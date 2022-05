31 doden door verdrukking bij liefdadigheidsactie Nigeria

Bij een liefdadigheidsactie in de Nigeriaanse stad Port Harcourt zijn zaterdag 31 doden gevallen door verdrukking. Oorzaak was een stormloop die volgens Nigeriaanse media en internationale persbureaus was ontstaan bij de ingang van het terrein waar het evenement werd gehouden. Minstens zeven mensen zijn gewond geraakt.

Het drama speelde zich af op een jaarlijkse goededoelendag van de Kings Assembly-kerk. Tijdens dat evenement, met de naam ‘Shop for Free’, konden arme inwoners van de zuidelijke havenstad gratis voedsel en spullen krijgen. Op foto’s van de vorige editie van Shop for Free zijn mensen te zien met volle boodschappentassen, een magnetron en een ledikant.

Zaterdag zou het liefdadigheidsevenement om 09.00 uur ‘s morgens beginnen - vanwege de verwachte drukte niet in het kerkgebouw van Kings Assembly, maar op het terrein van een polovereniging. Al uren voor openingstijd verzamelden zich groepen mensen bij de poort van het poloterrein, zegt een politiewoordvoerder tegen de pers. Sommigen slaagden erin de poort open te breken. „Daarna stroomden mensen naar binnen en ontstond er een stormloop”, aldus de woordvoerder.

Uitdeelacties zoals die in Port Harcourt worden in Nigeria geregeld georganiseerd. Het land heeft dan wel de grootste economie van Afrika, toch leeft circa 40 procent van de ruim 216 miljoen Nigerianen in armoede.