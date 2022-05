Wie intensief aan het sporten is stoot extreem veel aerosolen uit

Tijdens intensief sporten stoten mensen per minuut ruim 130 keer meer aerosolen uit dan in rust. Die uitstoot van fijne druppeltjes neemt zelfs exponentieel toe bij een hogere sportintensiteit. En getrainde duursporters hijgen op hun maximum beduidend meer aerosolen uit dan ongetrainde sporters die tot het uiterste gaan. Dat schrijven Duitse sportwetenschappers deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. De nieuwe inzichten kunnen helpen om gerichter coronamaatregelen te nemen bij intensieve sporten die binnen plaatsvinden, zoals spinning, schrijven de auteurs.

Lokale sportclubs

Tijdens het sporten of dansen in kleine, slecht geventileerde ruimtes kan het coronavirus SARS-CoV-2 makkelijk van de één naar de ander gaan. Het virus verspreidt zich via druppels uit de luchtwegen die geïnfecteerde mensen uitstoten tijdens hoesten, niezen, praten en ademen. Grotere druppels bevatten het meeste virus en vallen meestal binnen anderhalve meter van de persoon die ze uitstoot op de grond. Fijnere aerosoldruppeltjes blijven zweven en kunnen bij hoge concentraties in de lucht ook tot infectie leiden als er voldoende levende virusdeeltjes in zitten.

Tijdens het sporten halen mensen vaker adem, en komen dus ook meer aerosolen vrij. Maar tot nu toe was niet bekend in hoeverre het daarbij uitmaakt hoe intensief iemand sport.

De onderzoekers nodigden acht mannen en acht vrouwen van 20 tot 40 jaar uit in hun sportlab – gezonde, niet-rokende studenten of leden van lokale sportclubs. Zeven deelnemers waren getrainde duursporters.

Alle sporters moesten twee keer een fietstest doen waarbij steeds na vier minuten de weerstand werd verhoogd totdat ze uitgeput waren. De ongetrainden startten op 50 watt, de duursporters op 100 watt. Terwijl de vrijwilligers fietsten, maten de onderzoekers zaken als de ademfrequentie, en hoeveel liter lucht er per minuut werd uitgewisseld in rust en bij inspanning. Bij de tweede test, minstens twee dagen later, registreerden de onderzoekers hoeveel aerosoldeeltjes (van rond de 45 micrometer) er uit hun kelen kwamen.

Grote variatie

De hoeveelheid in- en uitgeademde lucht was gemiddeld tien keer hoger tijdens de maximale inspanning. En in een liter van die uitgeademde lucht was de concentratie aerosoldeeltjes op dat moment ook nog eens ruim tien keer groter. De totale hoeveelheid aerosoldeeltjes die per minuut werd uitgestoten was hierdoor op het toppunt van de inspanning 132 keer hoger: die ging van gemiddeld 579 deeltjes per minuut in rust naar 76.200 bij inspanning – met een grote variatie tussen de deelnemers. Getrainde sporters stootten 85 procent meer deeltjes uit dan ongetrainde.

De aerosoluitstoot nam in het onderzoek bij een sportintensiteit tot 2 watt per kilo lichaamsgewicht matig toe, maar daarboven was de toename exponentieel, en gemiddeld 10.000 deeltjes per minuut. Bij intensieve sport is er dus meer kans op aerosolen.

De onderzoekers bevelen daarom aan om bij sporten met een intensiteit tot 2 W/kg minstens anderhalve meter afstand te houden, goed te ventileren en niet langer dan 90 minuten in de ruimte te zijn. Bij sporten met hogere intensiteit, waaronder spinning, zouden aanvullende maatregelen nodig zijn: luchten, veiligheidsschermen tussen sporters en mondmaskers.

