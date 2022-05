Ik heb niets te zeuren en eigenlijk zou ik mijn plek in de krant vandaag moeten afstaan aan iemand die wel barst van verontwaardiging. Niet dat ik ziek ben, of zo, ik wind me gewoon even nergens over op. Van piloten weet ik dat ze zich in een vergelijkbaar geval mogen afmelden. Not fit for duty: niet in staat je plicht voor volk en vaderland te vervullen.

Voor de democratie is het wel gezond dat ik ditmaal nergens boos over ben. Van een onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie hoorde ik deze week dat softwareprogramma’s worden getraind door ze woedende teksten te voeren. Zo leren ze hoe ze menselijke woede moeten herkennen. Op hun aanwijzingen kunnen politie en opsporingsdiensten vervolgens ingrijpen als online de stemming gevaarlijk hoog oploopt.

Stel je wilt bestorming van het parlement voorkomen, dan laat je algoritmes het internet afstruinen op zoek naar verhitte geluiden. Onrustvoorspelling, heet dit. Conflictvoorspelling. En het is natuurlijk mooi als je daarmee politiek geweld afwendt, maar het gevaar bestaat dat je je blind staart op brave Feyenoordsupporters die na verlies stoom afblazen. Of, erger nog, op geëngageerde burgers die terecht – maar wat is terecht? – hun woede uiten over beleid.

Het is dus cruciaal het verschil te herkennen tussen terecht en ten onrechte verontwaardigd zijn. Tussen gevaarlijke en ongevaarlijke woede. En hier spreken onderzoekers elkaar tegen. Volgens de een is online woede nooit echt gevaarlijk en is ze een slechte voorspeller van conflicten in de echte wereld. Als mensen fysiek gewelddadig gaan worden, hebben ze geen tijd of zin om eerst verbaal lastig te doen. Economische crisis en de klimaatcrisis zijn veel betere voorspellers van geweld.

Volgens de ander zijn online conflicten wel degelijk gevaarlijk en jagen analyses die conflicten nog verder aan. Techbedrijven verdienen geld aan polarisatie en stoken daarom het vuur op. Dit commerciële verdienmodel, de inflatie van woede, waardoor mensen steeds ergere uitspraken moeten doen om nog gehoord te worden, leidt gaandeweg tot echt extremisme en uiteindelijk tot geweld.

Hoe dat ook zij, in alle gevallen is het verstandig de baas te blijven over jezelf en je driften en vandaar mijn serene stemming. Ik voel hooguit iets van gerechtvaardigde ergernis opkomen als een serieuze organisatie me een boodschap van eenheid stuurt die ik met mijn volgers moet delen. Verrek maar, denk ik, ik heb verdorie geen volgers, ik wil godbetert niet eens eenheid. Maar wat gevaarlijke woede had kunnen worden ebt vandaag snel weer weg.

Voor de democratie is het cruciaal de mogelijkheid van kritiek en tegenspraak open te houden. Als we softwareprogramma’s het verschil moeten aanleren tussen nuttige harde kritiek en ondemocratische woede, moeten we dat verschil eerst zelf begrijpen. Dan valt het op dat in het actuele boosheidsdebat mensen al snel boos worden over andermans boosheid, wat vanzelf leidt tot de gedachte dat je eigen boosheid democratisch gegrond is en andermans boosheid onbruikbaar.

Laat ik omwille van de lieve vrede een buitenlands voorbeeld gebruiken. Cultuurwetenschapper Catherine Liu beschrijft in haar boek Virtue Hoarders de klasse van managers en professionals die deugd hamsteren, oppotten, verzamelen. Ze eisen alle voortreffelijkheid voor zichzelf op en storen zich aan de zeden en gebruiken van andere bevolkingslagen. De hogeropgeleiden zijn niet bereid de verschillen te begrijpen vanuit de geschiedenis of het kapitalisme, maar tonen zich er vooral verontwaardigd over. „Voor hen is ieder conflict moreel, niet intellectueel of politiek.”

Het conflict is zo niet alleen een podium voor de eigen voortreffelijkheid, het bestaan van het conflict geldt zelf als het bewijs van die voortreffelijkheid, wat er niet een gering voordeel van is. Een conflict heeft veel waarde te bieden aan degenen die denken gerechtvaardigd te zijn in hun verontwaardiging.

Tot zover is het nog net te volgen. Maar daarna wijzen critici erop dat Liu op haar beurt onredelijk tekeer gaat tegen de academisch opgeleide klasse. In haar ideologische ijver fulmineert ze tegen de levenshouding van de professionals zonder begrip op te brengen voor de omstandigheden waarin die ontstaat. Zo schetst ze een conflict dat ze zelf aanwakkert, wat een goed verdienmodel is, maar een belabberde wijze van intellectueel duiden.

Kortom, als je de softwareprogramma’s wilt bijpraten over het boosheidsdebat, moet je ze alle lagen van morele verontwaardiging laten zien die ik tegenwoordig in mijn brievenbus vindt. Een neerwaartse spiraal van oeverloos gezeur, waaraan je alleen kunt ontsnappen door een keertje over te slaan.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl

