Trump pleit op wapencongres voor einde aan wapenvrije zones op scholen

Drie dagen na het bloedbad op een basisschool in Texas roept oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten op het jaarlijkse wapenlobbycongres van de NRA op tot scherpere veiligheidsmaatregelen op scholen, meldt persbureau Reuters. Hij wil dat er op iedere school altijd en overal een politieagent of een bewapende bewaker aanwezig is en pleit voor het opheffen van wapenvrije zones op scholen. Volgens Trump zorgen die zones ervoor dat slachtoffers geen middelen hebben zich te verdedigen bij een aanval door een gewapende persoon.

„Zoals het oude gezegde luidt: de enige manier om een slecht iemand met een wapen af te stoppen is een goed iemand met een wapen”, zei Trump voor een volgens Reuters half gevulde zaal in Houston, de grootste stad van Texas. „Dit is geen kwestie van geld, maar een kwestie van willen. Als de Verenigde Staten 40 miljard dollar hebben om naar Oekraïne te sturen, dan kunnen we dit.”

Republikeinse politici pleiten na schietpartijen op scholen steevast voor meer gewapende beveiliging, maar onderzoek wijst uit dat gewapende beveiligers een school in de praktijk juist onveiliger maken.

Recht op bewapening

Trump blijft er ook bij dat burgers het recht hebben zich te bewapenen om zich te kunnen verdedigen. „Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is juist een van de allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen”, zo zei hij. Verder wil Trump het makkelijker maken „gestoorde” mensen op te sluiten. „Al deze zieke geesten hebben hetzelfde profiel”.

Huidig president Joe Biden zei dinsdagavond in een emotionele speech een verbod op aanvalswapens en andere „verstandige wapenwetten” te willen. „Als land moeten we ons afvragen wanneer we in godsnaam op gaan staan tegen de wapenlobby. Wanneer gaan we in godsnaam doen waarvan we allemaal weten dat het moet gebeuren?”, zo zei hij.

Maar volgens zijn voorganger Trump zouden strengere wapenwetten het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. „De verschillende regels die door links worden gepusht om wapenbezit in te perken, zouden niets hebben gedaan om de gruwel die plaatsvond te voorkomen. Absoluut niets.”

Bij de schietpartij dinsdag op een basisschool in het Texaanse stadje Uvalde kwamen negentien kinderen en twee docenten om het leven. De 18-jarige dader werd uiteindelijk doodgeschoten door een lid van de grenswacht.