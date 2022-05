Oud-topman van McKinsey Mickey Huibregtsen gaf zijn kleinkinderen ‘levenslesjes voor Hubies’

Hij had zijn eigen crematie „tot in de puntjes geregeld”, vertelde hij in 2017 in zijn tuin in Bilthoven in gesprek met NRC. „Dit mag je niet opschrijven”, zei hij met een schalks lachje, „maar ik speech op mijn eigen uitvaart. Ik heb ’m al opgenomen.”

Zijn crematie moest een „feest” zijn, vond Mickey Huibregtsen, de voormalig topman van McKinsey en oud-voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. Hij was „dankbaar en blij” voor de tijd die hem nog gegeven was, nadat hij in 2007 ternauwernood acute lymfatische leukemie overleefde.

Vorige week is hij op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed thuis in Bilthoven overleden, te midden van zijn familie. Meer dan 65 jaar was Huibregtsen samen met Truusje, die hij op de middelbare school had leren kennen. Zij hadden twee dochters en een zoon, tien kleinkinderen en intussen ook al achterkleinkinderen.

Mickey Huibregtsen werd geboren op 26 januari 1940 in Rotterdam, als zoon van een huisarts. Toen heette hij nog Frederik Wouter. Omdat Wouter in het internationale bedrijfsleven werd verbasterd tot Walter, wat indertijd – hij werd geboren vlak voor de Tweede Wereldoorlog – nogal gevoelig lag. Daarom liet hij zich Mickey noemen, naar de bijnaam die hij thuis had.

Hij studeerde cum laude af in technische en theoretische mechanica aan de TU Delft, was officier bij de marine (luitenant ter zee derde klasse). Op zijn 30ste kwam hij bij organisatiebureau McKinsey terecht, waar hij tot 1999 zou blijven. Van 1986 tot 1995 was hij de hoogste baas van de Nederlandse tak.

In de bijna dertig jaar bij McKinsey voorzag hij vrijwel iedere grote onderneming van advies, net als de overheid en talloze goededoelenclubs. Volgens Pieter Winsemius, de latere minister die lang met hem samenwerkte, was Huibregtsen „de beste analyticus” die hij kende, voor wie een probleem niet moeilijk genoeg kon zijn.

Huibregtsen was maatschappelijk zeer actief, hij was voortdurend aan het analyseren hoe de samenleving – in al zijn facetten – beter kon. En hij schroomde niet zijn bevindingen en aanbevelingen te delen met eenieder die wilde luisteren. Zo richtte hij bewegingen op als MaatschapWij en de Publieke Zaak. Ook schreef hij diverse boeken, waaronder Management Made Simple in 2017. Hij voelde, zei hij, de morele plicht om zijn kennis over te dragen.

Ook zijn kleinkinderen, die hij liefkozend de ‘Hubies’ noemde, konden op advies van opa rekenen. Zodra ze oud genoeg waren, trakteerde Huibregtsen ze op een diner waarbij hij de ‘levenslesjes voor Hubies’ overhandigde: een document met tips voor het leven. Waaronder: ‘Wees hoffelijk ten opzichte van medeweggebruikers.’