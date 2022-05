Op een paar uur rijden van Uvalde houdt de wapenlobby de poot stijf

Met een bord met het opschrift ‘Genoeg is genoeg’ staat Sharon Jones tegenover een grote conventiehal in het centrum van de Amerikaanse stad Houston. Samen met andere demonstranten roept ze leuzen naar deelnemers aan het jaarcongres van de National Rifle Association (NRA), de Amerikaanse wapenlobbyorganisatie, aan de overkant van de straat. „NRA, go away” scanderen ze gedreven, en „Shame on you!”

Voor Jones, een zestiger uit Dallas, was de schietpartij op een basisschool in het Texaanse stadje Uvalde, waarbij afgelopen dinsdag negentien kinderen en twee volwassenen omkwamen, „de laatste druppel” zegt ze. „Het was hartverscheurend, en het is tijd voor goede, redelijke wapenwetgeving. We hebben in onze kerken en supermarkten en scholen geen wapens nodig. We moeten militaire aanvalswapens van onze straten halen.”

Dat de NRA, de voornaamste wapenlobbygroep van de Verenigde Staten, vlak na het bloedbad zijn jaarcongres houdt in Texas’ grootste stad Houston, op ongeveer vier uur rijden ten oosten van Uvalde, heeft woede en verontwaardiging gewekt – en duizenden demonstranten op de been gebracht. Leden van de wapengroep kwamen dit weekend voor het eerst in drie jaar bijeen voor hun grote jaarbeurs, met wapenleveranciers en toespraken van voorvechters van vrij wapenbezit, onder wie oud-president Donald Trump.

„De timing is vreselijk”, zegt Jones.

‘NRA heeft bloed aan de handen’

De demonstranten roepen de congresgangers, fervente voorstanders van het Amerikaanse grondwettelijke recht op wapenbezit, toe dat de NRA „bloed aan zijn handen” heeft, omdat de organisatie zich al jarenlang met succes verzet tegen pogingen om de beschikbaarheid van vuurwapens strenger te reguleren. De achttienjarige schutter in Uvalde kocht zonder moeilijkheden de twee semi-automatische vuurwapens waarmee hij het bloedbad aanrichtte.

Aan de overkant van de straat, van de demonstranten gescheiden door politie-agenten, staan NRA-leden gelaten te luisteren achter dranghekken. „NRA, here to stay”, scanderen ze terug, onder een enorm spandoek van de conventie met het silhouet van de kop van een stier en een aanprijzing van de wapenbeurs: „14 acres of guns and gear” (ruim 55.000 vierkante meter aan geweren en uitrusting).

Op de jaarbeurs van de NRA verzamelen zich wapenleveranciers en voorvechters van vrij wapenbezit, onder wie oud-president Donald Trump. Foto Eric Thayer/AFP

„Ze zijn onnozel”, zegt Denise Mauceli, een congresganger uit het zuidoosten van Texas, over de mensen die tegen de NRA demonstreren. „Wat er de afgelopen week met de kinderen is gebeurd, heeft niets te maken met de NRA of met wapenbezitters, het heeft te maken met geestesziekte”, betoogt zij, verwijzend naar de mentale toestand van de schutter. Ze is niet tegen stringenter geestelijk onderzoek van kopers van vuurwapens, zegt ze. Maar verder wil ze niet gaan om de „extremistische manier van denken” van de demonstranten aan de overkant van de straat tegemoet te komen. „Onze wapens afnemen is geen oplossing.”

Mauceli, die een halsketting draagt met een kleine zilverkleurige stierenschedel, heeft „meer dan zeven” vuurwapens, zegt ze enthousiast, waaronder semi-automatische. „Dat is mijn vrijheid, dat is waar ons land op is gebaseerd, ons grondwettelijk recht. En ik zal daar tot de dood voor vechten.”

Campagnedonaties

De NRA zet zich al decennialang even gedreven in voor de rechten van wapenbezitters. De organisatie, die ruim 150 jaar bestaat, was in de eerste eeuw van zijn bestaan een club van hobbyisten op het gebied van schieten. Sinds de jaren zeventig werd de organisatie in toenemende mate een lobbygroep die de belangen van wapenbezitters behartigde bij regulering – en zich daar in toenemende mate tegen verzette.

De groep, die naar eigen zeggen ongeveer vijf miljoen leden telt, is de afgelopen decennia steeds onbuigzamer geworden in haar verdediging van het recht op vuurwapenbezit, vastgelegd in het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet. Sinds 1989 heeft de NRA volgens persbureau AP 171 miljoen dollar uitgegeven aan lobby-activiteiten bij de federale overheid. Ook bindt de groep politici aan zich met campagnedonaties en geeft ze hen rapportcijfers op het gebied van hun vuurwapenbeleid; een zogeheten ‘A-rating’ is voor veel Republikeinen een begeerd keurmerk. De organisatie werd zo een vurige aandrijver van de gepolariseerde cultuurstrijd rond vuurwapens in de VS.

Markant was de reactie van de NRA op het bloedbad bij de Sandy Hook basisschool in Newtown, Connecticut, in december 2012, waarbij twintig schoolkinderen en zes volwassenen omkwamen. Even leek het alsof de patstelling rond vuurwapens in de VS daarna zou worden doorbroken. Maar na enige aarzeling keerde NRA-voorzitter Wayne LaPierre zich daar tegen. De beste verdediging tegen schietpartijen op scholen was meer wapens, liet hij weten: gewapende bewakers of zelfs bewapende leraren.

Trump: weg met wapenvrije zones op scholen

Na de dood van negentien schoolkinderen in Uvalde was dat direct het verhaal van voorstanders van vuurwapens. Trump droeg het vrijdag uit tijdens zijn toespraak tot de conventie, waarin hij opriep tot een einde aan wapenvrije zones rond scholen. „Zoals het oude gezegde luidt: de enige manier om een slechterik met een wapen te stoppen is een goede persoon met een wapen”, zei Trump voor een half gevulde zaal.

Opmerkelijk genoeg is de NRA nauwelijks meer nodig om dat punt te maken: oppositie tegen zo goed als alle vormen van vuurwapenbeheersing is een geloofsartikel geworden van Republikeinen, zeker in het tijdperk van Trump. De NRA heeft bovendien sinds 2018 aan invloed verloren door een interne strijd en juridische en financiële problemen, waaronder een schandaal rond de extravagante persoonlijke uitgaven van LaPierre, die daarvoor de NRA-kas zou hebben gebruikt. De procureur-generaal van de staat New York, waar de NRA is gevestigd, probeert de organisatie te laten ontbinden.

Voor de Republikeinen is verzet tegen wapenbeheersing een geloofsartikel geworden. De schutter in Uvalde kon kort na zijn achttiende verjaardag ongehinderd twe semi-automatische wapens aanschaffen. Foto Brandon Belly/AFP

Voorstanders van vuurwapenbeheersing zien in de verzwakking van de NRA een potentiële opening. Maar door de uiterst krappe meerderheid van de Democraten in de Senaat lijkt vooruitgang moeilijk te realiseren. Senatoren van beide partijen hebben naar aanleiding van Uvalde afgesproken op zijn minst een gesprek aan te gaan, maar de kans dat dat iets oplevert is uiterst klein.

Complottheorieën

Voor leden van de NRA zijn nieuwe beperkingen op wapenbezit een schrikbeeld en voeding voor complottheorieën. „Ze proberen ons recht op wapens steeds verder weg te beitelen, met als uiteindelijke doel om Amerikanen te ontwapenen”, zegt Carlos Santana, een congresganger met cowboyhoed uit Californië. „Zodat ze volledige controle kunnen uitoefenen op de bevolking. Het enige dat deze regering in toom houdt, is dat miljoenen burgers in de VS gewapend zijn. We zijn het enige land waar in de grondwet staat dat we het recht hebben om ons te verdedigen. Ik ben daar erg dankbaar voor.”

Aan de overkant van de straat is Tiffiny Williams uit San Antonio allesbehalve dankbaar. Zij protesteert tegen de NRA met een bord met de tekst „Texas houdt meer van zijn aanvalswapens dan van zijn kinderen.” Ze wil dat er maatregelen komen om een einde te maken aan vele grote schietpartijen in de VS. „Ik sta hier vandaag om te zeggen: wij zijn het volk en we willen dat dit stopt. We willen geen aanvalswapens in de handen van wie dan ook.”