Wie keurt al die keurmerken eigenlijk?

Een donkergroene cirkel met daarin een zwart wapenschild was ooit het bekendste en vrijwel enige keurmerk voor consumenten. In zwarte letters was rondom te lezen: ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.’

Dit logo bestaat niet meer. Er kwamen andere voor in de plaats – en niet zo weinig ook. Op de pakken en zakken met levensmiddelen zijn nu ruim honderd verschillende keurmerken te vinden. Die hoeveelheid helpt niet echt om bewuste keuzes te maken.

Onduidelijk is vaak wat zo’n keurmerk nu precies ‘goedkeurt’ – en wat niet. Milieu Centraal, de organisatie voor consumentenvoorlichting over duurzaamheid, beoordeelt daarom eenmaal in de drie jaar de keurmerken die op levensmiddelen te vinden zijn.

Afgelopen week maakte Milieu Centraal een nieuwe lijst bekend met twaalf ‘best geteste’ keurmerken. Waarom zijn er überhaupt zó veel keurmerken? Paulien van der Geest, expert duurzaam voedsel bij Milieu Centraal: „Die vraag stellen wij ook steeds aan de levensmiddelenbranche. Het is niet de overheid die keurmerken verleent, het is een zaak van ondernemers zelf. Het liefst zien wij dat zij zich aansluiten bij bestaande, betrouwbare keurmerken en niet voortdurend met nieuwe komen.”

Keurmerken laten zich indelen in verschillende categorieën: ‘goed’ voor mensen (sociaal), dieren (welzijn), en/of voor het milieu in het algemeen. Dit laatste valt dan weer te splitsen in voedselproductie die de atmosfeer (klimaat) spaart, dan wel bodem en water (biodiversiteit).

Evenzogoed is er aandacht voor controle. Welke partij ziet toe op de naleving van de eisen die het keurmerk stelt: een onafhankelijke organisatie, of doen ondernemers dit zelf? Zijn er sancties als een bedrijf zich niet aan de eisen houdt?

Belofte waarmaken

De consument die dat allemaal wil weten, kan de diepte in op de website Keurmerkenwijzer.nl, die Milieu Centraal beheert. Onder diezelfde naam valt ook een aparte app te downloaden, als snelle zoekwijzer in de winkel.

Maar hoe zeker valt te zeggen dat producten met de betere keurmerken écht goed zijn? Van der Geest: „Onze beoordeling gaat over de keurmerken, niet over de producten als zodanig. Door keurmerken aan hun producten te koppelen, claimen ondernemers dat hun producten op een duurzame manier tot stand gekomen zijn. In ons onderzoek beoordelen wij of ze die belofte waarmaken.”

In de winkelschappen valt, los van de keurmerken, nog op iets anders te letten. Vormgevers van huisstijlen weten dat consumenten gevoelig zijn voor de kleur groen, voor vignetten, sterren, vaandels en stempels. Die geven een betrouwbaar gevoel en worden daarom vaak in de huisstijl van merken verwerkt. Zie de verpakking van de kip van ‘Tante Door’, bijvoorbeeld . Van der Geest: „Eigen productlogo’s op de verpakking en keurmerken moet je echt zorgvuldig uit elkaar houden.”

Hetzelfde geldt voor variaties op de woorden ‘eco’ en ‘bio’. Van der Geest: „Het klinkt al gauw verantwoord, maar zonder betrouwbaar keurmerk erbij zegt het nog weinig over de manier waarop dit voedsel geproduceerd is.”

Helpt het, deze keurmerken, om de Nederlandse voedselketen te verduurzamen? „Ongetwijfeld, maar niet als enige, uiteraard.” Ze verwijst naar onderzoek uit Wageningen, dat cijfers heeft over deze ontwikkeling. Op de totale voedselconsumptie steeg het percentage ‘duurzaam’ van 12 procent in 2016 naar 19 procent in 2020. „Hopelijk gaat de stijging ieder jaar een beetje sneller, en zeker als consumenten méér op de keurmerken letten.”