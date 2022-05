Europol vreest dat wapens voor Oekraïne in verkeerde handen vallen

De Europese politiedienst Europol vreest dat wapens die de Europese Unie aan Oekraïne levert, op den duur in de verkeerde handen vallen. Dat heeft Europol-directeur Catherine De Bolle zaterdag gezegd in gesprek met de Duitse krant Die Welt am Sonntag, waarover andere Duitse media schrijven. De Bolle maakt daarbij de vergelijking met de Balkanoorlog. Criminele bendes gebruiken nog steeds wapens die tijdens die oorlog werden gebruikt. „Zo’n situatie willen we voorkomen”, zegt De Bolle.

Europol gaat een speciale internationale eenheid opzetten tegen de verspreiding van voor de oorlog geleverde wapens, aldus De Bolle. „Want ooit is de oorlog voorbij.” De politiedienst gaat daarnaast verdachte bewegingen van terroristen of gewelddadige extremisten tussen Oekraïne en de EU in de gaten houden. Volgens De Bolle heeft Europol deze activiteiten nu onoverzichtelijk in kaart.

De EU maakte twee weken geleden bekend het Oekraïense leger voor opnieuw 500 miljoen te steunen. Het totaalbedrag aan militaire hulp liep daarmee op tot 2 miljard euro sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De steun is volgens EU-buitenlandchef Josep Borrell bedoeld voor zware wapens, zoals tanks en artillerie.

