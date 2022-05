Na het bestuderen van de wijnkaart bestelden wij een mooie fles Sauvignon blanc. Dat de horeca moeilijk aan personeel kan komen, is ons bekend. Dus je neemt in een restaurant soms een en ander voor lief. Maar de reactie van de ober maakte ons aan tafel toch even stil. Of we er ook wijnglazen bij wilden?

