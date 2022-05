De vader van Raf verborg zijn geaardheid

In Zo Geboren worstelt Raf met een grote vraag voor zijn overleden vader: waarom wilde hij een kind? Er zit een hoog tempo in deze vertelling, maar er is dan ook veel om te vertellen. Raf’s vader had in de jaren zeventig en tachtig een dubbelleven. De buitenwereld zag een lookalike van Freddy Mercury: een man met een goede snor, vader, slager van beroep, en ogenschijnlijk gelukkig getrouwd. Maar Rafs vader trouwde met zijn moeder om zijn homoseksualiteit te verbergen.

Deze podcast onderzoekt het leven en overlijden van Rafs vader. Het is een zoektocht vol spannende wendingen. Maar het daadwerkelijke onderzoek gaat verder dan dat: hoe worstelden andere mannen en hun gezinnen met verborgen homoseksualiteit?

Vaders en zonen 4 afleveringen van zo’n 30 min. VRT NU