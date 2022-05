Elena kreeg bezoek van een NVWA-inspecteur: haar rottweilers uit Oekraïne werden meegenomen

Hobbyfokker Elena Kruglak (52) uit Slootdorp is gek op dieren. „Katten, honden, kippen, hamsters: ik hou van ze allemaal.” Een speciaal plekje in haar hart heeft ze voor rottweilers, „de leukste honden op aarde”.

Kruglak, in Kiev geboren, belt sinds de oorlog elke dag naar vrienden, familie en kennissen in Oekraïne. „Om te checken of iedereen nog leeft.”

Zo hoorde ze het verhaal van rottweilerfokker Alexander. Vanwege zijn dienstplicht kan hij niet voor zijn honden zorgen. Hij vroeg Kruglak om hulp. Ze twijfelde geen seconde en vertrok op 26 maart met haar man naar Oekraïne om de honden op te halen. Met acht rottweilerpuppy’s en twee moederhonden keerden ze terug.

Voor vertrek had ze contact met haar dierenarts om te vragen aan welke regels ze moest voldoen. „De dierenarts wist het niet, dus ging ik zelf op onderzoek uit. Ik zag dat huisdieren uit Oekraïne vanwege de oorlog naar Nederland mochten, maar dat ze hier gevaccineerd moesten worden.”

In Nederland bracht Kruglak de rottweilers bij de dierenarts. Ze liet ze vaccineren tegen rabiës, vroeg een titerbepaling aan (een bloedtest waarmee de vaccinatie kan worden aangetoond) en hield de dieren in thuisquarantaine. Een van de pups werd ziek en overleed. De rest probeerde ze – na de quarantainetijd – onder te brengen bij nieuwe eigenaren. De teefjes en één pup bleven bij Kruglak. Het geld van de opbrengst gaf ze aan Alexander, want „in Oekraïne heeft bijna niemand meer geld”.

Inspecteur

Kruglak was blij dat de rottweilers in Nederland een nieuw onderkomen hadden, maar die blijdschap bleek van korte duur. Ruim een maand na aankomst stond er een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij Kruglak en de nieuwe hondeneigenaren op de stoep. De rottweilers werden meegenomen en op een onbekende locatie in quarantaine geplaatst, voor zeker drie maanden. De kosten daarvan – die kunnen oplopen tot 3.000 euro per dier – zijn voor degene die de honden heeft gehuisvest.

Kruglak is niet de enige die dit overkwam. Nathalie Klinge van Stray Animal Association Netherlands (SAAN) kreeg meldingen van Nederlanders die Oekraïense dieren ophaalden, maar die daarna door de NVWA werden ingenomen. „Ik schat dat het om 55 à 60 dieren gaat”, zegt Klinge. Ze hoort schrijnende verhalen. „Sommige mensen hangt vanwege de quarantainekosten een faillissement boven het hoofd.”

Voor iemand die met een dier uit een land buiten de Europese Unie, zoals Oekraïne, naar een EU-lidstaat wil reizen, gelden normaal strenge regels. Het dier moet in het land van herkomst gechipt zijn, gevaccineerd zijn tegen rabiës, een titerbepaling hebben ondergaan, een gezondheidscertificaat bezitten en minimaal zeven maanden zijn. Sinds 1 november 2021 moet voor geïmporteerde honden ook een EU-dierenpaspoort worden aangevraagd.

Eind februari besloot de EU vanwege de oorlog soepel om te gaan met de importregels voor dieren uit Oekraïne. Vluchtelingen en expats die uit Oekraïne vluchten met hun huisdier hoeven niet aan de strenge regels te voldoen. Ze moeten hun dier wel laten vaccineren tegen rabiës, registreren bij de dierenarts, en in thuisquarantaine houden tot de uitslag van de titertest.

Maar dat geldt dus niet voor instanties, zwerfstichtingen en particulieren die dieren uit Oekraïne ophalen. En dus ook niet voor Kruglak. „Belachelijk. Je kunt dieren in oorlogstijd toch niet aan hun lot overlaten?”

Verdrinken in informatie

Wie informatie zoekt over het meenemen van dieren uit het buitenland „verdrinkt in de hoeveelheid”, vindt Nathalie Klinge van SAAN. „Er zijn normaal al veel regels, maar door de uitzonderingen voor huisdieren uit Oekraïne is de informatie nog onduidelijker geworden.”

De informatie van de NVWA, in brieven en op de website, bevat ook fouten, volgens Klinge. „Op 23 maart kreeg SAAN een brief van de NVWA over de opvang van huisdieren uit Oekraïne en Rusland. De wachttijd na de bloedtest stond niet aangegeven, de nieuwe wetgeving over de paspoortverplichting was niet meegenomen, en er werd geen onderscheid gemaakt tussen Rusland en Oekraïne.”

Op de website van de NVWA staat „dat het hartverwarmend is om te zien hoe organisaties en particulieren zich verenigen om huisdieren uit Oekraïne een veilig onderkomen bieden of van noodhulp zoals voedsel te voorzien.” Dat is misleidend, vindt Klinge. „Het is verwarrend als je daarna leest dat het alleen gaat om vluchtelingen die met hun huisdier reizen.”

Klinge heeft meerdere klachten ingediend bij de NVWA. De mailwisseling tussen Klinge en de NVWA is door NRC ingezien. In de mail geeft een NVWA-medewerker aan dat „steeds wijzigingen zijn aangebracht” en dat een aantal punten „nu vast verder is toegelicht zoals de rabiësvaccinatie”. Tegenover NRC stelt de woordvoerder dat „de juiste en volledige informatie over de invoer van huisdieren uit derde landen altijd op de website heeft gestaan”, dat „duidelijk gecommuniceerd is over de regels” en dat „de NVWA waar nodig meer toelichting geeft, zoals nu met de oorlog”.

Zomaar dieren ophalen uit Oekraïne is niet verstandig, zegt de NVWA. „Rabiës is een dodelijke ziekte voor mens en dier, die willen we niet naar Nederland halen.” Dat vluchtelingen en expats wel hun eigen huisdier mogen meenemen is uitzonderlijk. „De EU heeft clementie verleend, omdat we niet willen dat vluchtelingen gescheiden worden van hun huisdier.”

Karen Soeters van dierenwelzijnstichting House of Animals is bezorgd over het welzijn van de dieren die in bewaring zijn genomen. „Dieren moeten hier niet de dupe van worden. Zeker voor puppy’s is de quarantaineperiode te lang.” Dat vluchtelingen en expats huisdieren mogen meenemen zonder aan de strenge rabiësregels te voldoen, vindt ze scheef. „Het gaat in beide gevallen om dieren die door oorlog niet veilig zijn.”

Elena Kruglak ligt er intussen wakker van. Ze mag niet naar de rottweilers toe en weet niet hoe het met ze gaat. Ze hoopt dat de NVWA snel duidelijkheid geeft over hun welzijn. „Ze zijn als onze kinderen. Wij zorgen voor hen, zo goed als we kunnen.”