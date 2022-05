Van de ene plek ‘met gedoe’ naar de andere

Er waren leuke en minder leuke kanten aan haar voorzitterschap van de publieke omroep. Maar wat Shula Rijxman echt „strontvervelend” vond, zei ze vorig jaar in een afscheidsinterview, was de beeldvorming over haar betrokkenheid bij D66. Het enkele feit dat ze op die partij stémde, was „enorm opgeblazen” door politiek en media. Die hadden haar „geframed” als D66-kopstuk.

Nu ze weg is bij de NPO, blijkt Rijxman (62) toch méér dan zomaar een D66-stemmer. Deze week werd ze voorgedragen als een van de drie wethouders van D66 in Amsterdam. Ze krijgt in het nieuwe college onder meer de portefeuilles Publieke Gezondheid en Deelnemingen.

Juist over de politieke onafhankelijkheid van de NPO is veel te doen

Lokale D66’ers zijn verguld met Rijxmans komst: ze brengt bestuurlijke ervaring en een groot netwerk mee, zeggen ze. Maar voormalige collega’s in Hilversum kijken ervan op. Ze noemen het een onverstandige en kwetsbare keuze. Want, zeggen ze, juist over de politieke onafhankelijkheid van de publieke omroep is de afgelopen jaren veel te doen geweest.

Na een carrière bij productiehuis IDTV (maker van tv-programma’s als Wie is de Mol? en De Rijdende Rechter) stapte Rijxman in 2012 over naar de raad van bestuur van de NPO. Vier jaar later werd ze voorzitter - de machtigste baan in Hilversum. Het verschil merkte ze meteen. „Ik moest enorm wennen aan het feit dat je in een commerciële baan gewoon mag zeggen wat je denkt en dan dóór kunt, terwijl je als publiek figuur enorm op je kop krijgt over het minste of geringste”, zei ze in 2018 tegen de Volkskrant.

Overleggen met omroepbestuurders voerde ze het liefst tijdens een wandeling rondom het Mediapark. „Er zijn mensen die speciaal wandelschoenen hebben gekocht om met Shula te kunnen wandelen”, zegt Jan Slagter, directeur van Omroep Max.

Die wandelingen konden lang niet alle onvrede wegnemen bij de omroepen, wier macht Rijxman verder inperkte ten faveure van de zenderbazen. Naast conflicten over zeggenschap, was er ook scepsis over haar beslissing om van de NPO een zelfstandig ‘merk’ te maken. Alle zenders gingen NPO heten. Er kwam een NPO Start, een NPO Plus. Het was volgens Rijxman allemaal nodig voor de online herkenbaarheid.

„In Hilversum heb je al snel een conflict”, zegt Frans Klein, directeur video van de NPO. „Shula is heel uitgesproken in wat ze vindt, in hoe zij zaken geregeld wil hebben. Als ze een besluit neemt, dan probeert ze dat echt door te zetten. Dat is ook nodig in een tijd waarin media zo in beweging zijn. Maar ik kan me voorstellen dat omroepen dat niet altijd als plezierig hebben ervaren.”

Advies aan Sigrid Kaag

Kritiek kreeg Rijxman ook van de redacties van NOS en NTR, in twee heikele kwesties: de bemoeienis van D66 met een VPRO-documentaire over Sigrid Kaag, en Op1-presentator Jort Kelder die in 2017 een FVD-campagnefilmpje bleek te hebben gefinancierd. NOS en NTR vroegen Rijxman zich uit te spreken, maar die verwees naar de toezichthouder. Het stak de redacties dat hen geregeld partijdigheid werd verweten, terwijl de NPO weigerde op te treden op het moment dat er in hun ogen daadwerkelijk sprake was van partijdigheid.

Vanuit de omroepen wordt gezegd dat Rijxman een adviesrol achter de schermen had bij D66. Dat zou niet passen bij haar functie als NPO-baas. Rijxman zegt daar zelf over: „Natuurlijk heb ik Sigrid Kaag weleens geadviseerd, ook in campagnetijd, want ik ken haar goed. Maar ik ken ook andere politici goed. Ik geef iederéén adviezen, niet alleen D66.”

Binnen de NPO merkten ze weinig van Rijxmans politieke kleur, zegt directeur Frans Klein. Hij wijst erop dat de uiterst rechtse omroep Ongehoord Nederland onder Rijxman tot het bestel is toegetreden. „Dat zou nooit zijn gebeurd als zij alleen maar haar politieke voorkeur zou laten spreken.”

Toch houdt Rijxman zich niet altijd afzijdig van zaken die D66 raken. Nieuwsuur houdt in 2021 een serie verkiezingsinterviews waarin alle lijsttrekkers kritisch worden ondervraagd. Na het interview met Sigrid Kaag, waar de D66-leider niet goed uitkomt, klaagt Rijxman binnen de NPO over de felle toon waarop Kaag werd ondervraagd, zeggen betrokkenen. Rijxman zelf in een reactie: „Ik heb alleen over de hele reeks uitzendingen aangegeven dat ik het een heel heftige manier van interviewen vind.”

Veel koninkrijkjes

Op 62-jarige leeftijd begint Rijxman nu aan een nieuwe klus. Ze was al een aantal jaar in beeld bij D66 in Amsterdam, zegt de lokale leider Reinier van Dantzig. Hij wilde Rijxman graag in het college - niet alleen vanwege haar bestuurlijke ervaring en netwerk, ook voor de diversiteit in het team. „Ze heeft een joodse achtergrond, woont samen met een vrouw en is ook wat ouder dan de rest van het team.”

Rijxman wordt onder meer verantwoordelijk voor de hoofdstedelijke GGD, die veel kritiek te verduren kreeg tijdens de coronacrisis. Het Amsterdamse stadhuis is een plek die het uiterste vergt van bestuurders: veel koninkrijkjes, veel onderling gedoe, veel media-aandacht. „Amsterdam is een complexe omgeving, met veel mensen die lang op hun plek blijven”, zegt Mark Minkman, financieel directeur van de NPO en eerder werkzaam voor de gemeente. „Net als Hilversum. Het is dus geen vreemde omgeving voor haar.”