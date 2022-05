SP-afdelingen bekrachtigen scherp oordeel beroepscommissie over partijbestuur

De afdelingsvoorzitters van de SP hebben zaterdag het oordeel bekrachtigd dat het landelijk partijbestuur deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam niet had mogen doordrukken. De partijraad schaarde zich achter de uitspraak van de interne beroepscommissie dat de SP-top bij dat besluit „democratisch genomen besluiten buitenspel heeft gezet”. Een motie van afkeuring tegen het handelen van het partijbestuur haalde geen meerderheid.

In de SP ontstond de afgelopen maanden onrust over de gang van zaken bij de deelname van de Rotterdamse afdeling aan de verkiezingen eerder dit jaar. De afdeling stemde daar in meerderheid tegen deelname, onder meer uit onvrede over het royeren van kandidaat-raadsleden die niet loyaal zouden zijn aan de SP.

Partijraad van SP voor het eerst in jaren achter gesloten deuren

Afgelopen najaar leidden de royementen van kritische leden in veel SP-afdelingen tot problemen en conflicten, waardoor de SP in veel minder gemeenten meedeed. Het partijbestuur van de SP zette deelname in Rotterdam toch door met een alternatieve lijst, met een zetel als resultaat.

Tik op vingers zeer uitzonderlijk

Een groep Rotterdamse leden maakte bezwaar tegen dat besluit en kreeg onlangs gelijk van de interne beroepscommissie. Die oordeelde dat volgens de statuten van de SP alleen een afdeling kan besluiten over verkiezingsdeelname, en niet het partijbestuur. Het is bij de SP zeer uitzonderlijk dat het partijbestuur zo’n forse tik op de vingers krijgt van de eigen beroepscommissie. SP-secretaris Arnout Hoekstra blijft overigens volhouden dat het SP-bestuur niets verkeerd heeft gedaan en bestreed in een brief voorafgaand aan de partijraad de interpretatie van de statuten door de commissie.

De beroepscommissie stelt voor dat het partijbestuur met de betrokkenen uit Rotterdam in gesprek gaat „om de verhoudingen en het vertrouwen in elkaar te herstellen”. Ook moet het bestuur voor september met een plan komen om „soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen”. De partijraad schaarde zich zaterdag achter deze voorstellen.

Een aantal afdelingen vond dit niet ver genoeg gaan en kwam zaterdag met een motie van afkeuring tegen het partijbestuur. In de motie staat dat het partijbestuur „niet lijkt te accepteren dat het fouten heeft gemaakt” en werd het partijbestuur opgeroepen uit te zoeken „welke bestuursleden de verantwoordelijkheid dragen voor deze beslissingen, en hen te vragen hun functie neer te leggen”. De motie van afkeuring werd ingediend door de afdelingen Rotterdam, Wageningen, Assen, Zaltbommel, Amersfoort, Zeist, Brunssum en Dordrecht.

Volgens een partijwoordvoerder was er zaterdag op de partijraad „nagenoeg geen steun” van andere afdelingen voor de motie van afkeuring.

De partijraad werd zaterdag achter gesloten deuren gehouden: journalisten waren voor het eerst in jaren niet welkom. Volgens de SP is dit besluit genomen omdat afdelingsvoorzitters zich in de aanwezigheid van media „geremd voelen” en „niet vrijuit durven spreken”.