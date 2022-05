Het was een uitbarsting zoals die zelden door de premier in het openbaar is vertoond. Normaal redt Mark Rutte zich uit netelige situaties met een grap of een spijtbetuiging. Vorige week tijdens het debat over ‘sms-gate’ kon hij dat niet meer opbrengen. Dat hij sms’jes van zijn Nokia verwijderde is wat hem betreft niet de hoofdzaak, vond de premier. Het échte probleem is dat de oppositie in de Tweede Kamer daar meteen iets achter zoekt, alsof hij iets probeert te verbergen. Rutte hekelde oppositiepartijen die bij „welk onderwerp ook” meteen uitkomen „bij wantrouwen, bij een absoluut fundamenteel gevoel dat de zaak wordt geflest, belazerd etcetera”, aldus de premier. „Dat gebeurt keer op keer in de debatten.”

Wellicht is Rutte niet de meest geëigende persoon om dit punt te maken. Zijn vaak haperende geheugen. De ‘leugentjes’. De gebrekkige informatievoorziening door opeenvolgende kabinetten. De poging om luis-in-de-pels Pieter Omtzigt te neutraliseren (‘functie elders’). En nu weer het veelvuldig deleten van sms’jes die voor de democratische controle en de parlementaire geschiedschrijving van belang hadden kunnen zijn. Het wekt allemaal bij elkaar opgeteld niet het vertrouwen waar de premier om vraagt.

Rutte schrikt er zelf ook niet voor terug om wantrouwen in te zetten als politiek wapen. In het najaar van 2009 vormde een door hemzelf ingediende motie van wantrouwen tegen het kabinet-Balkenende IV de opmaat naar zijn premierschap. Rutte gaf zelf ook jarenlang leiding aan een overheid die wantrouwen jegens burgers als uitgangspunt had. Zie de Toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders ten onrechte van fraude werden beschuldigd. Die affaire leidde begrijpelijk ook tot wantrouwen in tegengestelde richting, want is een overheid die etnisch profileert en streng is voor burgers maar niet voor zichzelf nog wel te vertrouwen?

Toch heeft de premier een punt: het wantrouwen regeert. Het kabinet het voordeel van de twijfel geven geldt tegenwoordig in de Kamer als een zwaktebod. Debatten worden al jaren steeds harder, het taalgebruik in de plenaire zaal wordt steeds grover. Volgens Rutte krijgen zijn ministers de kans niet meer om „op een rustige manier” uitleg te geven. „Collega’s zeggen: we vinden de baan mooi, maar wat zijn de debatten in de Tweede Kamer ingewikkeld en soms onaangenaam en wat gáát het tekeer.” Al is hier ook best begrip op te brengen voor de oppositie. Deze premier is al heel lang aan de macht, schuwt zelf het ruwe taalgebruik niet en neemt de oppositie alleen serieus als het hem uitkomt of als hij echt niet anders kan. Tijdens de formatie gaf Rutte het ‘linkse blok’ (GroenLinks/PvdA) nooit het voordeel van de twijfel.

Ook de journalistiek is gevoelig voor de lokroep van het wantrouwen. D66-leider Sigrid Kaag kreeg op een persconferentie over het grensoverschrijdende gedrag van een partijprominent terecht kritische vragen, maar kreeg amper kans om te antwoorden, zo vijandig was de sfeer. Daar staat tegenover dat journalistiek bedrijven steeds moeilijker wordt. Politici en bestuurders verschuilen zich achter woordvoerders, en ook steeds vaker advocaten. Wie de overheid om informatie vraagt, moet lang wachten op veel weggelakte tekst. Journalisten krijgen vaker te maken met aanvallen op hun persoonlijke integriteit wanneer hun werk niet bevalt. Tegen NRC-journalist Joep Dohmen is nu een ‘meldpunt’ geopend door een oud-deputeerde van het CDA, een gênante vertoning in de omgang van politici met de media.

Gezond wantrouwen is de kurk waarop een gezonde, open samenleving drijft. Het zou de basishouding moeten zijn van elke burger, journalist, ambtenaar of politicus. Maar wat als het giftig wordt? Een democratie waarin iedereen elkaar fundamenteel wantrouwt is een democratie die aan het doordraaien is – en ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling. Een uitweg vinden is niet eenvoudig. Dit is een discussie met een hoog kip-ei-gehalte. Begon het met sociale media of met de opkomst van ‘meningen-tv’? Of heeft het vooral te maken met de sterk toegenomen individualisering, tot in het stemhokje toe, en de sterke versplintering van het politieke landschap?

Los van de vraag waar het probleem vandaan komt, zou het bij iedereen moeten leiden tot serieuze zelfreflectie. Niemand is gebaat bij destructief wantrouwen. Behalve populistische krachten: voor hen is wantrouwen het ‘verdienmodel’. Zij hoeven alleen maar achterover te leunen en te zeggen: zie je wel, zelfs het politieke of sociale midden gelooft er niet meer in. Giftig wantrouwen is een doodlopende weg. Goed dus dat Rutte deze discussie aanzwengelt, maar hij – juist hij – mag nu ook het goede voorbeeld gaan geven.

