Jaren geleden had ik zangles. Op de voordeur van het huis van mijn zanglerares prijkte het bordje „zangpedagoge”.

In dezelfde deur zat een brievenbus. Mijn zangpedagoge vertelde me dat ze er een hekel aan had wanneer de brievenbus, na het inwerpen van de post, open bleef staan.

Daarom had ze onder het bordje „zangpedagoge” een bordje met „klep dicht houden” laten aanbrengen.

