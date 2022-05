Al decennialang slaat de politiek etnische hekken rondom het verdelingsvraagstuk. Zo werd de verzorgingsstaat steeds meer het slagveld van ‘gevestigden’ en ‘buitenstaanders’. Zeker, collectieve voorzieningen stonden onder druk, maar dat zou vooral komen door migranten die hun hand ophielden, de taal niet spraken, niet wilden werken en niet wilden integreren. De hamvraag werd: wie heeft er recht op sociale voorzieningen? Preciezer gezegd: welke burgers zijn waardig?

Sinan Çankaya is antropoloog en schrijver. In 2020 verscheen Mijn ontelbare identiteiten (De Bezige Bij), een bespiegeling op de veranderde omgang met ‘de Ander’ in Nederland.

In de jaren tachtig en negentig werd door toedoen van de economische crisis de verzorgingsstaat onbetaalbaar verklaard. Regeringen onder leiding van Ruud Lubbers en later Wim Kok verlaagden de uitkeringen en maakten het beleid restrictiever. Bestuurders werden managers en spraken veel te enthousiast en net te hard over de noodzaak om ‘efficiënt’ en ‘effectief’ te zijn. De overheid glipte in de coulissen en duwde de burger naar voren: die moest participeren, zichzelf redden en veerkrachtig zijn. Burgers die op voorzieningen leunden werden met priemende ogen gewogen.

Sociale bescherming moest tijdelijk en voorwaardelijk zijn: geen hangmat, maar een trampoline. Ook werd het startschot gelost voor de jacht op fraudeurs; de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid uit 1996 vormde er het begin van. Ondanks het lage aantal fraudegevallen, bleek de morele paniek rond uitkeringsfraude een effectief middel om het draagvlak voor de verzorgingsstaat verder te doen afkalven. Pim Fortuyn voelde deze wankele tijdsgeest haarfijn aan en trok het appel voor verschraling en ‘sociale activering’ door in extremis. Hij was meedogenloos over „uitkeringstrekkers”, die zouden „bankzitters” zijn en niet willen werken. De Nederlandse verzorgingsstaat had „een monster gebaard” en burgers zelfgenoegzaam gemaakt.

Anti-immigratieretoriek

Deze omslag was innig verstrengeld met de politisering van migratie. Al in 1982 werd immigratie voorgesteld als een probleem, toen nog door de extreem-rechtse Centrumpartij. In een partijfolder stond: „Nog steeds komen mensen van waar ook ter wereld ons land binnen. Zij worden bij voorrang gehuisvest, te werk gesteld en van onderwijs voorzien.” En ook: „De gewone Nederlander betaalt: met zijn have en zijn goed.” Hier tekenen de eerste contouren van een welfare chauvinism zich af, een ‘verzorgingsstaatchauvinisme’. Sociale uitkeringen waren bedoeld voor de behoeftigen, maar dan vooral die onder de ‘eigen bevolking’. Eigen werklozen eerst, zullen we maar zeggen.

Dit verhaal beklijfde niet. De anti-immigratieretoriek gold toen nog als extreem-rechts. Vanuit de gevestigde politiek doorbrak VVD-leider Frits Bolkestein dit ‘taboe’. Al in 1991, op de Liberale Internationale in Luzern, stelde hij dat migratie uit moslimlanden noopte tot de verdediging van de westerse, christelijke beschaving. Ook wilde hij de verzorgingsstaat afschaffen en vervangen door een ministelsel. Later richtte Bolkestein zijn pijlen op het „ruimhartige asielbeleid”.

Lees ook dit artikel van Mathieu Segers: De tragiek van een land dat alles al weet

In de jaren negentig raakte de politiek in de ban van een anti-immigratiedenken. Boven enige twijfel verheven droeg deze politisering bij aan de invoering van de Koppelingswet in 1998. Toegang tot publieke voorzieningen gold nu voor legale ingezetenen en personen met een rechtmatig verblijf. De discussie over ‘integratie’ barstte los, ‘inburgering’ werd een voorwaarde om aanspraak te maken op collectieve voorzieningen.

Ook Fortuyn was extra achterdochtig als uitkeringstrekkers migranten en vluchtelingen waren. In zijn Elsevier-column schreef hij in 2000: „Zo heeft dit bestel een onderklasse gecreëerd, die je op zijn best een dood gewicht in de samenleving kunt noemen en op zijn slechtst een stelletje uitvreters – waaronder een fiks aantal criminelen. Het is glashelder wat er moet gebeuren. Het land moet op slot, vol is nu wel eens vol.” Migranten en vluchtelingen werden weggezet als profiteurs en fraudeurs, die erop uit waren om in de ruif van ons socialezekerheidsstelsel te graaien. Deze ideeën werden met aplomb gepresenteerd, als ‘realistisch’ en ‘waar’, vielen in vruchtbare aarde en galmden nadien weer door in de taal van Geert Wilders en Mark Rutte, die héél hard hun best deden om ‘migranten’ en ‘uitkeringstrekkers’ gelijkbetekenend te maken.

‘Allochtoon’ als kostenpost

Slechts een voorbeeld: in 2010 vlocht VVD-leider Rutte in een tv-debat bij Buitenhof met wijlen Anil Ramdas een reeks premissen over integratie aaneen. Terloops noemde hij voor een miljoenenpubliek de migrant en uitkeringen in dezelfde adem: „Het [is] in de eerste plaats aan de immigrant om [zich] hier een plek in de samenleving te bevechten. Het is niet aan de bevolking die er al is om de rode loper uit te rollen. [...] Dat betekent dat je zelf de taal leert, en dat ga je niet met allemaal subsidies doen. Dat regel je zelf. Je zorgt dat je een baan hebt en geen uitkering, en je zorgt dat je je ook aanpast aan de Nederlandse normen. Doe je dat niet, dan ben je vrij om weer weg te gaan.”

Rutte had antecedenten op zijn naam staan. Als staatssecretaris van Sociale Zaken zette hij in 2003 aan tot rassendiscriminatie, oordeelde de rechter. Rutte had gemeenten aangespoord om mensen van Somalische afkomst aan een extra fraudeonderzoek te onderwerpen. De achtergrond? Tientallen Somaliërs hadden bijstandsfraude gepleegd. De gerechtelijke uitspraak verbaasde hem hogelijk. Met discriminatie had dat niets van doen, zei Rutte. Sterker nog: hij liet optekenen dat hij het zo weer zou doen.

Wie ‘Bulgarenfraude’ zegt, stelt: daar zijn zonder uitzondering alle Bulgaren verantwoordelijk voor

De koers van de partij bleef dan ook ongewijzigd. In 2015 zei Halbe Zijlstra, toen fractieleider van de VVD, dat vluchtelingen niet alleen anders waren, ze legden ook een druk op de bijstand en woningen. Zijn opvolger Klaas Dijkhoff wilde achterstandswijken met veel migranten „verheffen” door te korten op de bijstand.

Op zijn beurt kwam Wilders met de figuur van ‘Henk en Ingrid’ die opdraaide voor de kosten van ‘Ahmed en Fatima’. In 2009 had de PVV meerdere verzoeken ingediend bij ministeries om uit te rekenen hoeveel de ‘allochtoon’ kostte.

Ook progressieve partijen namen deze manieren van denken over, de retoriek bleek te machtig. Veel eerder al, in 2000, meende PvdA-intellectueel Paul Scheffer dat het ‘drama’ multicultureel van aard was. Hij drukte een flinke stempel op de culturele koers van de PvdA, die integratie tot hoofdthema maakte van politieke campagnes.

Rotterdam, 1993. Foto Bert Verhoeff

In 2015 zei toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in de Belgische krant De Tijd: „Europa heeft een goed uitgebouwde welvaartsstaat. Om die overeind te houden, moet je de buitengrenzen bewaken. Als we dat niet kunnen, komen er heel veel mensen om uitkeringen vragen. En ze blazen het systeem op. Dat is wat nu gebeurt in Nederland.” Middenpartijen als het CDA hadden al veel eerder een anti-migratiepolitiek omarmd.

In de handen van politici werden de woorden ‘migranten’ en ‘uitkeringen’ telkens tot een geheel gekneed, en met de jaren zou dit beeld rijzen in de hoofden van veel Nederlanders. Dit voorwerk maakt ongevoelig voor de ettelijke herhaling van de zogenaamde ‘Bulgarenfraude’ in kringen van politiek, bestuur en media. Wie ‘Bulgarenfraude’ zegt, laat er geen misverstand over bestaan: daar zijn, zonder uitzondering, alle Bulgaren verantwoordelijk voor.

De mens is creatief, zeker wanneer het de ontkenning van racisme betreft. Maar hoe brei je het in hemelsnaam recht om het racisme in deze gehele kwestie te ontkennen, als er al op zo’n manier over groepen wordt gesproken? Wat ik vooral probeer te zeggen: ideeën gisten niet in een politiek vacuüm.

Institutionele vooroordelen

Dit zondebokverhaal hield migranten verantwoordelijk voor een ouder probleem, namelijk de wegtrekkende industrie en de grote werkloosheid van de jaren tachtig en negentig, die de overheid met moeite wist te bedwingen. Zo werd de onderliggende liberale koers waarin het hebben van een baan als een individuele verantwoordelijkheid werd gezien verdoezeld. In razendsnel tempo werd burgerschap teruggevoerd tot een kwestie van keuzes, waaronder de ‘keuze’ om werkloos en arm te zijn. In deze sfeer van bezuinigingen, schaarste en crisis werd de ‘Ander’ neergezet als een profiteur, fraudeur en kostenpost. Migranten en vluchtelingen kwamen, ondanks hun verschillen, samen in de beklaagdenbank te zitten. Een paspoort verschaft rechten, en beschermt in theorie. Maar er zijn nu eenmaal eerste- en tweederangsburgers in dit land. De vraag ‘welke burger is waardig?’ was snel beantwoord.

Keer op keer blijken dat witte Nederlanders te zijn. Niet zozeer omdat ze in juridische zin rechthebbenden zijn, maar omdat ze ‘oorspronkelijke bewoners’ zijn, natives, eerstgeborenen, erfgenamen; ze zijn culturele rechthebbenden.

In de Fraude Signalering Voorziening werden mensen met een ‘niet-westerse achtergrond’ eerder aangemerkt als risicovol, en gecontroleerd op fraude. Er werd extra geselecteerd op mensen met een dubbele nationaliteit

Deze ideeën ‘buiten’ werken door ‘binnen’ instituties. In een rapport van PricewaterhouseCoopers mailen medewerkers van de Belastingdienst en de politie met elkaar. De agent schrijft: „Moet ik nu mijn 280 euro te veel uitgekeerde kinderopvang ook niet terugbetalen?” Een medewerker van de Belastingdienst: „Jij begrijpt het al. Jij bent een autochtoon, dus jij betaalt wel alles terug.” Oftewel, zij maken misbruik van collectieve voorzieningen en frauderen, wij betalen ervoor.

De particuliere vooroordelen van ambtenaren zijn niet zo boeiend, ook bij de politie en de marechaussee niet. Ter zake doen institutionele vooroordelen, die zich hebben genesteld in beleid, algoritmen en zwarte lijsten, de vooroordelen die verweven zijn geraakt met onze diensten. Institutionele vooringenomenheid, maar ook institutioneel racisme dekt prima de lading, begunstigt en benadeelt groepen burgers. In een keten van onrecht worden steeds dezelfde mensen anders behandeld. Zij worden eerder uit rijen gepikt of uit een stapel met dossiers, ze lijden, zoals de bestuurders willen, onder de kwaden. Ze begeven zich permanent tussen verdacht en onschuldig in; helemaal onschuldig zijn ze nooit te verklaren. Ze worden onderworpen aan routinecontroles, en precies in deze routines maskeert de staat haar geweld.

De eerste commissierapporten over de Toeslagenaffaire grepen veelal terug op bestuurskundige beschouwingen die in zichzelf verstrikt raakten, teksten die graag stoelendansen met verantwoordelijkheid: iedereen is een beetje verantwoordelijk, dus niemand is echt verantwoordelijk. Maar de Belastingdienst had het wél zo bedoeld. Laten we de boel opfrissen: in de Fraude Signalering Voorziening werden mensen met een ‘niet-westerse achtergrond’ eerder aangemerkt als risicovol, en gecontroleerd op fraude. Er werd extra geselecteerd op mensen met een dubbele nationaliteit.

Ook bij controles op de inkomstenbelasting gebruikte de fiscus risico-indicatoren: of iemand man was, tussen de 18 en 35 jaar, op materieel bezit, tweede nationaliteit en op uiterlijkheden, waaronder een ‘niet-westers voorkomen’. Zo is er een fraudezaak bekend waarbij een Ghanese instelling had gesjoemeld bij de inkomstenbelasting. Wat de dienst vervolgens deed: alle Ghanese aanvragers van kinderopvangtoeslag controleren. Kies maar: de goeden laten lijden onder de kwaden of etnisch profileren?

Racistische risico-indicatoren

Als het erop aankomt, dan maakt de staat keihard onderscheid: heel zorgvuldig natuurlijk, heel bureaucratisch en heel saai. Als het erop aankomt, doet je mate van ‘integratie’ er helemaal niet toe. Schuldig bevonden zonder tussenkomst van de rechter, de handen geboeid, opgesloten in een bureaucratisch hokje. Individuen benadelen, op grond van waarschijnlijkheden, en omdat ze toevallige leden van een groep zijn, is de bijl aan de wortel van de rechtsstaat.

„Ik háát dat sociologenjargon”, zei premier Rutte, toen hem werd gevraagd of er in Nederland sprake is van institutioneel racisme

Ambtenaren – van de Belastingdienst, politie, marechaussee en IND – werken in deze politieke sfeer van bezuinigingen, afbraakbeleid, managementdenken, fraudejacht en etnische wij-zij-beelden die vooraf definiëren wie vermoedelijke daders zijn. Alleen: wie zoekt, zal vinden, en omdat je vindt, ga je nóg meer zoeken en precies zo raken oorzaken en gevolgen verstrengeld als visnetten. Op den duur is het onmogelijk om ze nog te ontwarren. Ook lijken diensten niet meer te weten voor wie ze publieke taken uitvoeren. Ambtenaren werken steeds meer als accountants, kil en koud, met cijfers en lijsten, om zo ‘effectief’ en ‘efficiënt’ mogelijk te zijn; het is maar welke publieke waarden je belangrijker vindt. In dit liefdeloze bestuur wreekt het gebrek aan verbeeldingskracht, het onvermogen ons het leven van een ander voor te stellen die wordt vermorzeld door ‘rationeel’ overheidsingrijpen.

Na het zoveelste rapport over racistische risico-indicatoren wilde staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij niet spreken van racisme, laat staan dat het institutioneel zou zijn.

„Ik háát dat sociologenjargon”, zei premier Rutte, toen hem ten tijde van de Black Lives Matter-protesten werd gevraagd of er in Nederland sprake is van institutioneel racisme. En dus zitten we in deze carrousel van ‘incidenten’ en ‘geschokte verbazing’, een rit zonder einde, omdat we ‘fouten’ niet als patronen lezen.

Waar, o waar – het liefst was ik een stuk minder sentimenteel – is de publieke verontwaardiging?

Deze orde is niet uit de lucht komen vallen. We hoeven niet zo verbaasd te doen. Waar we zijn aanbeland is het herontwerp van ons socialezekerheidsstelsel, het sluitstuk van een lang traject van bezuinigingen, goedbedoeld beleid over ‘activering’ en onbarmhartige, politieke taal over luilakken en uitvreters, woorden die in een kom racisme werden gedoopt. Steeds weer werden wij-zij-muren gemetseld, groepen over elke kant van de muur gekieperd en een pikorde van waardige en niet-zo-waardige Nederlanders opgericht. Deze denktrants hebben vaste voet gekregen binnen onze falende instituties. Dit is het ware drama.

Solidariteit ondermijnd

Niet migranten of vluchtelingen hebben de collectieve solidariteit verzwakt. Het komt door een teruggetrokken overheid, door de ideologie dat je een sukkel bent als je niet hard genoeg werkt, een nietsnut als je niet je broek kunt ophouden, om nog maar te zwijgen over de racistische hyena-politiek die inmiddels dwars door het politieke spectrum loopt en onze gemeenschappelijkheid heeft verkruimeld.

Lees ook dit Commentaar: Het kabinet moet stoppen met doen alsof er geen institutioneel racisme is

Waar, o waar – het liefst was ik een stuk minder sentimenteel – is de publieke verontwaardiging? De solidariteit? Ik vrees dat de verwijdering tussen overheid en burgers niet door iedereen op dezelfde manier wordt ervaren. Politieke spierballentaal onthechtte de sociale lijm die ons altijd al houtje-touwtje bijeenhield. Door kwetsbare burgers te bestempelen als concurrenten, vreemden of kostenposten, wordt het institutionele drama gemaskeerd, en de onderlinge solidariteit ondermijnd.

Maar iemand houdt deze ongure politiek in het zadel, iemands status en bezit wordt wél beschermd. Alwéér werd de VVD de grootste partij van Nederland. De zittende partijen zijn zonder veel kleerscheuren overeind gebleven. De schouders afgestoft, over tot de orde van de dag. Al veel langer komt het gevaar niet van buitenaf, maar van binnenuit. Keer op keer ondermijnen illiberale liberalen en wankele progressieven de kernwaarden van de rechtsstaat, en zagen aan de planken waar instituties op staan.

Ze zijn er schaamteloos eerlijk over. Ze zouden het zo weer doen, dat zeggen ze zelf. Ze geven nog steeds kraakheldere antwoorden op de vraag wie ‘waardig’ is, wie we strenger moeten controleren, wie het voordeel van de twijfel krijgt en wie we moeten wantrouwen, bij een eerste en tweede controle, ze voelen haarfijn aan wier levens het waard zijn – en welke levens zonder veel terugslag kapot mogen.