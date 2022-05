Tanja Groen kreeg een stripverhaal, Sedar Soares een deepfake-video. De coldcaseteams waren creatief in de weer deze week. Om zich in te vechten in de aandachteconomie moeten ze steeds verder uitwijken naar andere genres dan Opsporing Verzocht.

Zo verspreiden ze sinds een paar jaar coldcasekalenders in gevangenissen. En nu proberen ze dus tips te verkrijgen met het virtueel tot leven wekken van een 13-jarig slachtoffer. Paradoxaal is het wel, de onderste steen boven willen krijgen via het diepste nep.

Ik weet dat de familie meewerkte, dat er verteld wordt dat we fake zien. Toch voelt dit niet goed. Meer kijkers ervaarden instinctief dat hier een grens is overschreden. Maar hier speelt meer dan ethiek alleen. Ook juridisch is het schimmig.

De politie gebruikt dit omstreden middel om aandacht te vragen. Toch snap ik niet precies hoe dit een groter aandachtbereik moet krijgen dan een regulier YouTube-filmpje, anders dan dat het instrument deepfake zélf omstreden is, zeker in combinatie met dode kinderen. „Een wereldprimeur”, aldus de politie.

De politie voorzag dus niet alleen het schokeffect, maar zette het ook doelbewust in. De vraag is dan: behoort het uitlokken van ophef met schokeffecten wel tot de taken van onze politie? Ik dacht dat we daar professionals voor hebben als Tim Hofman en Johan Derksen.

Komend najaar moet er een adviesrapport verschijnen over de juridische inkadering van deepfake, geschreven door Tilburgse onderzoekers, die dit jaar al een verkennende studie uitbrachten.

Een van de conclusies: hier moet dringend een brede maatschappelijke discussie over gevoerd worden. Dat de politie daar nu op vooruitloopt is onhandig en onzuiver. Je wilt niet dat de bewaker van onze grenzen ook degene is die ze trekt. Dat raakt aan de scheiding der machten.

Verklaart de politie hiermee dat deepfakes geoorloofd zijn? Of wil ze juist aangeven dat alleen zij, net als op geweld, hier het monopolie op heeft?

Toen De Correspondent een deepfake van Mark Rutte maakte om de klimaatcrisis meer urgentie te geven, was er in beperkte kring al discussie. Ook Zondag Met Lubach waarschuwde ervoor. En al eerder verschenen er opiniestukken, romans en essays over dit fenomeen, ook van ondergetekende.

Als de politie hierdoor een echt breed maatschappelijk debat weet aan te zwengelen, is dat in elk geval winst. Maar ik vrees dat dit pas echt oplaait als zich individuele gevallen voordoen met veel filmbaar leed, en bij voorkeur met tv-fähige BN’ers als slachtoffer. Dan verdringen de deskundigen zich om zich stomverbaasd af te vragen hoe we dit in hemelsnaam ooit zover konden laten komen.

