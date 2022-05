Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Net toen ik vorige week hier had opgeschreven dat ik mensen wantrouw die te hard ‘feit’ roepen om een punt te maken, begon minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf (D66) ermee. „Ik sta voor wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen”, schreef hij op Twitter, als een soort geloofsbelijdenis. Het bericht was bedoeld ter motivatie van de oprichting van een nieuw nationaal centrum voor de zending, pardon, communicatie van wetenschap. Al die enthousiaste wetenschappers moesten meer met elkaar gaan samenwerken om in musea, scholen en op marktpleinen ervoor te zorgen dat iedereen de blijde boodschap hoort en niemand er nog verkeerde gedachtes op nahoudt.

Een gesprek hierover bij Beau, met Beau van Erven Dorens, werd een schoolvoorbeeld van wat er mis gaat wanneer je een excellente topwetenschapper minister maakt. Mensen stoppen onmiddellijk met kritische vragen stellen bij de confrontatie met zulke onversneden brille. Je moet wel een behoorlijk geradicaliseerde yogamoeder zijn om er tegenin te gaan. Ik bedoel, de man is theoretisch fysicus. Hoe kom je er in vredesnaam bij dat je het beter weet? Vraag hem liever wat de oplossing is voor onze problemen. Wat vindt professor Dijkgraaf bijvoorbeeld, zo vroeg Van Erven Dorens, wat we moeten doen aan de chaos op Schiphol? Oh weledelgestrengelde, verlos ons van het kwade.

Terwijl er best wat vragen te stellen waren over dit D66-plan. Bijvoorbeeld: voor welk probleem is dit nationale communicatiecentrum precies een oplossing? Dijkgraaf stelt dat de ooit onwrikbare status van de wetenschap onder druk staat. Eerder in een hoogmis voor de Universiteit Leiden beklaagde Dijkgraaf zich over al die mensen die liever niet open doen wanneer de „kennis op de deur klopt”. Hoe er nog steeds individuen zijn die „de meest beproefde weg naar de waarheid” weigeren te accepteren. Hoe men feiten in twijfel trok, en de „brengers van die feiten” bedreigde. Hoe „het vaccin [werd] bestempeld als onbetrouwbaar, een vergif, onderdeel van een wereldwijd complot”.

Nu kan de confrontatie met andersdenkenden natuurlijk traumatiserend zijn, maar laten we even rustig naar de studies over Nederlands vertrouwen in de wetenschap kijken. Ik citeer conclusie 1 van het laatste Rathenau-rapport: „Het gemiddelde vertrouwen in de wetenschap is gestegen van een 7,07 in 2018 naar een 7,42 in 2021.” Ik kijk naar het coronadashboard van de Rijksoverheid en zie dat 13 miljoen mensen zich vorig jaar vrijwillig lieten vaccineren. Het kan best zijn dat desinformatie zich „net zo snel over de aarde verspreidde als de virusdeeltjes”, zoals Dijkgraaf in zijn lezing vertelde, maar in Nederland is er gewoon bijzonder weinig bewijs dat die informatie veel overtuigingskracht had.

Als de campagnes van complotdenkers zo weinig voet aan de grond krijgen, professor, waarom denkt u dat communicatie van uw nationale centrum wel veel gaat veranderen? Denkt u dat Jürgen Conings na een ‘dialoog’ met een olijk wiskundemeisje op de markt plotseling had gedacht: die Marc Van Ranst is toch best een toffe peer. Ik berg mijn machinegeweer weer op?

Weet u waar trouwens ook weinig bewijs voor is: dat wantrouwen in de wetenschap te fixen is met correcte informatie. Hoe graag we het ook willen geloven, gebrek aan vertrouwen wordt niet veroorzaakt door een tekort aan kennis of blootstelling aan wetenschappers. Sterker nog, het lijkt er gewoon niet op dat mensen erg veel problemen hebben met wetenschappers, maar zich vooral schrap zetten tegen de steeds verder escalerende machtsverhoudingen in de wereld. Het gaat niet om mRNA-vaccinatietechnologie, maar om de farmaceutische industrie. Het gaat niet om genetisch gemodificeerde gewassen, maar om Big Biotech en Monsanto. Het gaat niet om 5G, maar om Chinese infrastructuur en dubieuze informatietechnologie. Het gaat om de miljardairs die met hun vermogen naar eigen inzicht op eigen houtje de wereld gaan ‘verbeteren’. Allemaal niets wat een stelletje nanotechnologen of moleculair biologen kunnen rechtlullen op een markt.

Maar dat vroeg Beau allemaal niet. Hij vroeg aan deze D66-bestuurder: u bent een betrouwbare wetenschapper, wij vertrouwen u, waarom geen ‘Dijkgraaf.platform’? Dat is toch niet zo’n slecht idee?

Jawel, Beau, dat is een heel slecht idee.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.