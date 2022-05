De Taliban pakken methverslaafden keihard aan

Onder de Pul-e-Sukhta-brug, iets buiten het centrum van Kabul, verschansen zich honderden verslaafden in gescheurde, bemodderde kleren. Tientallen anderen zitten met zwarte handen en gezichten op de modderige oevers van de Paghman-rivier, die als een open riool door de Afghaanse hoofdstad stroomt. Daar roken ze shisha, de lokale benaming voor crystal meth, uit glazen methpijpjes met een bolletje aan het einde. In andere landen zijn er speciale gasaanstekers die een superhete blauwe vlam uitspuwen, maar hier worden goedkope dingen gebruikt met een bibberend geel vlammetje.

Crystal meth – methamfetamine – is een sterk verslavende synthetische drug, die gebruikers een gevoel van euforie bezorgt. De productie en het gebruik van het middel zijn in Afghanistan sinds tien jaar sterk in opkomst. In 2004 werd er nog een minieme hoeveelheid van vier gram crystal meth geconfisqueerd. In 2019 was het vijfhonderd kilo en in 2020 werd al 1,2 ton meth in beslag genomen. Volgens schattingen van de UNODC – een VN-organisatie die zich bezighoudt met de aanpak van drugs en criminaliteit – hebben zo’n drie miljoen van de 35 miljoen Afghanen een drugsprobleem. Hoeveel van hen precies verslaafd zijn aan crystal meth is onbekend.

In april verboden de Taliban alle productie en handel in narcotica. Tijdens hun eerste periode aan de macht, in 2000, verboden de Taliban ook al de papaverteelt. Maar daarvan moesten ze terugkomen na felle tegenstand van de bevolking, die een belangrijke bron van inkomsten zag verdwijnen. Ook nu lijkt het onwaarschijnlijk dat het verbod kan standhouden. Het land is de facto failliet door economische sancties en het stopzetten van buitenlandse steun. Een streng verbod kan de Taliban steun van de plattelandsbevolking kosten.

Volgens Keith Norman, een voormalig consultant van de UNODC, valt uit satellietfoto’s van stapels ephedra af te leiden dat de productie blijft stijgen. Die struikachtige plant is de bron van efedrine, een van de grondstoffen voor de productie van meth. Op beelden uit november 2021 van de grootste markt voor ephedra in het land, de Abdul Wadood-bazar tussen Kandahar en Herat, is 12.000 kubieke meter ephedra te zien, waarvan 220 ton methamfetamine kan worden gemaakt. Afghanistan heeft de potentie om een soort Mexico te worden, waarschuwt Norman.