deense regisseur Ali Abbasi. Ze speelt journalist Rahimi, die speurt naar een seriemoordenaar die zich aan prostituées vergrijpt in de heilige stad Mashhad in Iran. De actrice raakte eerder in Iran in opspraak en leeft inmiddels in ballingschap. Ze hield in Cannes een betraand dankwoord, waarin ze gewag maakte van die donkere periode in haar leven. Holy Spider gaat over controversiële thema’s zoals prostitutie en misstanden bij politie en justitie, die voor filmmakers in Iran taboe zijn.

Iets soortgelijks geldt voor Boy from Heaven van de Zweeds-Egyptische filmmaker Tarik Saleh, winnaar van de prijs voor het beste scenario. Zijn film gaat over politieke kuiperijen en intriges, als er een nieuwe groot-imman moet worden gekozen voor de prestigieuze al-Azhar-universiteit in Cairo.

Omdat Saleh met zijn film gevoelige thema’s aansnijdt is hij niet langer welkom in Egypte. „Mensen vragen me soms of de film dat wel waard is”, vertelde hij in zijn dankwoord. „Natuurlijk is de film dat niet waard. Egypte is het land waar ik het meest van hou. Toch moest ik dit doen.” Saleh droeg de prijs op aan jonge filmmakers in Egypte, in de hoop dat ze „de moed zullen vinden om hun eigen verhalen te vertellen.”