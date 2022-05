Real Madrid weer de grootste én de beste club van Europa

„Koningen van Europa. We zijn de koningen van Europa. Koningen van Európa!” De fans van Real Madrid zingen dit weekeinde wederom hun favoriete liedje. Vanaf het laatste fluitsignaal van de Franse scheidsrechter Clément Turpin in het Stade de France op zaterdagavond tot aan de huldiging op zondag bij de Cibeles-fontein in Madrid. Real Madrid mag zich na de met 1-0 gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis de beste ploeg van Europa noemen. En daarmee bevestigt ‘de Koninklijke’ de status van grootste én succesvolste club ter wereld.

Florentino Pérez klapte na afloop met een brede grijns op zijn gezicht voor het succes. Het is grotendeels zijn succes. De voorzitter van Real Madrid mag zich de bestuurlijke architect achter de winst van de Champions League noemen. Met een stabiele jaarlijkse groei heeft Pérez het indrukwekkendste voetbalbedrijf ter wereld gebouwd. En hij heeft het succes aan zijn zijde. En het benodigde geluk op het juiste moment.

Pérez nam vorig jaar met de aanstelling van trainer Carlo Ancelotti een gok, maar deed dat wel in de wetenschap dat de Italiaan in 2014 met een groot deel van de spelersgroep de Champions League wist te winnen. Zo wonnen Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Karim Benzema, Daniel Carvajal en Gareth Bale (dit keer als bankzitter) hun vijfde Champions League. Noem het dus ‘de cup van de continuïteit’. Al waren nieuwkomers als doelman Thibaut Courtois en matchwinnaar Vinícius Jr. in Parijs de grote uitblinkers.

Ruim half uur uitstel

Het Stade de France vormde een prachtige ambiance van de finale die aanvankelijk was toegewezen aan de Gazprom Arena van Sint Petersburg. Na de inval van Rusland in Oekraïne werd door de UEFA besloten het duel te verplaatsen. Minpuntje was wel de staat van het veld. Het gras was na een concert van Indochine op zaterdag 21 mei zodanig toegetakeld,dat er een nieuwe mat moest komen. Beide trainers beklaagden zich voor de wedstrijd over het slecht gehechte gras. Maar daar was niets meer aan te doen.

Nadat de aanhang van beide clubs uit volle borst de clubliederen Hala Madrid en You’ll never walk alone hadden gezongen, ontstond er verwarring omdat op de borden in het stadion werd vermeld dat het duel „om veiligheidsredenen” zou worden uitgesteld. Uit beelden bleek dat duizenden supporters van Liverpool nog voor de ingangen stonden en dat enkele tientallen mensen zonder kaartje langs de suppoosten waren geglipt. Na de uitgestelde openingsceremonie, verzorgd door de Cubaans-Amerikaanse zangeres Camila Cabello, klonk om 21.35 uur alsnog de hymne van de Champions League.

Chaos bij een ingang van het stadion in Parijs waar supporters van Liverpool naar binnen willen. Foto Kai Pfaffenbach/Reuters

Toen er werd afgetrapt was de chaos buiten nog lang niet voorbij. Fans en omwonenden uit de wijk Saint-Denis raakten slaags met de Franse mobiele eenheid. Real Madrid-Liverpool FC was binnen de lijnen vanaf het begin een clash tussen twee speelstijlen. De Spaanse kampioen van de Italiaanse coach Ancelotti koos voor de gebruikelijke 4-4-2-formatie waarbij met afwachtend voetbal geduldig wordt gewacht op het juiste moment om de killer Karim Benzema of de watervlugge Vinícius Jr. in stelling te kunnen brengen.

Los blancos wisten er met enig kunst- en vliegwerk op weg naar de finale Paris Saint-Germain, Chelsea en Manchester City mee uit te schakelen zonder echt te schitteren. Vlak voor rust leek Real Madrid na een aanvankelijk mislukte klassieke counter in de kluts via Benzema op voorsprong te komen, maar de videoscheidsrechter (VAR) keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Het was de enige kans van Real Madrid voor rust. In de 59ste minuut was het Vinícius Jr. die dodelijk toesloeg uit een tegenaanval. De 21-jarige Braziliaan tikte een voorzet van de Uruguayaan Federico Valverde binnen. Het was genoeg om de hegemonie in Europa te herstellen.

De Duitser Jürgen Klopp heeft een andere kijk op voetbal en wil naast resultaat ook het publiek vermaken. Het spel van Liverpool kenmerkte zich in de finale door een enorme dynamiek en variatie. The Reds proberen op gevaarlijke posities door pressing de bal te veroveren om vervolgens razendsnel met meerdere spelers op het doel af te gaan. De vice-kampioen van Engeland wist er dit seizoen de FA Cup en de League Cup mee te behalen én vermaakte tegelijkertijd wereldwijd de voetballiefhebbers.

Football Benchmark

Real Madrid-Liverpool FC was eveneens een clash tussen twee van de grootste voetbalclubs ter wereld. In dat opzicht is de club uit Spanje in alle opzichten groter dan de concurrent uit de Premier League. Volgens een onlangs uitgekomen onderzoek van Football Benchmark is Real Madrid de nummer één van de wereld met een waarde van 3,2 miljard euro. Liverpool staat vijfde op die lijst met een bedrag van 2,5 miljard euro.

De strijd in de top van internationale voetbal gaat gepaard met golfbewegingen. Zo heersten de Engelsen als ‘de uitvinders van het voetbal’ in de voorbije eeuw decennialang, maar wist Real Madrid van 1956 tot 1960 vijf keer achter elkaar de Europa Cup I te winnen. De Koninklijke groeide uit tot de succesvolste voetbalclub ter wereld, met dertien van de belangrijkste Europese bekers in het museum. De laatste werd in 2018 tegen Liverpool in het stadion van Kiev gewonnen. Liverpool (2019), Bayern München (2020) en Chelsea (2021) verbraken de hegemonie van Real Madrid. En dat bleek dus tijdelijk.

„Reyes de Europa, Somos los reyes de Europa, Reyes de Europa”, zingen de fans van Real Madrid het hele weekeinde.