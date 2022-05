‘Fijn dat ik niet alle werk hoef aan te nemen’

In

‘Ik zing en speel al twintig jaar gitaar in een Johnny Cash-coverband en daarmee zijn we alweer behoorlijk aan het toeren. Vooral in oosten, noorden en zuiden van het land, bijna niet meer in Amsterdam, waar ik woon. Er is hier ook niet echt een markt, er zijn maar weinig plekken waar je nog zomaar kunt spelen. Dat is wel jammer, het komt de kwaliteit van de muziek niet ten goede. Alleen de grote bands krijgen nog ruimte in een Melkweg of Paradiso. In Friesland is dit heel anders, daar betalen mensen graag een klein bedrag en komen echt genieten van een band als de onze. Gemiddeld houd ik er een paar honderd euro per week aan over, maar dat hangt natuurlijk wel af van hoeveel ik speel.

„Ik speel ook nog in een andere band waarmee we tijdens corona de studio in zijn gedoken. Kort geleden hebben we onze nieuwe lp gepresenteerd in Concerto. Het lp-geluid is beter en het is veel gezelliger om een naald op vinyl te zetten dan op play te drukken. De proefdruk hadden we vorig jaar mei al aangeleverd, maar omdat vinyl opeens ongekend populair is, moesten we een jaar wachten voor we onze plaat konden uitbrengen. Van de 25 euro per lp in de verkoop ontvangt de band 15 euro.

„Naast de muziek werk ik nog als technicus bij een instituut waar onder meer congressen plaatsvinden. Ik regel geluid en licht. Het is op oproepbasis; gemiddeld verdient dat 1.500 bruto per maand.”

Uit

‘Onze vaste lasten zijn niet heel hoog, dus het is heel fijn dat ik niet al het werk moet aannemen dat langskomt om de huur te kunnen betalen. Zeker toen onze twee dochters (13 en 15) wat kleiner waren, speelde ik in het weekend en kon ik ze doordeweeks naar school brengen en ophalen. Dat is echt een luxe. Nu zitten ze op de middelbare school en is dat brengen niet meer nodig.

„Ik vind de kosten die mijn dochters met zich meebrengen best meevallen: onze ene dochter zit op dansles en de ander op fitness. Daarnaast krijgen ze allebei kleedgeld en kopen daarmee veelal tweedehandskleding.

„We willen met het gezin heel graag volgend jaar een maand rondtrekken in Thailand, om de meiden iets van de wereld te laten zien. We denken dat je daar een rijker mens van wordt, als je ziet hoe andere mensen leven en je andere culturen leert kennen. Ik denk dat ze later zelf ook wel gaan reizen, maar het is leuk zo hun eerste verre reis mee te maken en te zien hoe ze het ervaren. We hebben voor Thailand gekozen, zodat we makkelijk zowel drukke plekken kunnen bezoeken als rustige plekken met veel natuur.

„Een half jaar geleden waren de tickets voor vier personen nog zo’n 4.500 euro. We gaan ervan uit dat we ter plaatse niet zo veel nodig hebben. Dus we proberen 10.000 euro bij elkaar te sparen.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.750 euro Gezamenlijke lasten: wonen 750 euro; mobiel/internet/tv 75 euro; verzekeringen 245 euro; auto 245 euro; boodschappen 600 euro; abonnementen 45 euro; goede doelen 12,50 euro; hond en poes 30 euro; kinderzaken 250 euro; sport 60 euro; kleding 25 euro Sparen: 350 euro per maand Laatste grote aankoop: auto 8.000 euro

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven