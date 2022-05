Steeds weer die stereotype gesluierde

De moslimvrouw die we in de media zien, loopt vaak gesluierd over straat, achter een buggy of een winkelwagentje. Maar deze vrouw is, zo stelt Cigdem Yuksel in de podcast Moslima, voor veel echte moslimvrouwen een wildvreemd persoon. Wat moet een Volkskrant- of NRC-lezer die al 20 jaar dit soort beelden ziet, denken over de moslima die in zijn buurt woont? Yuksel is fotograaf en deed onderzoek naar de eenzijdige manier waarop moslimvrouwen in de media worden afgebeeld. Hieruit ontstond deze tweedelige documentaire van VPRO Het Spoor Terug. Samen met podcastmaker Maartje Duin interviewt ze kenners, moslimvrouwen en verschillende media-uitgeverijen om erachter te komen wat we niét zien wanneer we deze foto’s bekijken. Hoe kunnen we deze beeldvorming veranderen?

Beeldvorming 5 afleveringen van zo’n 30 min. VPRO Het Spoor Terug