Samen op reis, praten over verlatingsangst

Na zijn scheiding is het tijd voor iets anders, besluit journalist Brendan Francis Newnam. Samen met zijn beste vriendin Danielle Henderson, een goedlachse vrouw waarbij het liefdesleven ook eerder tegen zit dan mee, gaat hij op reis. Danielle is de bezorgde vriendin die de juiste vragen stelt. De twee hebben een geweldige dynamiek en spreken openlijk over de trauma’s rondom verlaten worden. Ze hebben een spontane aanpak en laten zich leiden door de bijzondere gesprekken die overal met het grootste gemak lijken te ontstaan. De podcast luistert weg alsof je in de rugtas van dit bonte reisgezelschap zit. Overal waar ze komen, in Montréal, Mexico City of New Orleans, leren ze nieuwe mensen kennen via dineetjes, waarvoor ze zichzelf zonder moeite uitnodigen.

Reizen 4 afleveringen van zo’n 45 min. Pushkin Industries