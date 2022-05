De afgelopen week lukte het mij niet doemgedachten te verjagen over de vernietiging van ons leven op aarde. Dat kwam door de luchtvaart. De tv stroomde over van beelden van volk op Schiphol dat in rijen naar de afgrond aansloot. Op Radio 1 werd uitgelegd waarom het compenseren van vlieguitstoot met bomenplant een giftig fabeltje is: compensatie werkt zo niet en mensen die het sprookjesbos geloven, minderen hun vliegreizen niet.

Een afvalscheidende vriend vloog van Amsterdam naar Londen, een familielid boekte een vakantie naar Egypte. Allemaal alsof de aarde niet steeds sneller opwarmt dan voorspeld, alsof delen van de planeet niet nu al voor haar bewoners onbewoonbaar zijn, alsof dit niet het tijdperk is waarin je, als je toch vakantie hebt, je naar je bestemming zou moeten fietsen, liften of lopen.

Wie nog pleziervliegreisjes maakt, zou bij het uitzwaaien de kinderen over het hoofd moeten aaien en zeggen: „Ja, jouw toekomst is belangrijk, maar papa en mama hebben – streep door wat niet van toepassing is– al zo lang naar deze vakantie uitgekeken/hard gewerkt/ gespaard. Die mogen wel een tonnetje of vijf CO 2 in jouw toekomst kiepen.”

De luchtvaart maakt het de klimaatbekommerde onmogelijk om van het leven te genieten. Gelukkig was zaterdag de finale van de Champions League. In aanloop daarnaar meed ik het nieuws. Ik keek naar de persconferenties van Carlo Anlocetti en Jürgen Klopp. De vorm van Thibaut Courtois was fenomenaal. De staat van de grasmat was minder. Dat had niks met klimaatverandering te maken maar met een concert twee dagen eerder.

Zaterdag begon de wedstrijd veel later dan gepland. Er was gedoe rond het stadion. Het gerucht ging dat Liverpool-supporters met valse kaartjes de ingang blokkeerden, waardoor Liverpool-fans met authentieke kaartjes niet naar binnen konden. De Franse etiquette dicteert dat je dan met pepperspray wordt overgoten. Zielig voor de fans, al moest ik voor medelijden wel de gedachte wegdrukken dat die hoestende supporters waarschijnlijk zoals gebruikelijk voor een afstand van niks naar Parijs waren gevlogen. Die kregen nu een koekje van het deeg dat ze de atmosfeer gaven. Vrijdag waren alleen al vanuit John Lennon Airport tien extra voetbalvluchten ingezet. Tussen Madrid en Parijs zouden er in het weekend tweehonderdvijftig extra vluchten gaan. Bij vertrek aaiden al die supporters hun kleuters over het hoofd. „Jouw toekomst is belangrijk, maar …”.

Courtois heeft een record in de Champions League gevestigd met 59 reddingen in één seizoen. Negen daarvan bracht hij zaterdagavond in Parijs, zes waren doelschoten van Mo Salah. De laatste in de 82ste minuut. De voorzet kwam met een grote boog aangezeild, Salah wiegde de bal op zijn linkervoet de lucht uit, speelde Ferland Mendy voorbij tot in het doelgebied en schoot. Weer zag hij de bal op het lichaam van Courtois landen zoals de gedachten van de klimaatbekommerde dat steeds op een brandende aarde doen.

Salah sloeg gefrustreerd op het gras. In Mo’s doemgedachten doet Courtois nu wat Airbussen vol vakantiegangers bij mij doen: onbegrip en machteloosheid veroorzaken. Een verschil is dat Salah waarschijnlijk door zijn doembeelden wordt bezocht terwijl hij in zijn privéjet dut.

Carolina Trujillo is schrijfster.