De kooksnob weet wat niet meer kán – en spartelt tegen

Loop even mee naar de tuin, ik heb groenlof, zei de man die ik geïnterviewd had. Hij sneed een flinke pluk af en zong intussen de lof van deze lof omdat-ie bitter is. En er is nog maar zo weinig bitter. Bijna niets meer, zeiden we, en we schudden onze hoofden.

Thuis maakte ik rabarberchutney naar een recept van Nigel Slater (een prima recept) en braadde er een verantwoord worstje bij, de lof fijngesneden en in de koekenpan omgeschud, man wat was dat weer lekker.

En, dacht ik tevreden, want een mens denkt soms rare dingen, ook iets waarmee je voor de dag zou kunnen komen. Bij wie weet ik niet, maar het kón. Op een of andere manier straalde deze maaltijd een vanzelfsprekende hedendaagse nonchalance uit vond ik, alles zo in het seizoen en biologisch en simpel maar toch met veel uitdagende smaak dankzij die chutney.

De gedachte impliceert toch ook dat er etenswaren en bereidingen zijn waarmee je niet ‘voor de dag’ kunt komen, of althans: niet meer. ‘Gevallen eten.’ Niet op de grond maar van reputatie. Neem bijvoorbeeld de granaatappelpit. Die was een poosje heel leuk en vernieuwend en je voelde je een hele keukenprinses als je met de pollepel de pitten eruit stond te meppen en het rode sap tegen de muren op vloog. Maar nu. Er is bijna niets meer waar géén granaatappelpitten overheen gaan, ze komen gewoon uit bakjes van de supermarkt, ze kennen geen seizoen meer, nooit vraagt meer iemand: wat doe je daarmee? Vroeg laatst iemand trouwens wel toen ik een bos bietjes kocht. Zó opmerkelijk dat het weer leuk is.

Granaatappelpitten zijn gesunkenes Kulturgut geworden en dus neemt de kooksnob er alweer afstand van. Zo is die snob. Zoals die al jaren geen pijnboompitten meer over de sla doet, so passé. Vergeet sla met avocado (en pijnboom- of granaatappelpitten), de avocado is óók een gevallen product sinds overal avocado doorheen zit. Net als zalm, gewone gerookte zalm. Kom je ook niet meer mee voor de dag.

Een tosti Hawaï. Foto Getty Images/iStockphoto

Hoewel, in combinatie met blini en dille in de winter – of klinken blini als gevallen pannenkoekjes?

En wie durft er nog warme ananas op te dienen, met ham of in de zuurkool, als je het al zou willen? De ananas heeft zichzelf zo volkomen onmogelijk gemaakt door al die jaren in blik te gaan zitten dat hij bijna reddeloos is.

Zijn al dat soort dingen nu, omdat ze gevallen zijn – ik neem maar aan dat daar overeenstemming over bestaat – in de categorie geheime pleziertjes beland? Want eerlijk is eerlijk, ik vind alles daarvan, behalve zuurkool met ananas, nog lekker. Een tosti Hawaï, hoe in alle opzichten belachelijk ook, een zelfgemaakte met veel kaas… maar ik zou nooit tegen iemand zeggen dat ik dat at.

Ruim tien jaar geleden sprak ik in Minsk een man die bezig was een restaurant op te richten. Niet zo makkelijk, want de staat zag het liefst dat er ook staatsproducten werden ingekocht, allerlei raar vlees, en hij wilde vernieuwend koken. Bijvoorbeeld, hij keek me opgetogen aan: bietjes uit de oven met spekjes en balsamico. Oh, je weet niet wat je proeft, zei hij. Ik knikte vaag en onderdrukte de snob in mij die meewarig mompelde dat Jamie Oliver dat al 10 jaar geleden had bedacht.

Vorige week zei ik tegen die vrouw aan de groentekraam die naar de bietbehandeling vroeg met dezelfde blik als die WitRussische jongeman: ik doe die bietjes in de oven. Vinaigrette met balsamico erover, walnoten, geitenkaas, paar blaadjes sla – heerlijk.

Al is de balsamico dan ook al lang gevallen.