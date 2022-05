Waar komt de lucht van tweedehandskleding vandaan?

Het is heerlijk snuffelen tussen tweedehands kleding. Jurken, broeken, vesten, een kanten bloesje, een jasje van velours. Maar die geur! „Onze taal is niet geschikt voor de beschrijving van de ruikbare wereld”, schreef Patrick Süskind in Het parfum. Maar laten we een poging wagen: zo’n vintagecollectie ruikt zurig, muffig, ietwat kruidig, met een vleugje oude kaas, sigarettenrook en toiletverfrisser.

De wetenschappelijke literatuur omvat opvallend veel studies naar kledinggeur. Sommige onderzochten het effect daarvan op mensen. Ruiken aan het vieze T-shirt van je partner blijkt bijvoorbeeld stress te verminderen. Andere onderzochten welke textielsoort de meeste geuren vasthoudt (polyester, dan katoen, dan wol). Maar studies naar de universele vintagewinkelgeur ontbreken.

Een journalist van The New York Times kocht een stapeltje vintagekleding en stuurde die naar het geurenlab van wasmiddelengigant Proctor & Gamble. Daar extraheerden onderzoekers het aroma uit de kleding en analyseerden het met chromatografie en massaspectrometrie. Achttien vluchtige stoffen kwamen naar voren. Daarvan waren er twaalf van menselijke oorsprong: uit huid, zweet en talg (huidolie). Die zijn op zichzelf geurloos, maar zijn een voedingsbodem voor honderden soorten bacteriën – veel goedaardige, zoals corynebacterium, maar ook salmonella en E. coli – die allerlei geuren produceren. De overige geuren waren te herleiden naar uitlaatgassen, benzine, oplosmiddelen uit de stomerij en parfum.

Maar waarom ruikt al die kleding hetzelfde, en anders dan je eigen kleding? Iedereen ruikt anders, aldus Trends in Microbiology (2017), omdat iedereen zijn eigen combinatie van geurproducerende bacteriën meedraagt. Maar blijkbaar levert een ensemble van kleding van verschillende mensen dus min of meer hetzelfde gemiddelde geurbouquet.

Zweetvoeten, knoflook en vis

Wat zijn dan die geuren? Dat staat in een artikel in het Journal of Chromatography (2016). Het gaat om tientallen vluchtige organische stoffen. De zes belangrijkste zijn: boterzuur (zweetvoeten of kaas), dimethyldisulfide (knoflook en rotte vis), dimethyltrisulfide (doorgekookte spruitjes, geïnfecteerde wonden), butyl-aceton (gorgonzola, banaan), methylheptylketon (aarde, bittere kruiden) en hexylmethylketon (gebakken vlees, paddenstoelen, parmezaanse kaas).

Die geuren zijn weliswaar vluchtig, maar kunnen toch lang blijven hangen. Zelfs na wassen in de wasmachine. Meldingen over de efficiëntie daarvan lopen uiteen, maar wasmachines zouden maar zo’n 20 tot 95 procent van het vuil verwijderen. Gemiddeld zo’n 75 procent – maar nooit 100 procent.

Zelfs keurig gewassen tweedehands kleding wasemt dus geur uit. Soms zitten er nog levende bacteriën in die geuren produceren: tot minstens 200 dagen. En daarna zijn er nog de geurstoffen zelf die aan de kleding blijven kleven. Vooral aan synthetische vezels, zoals polyester. De geuren vervluchtigen met de tijd. Je kunt je voorstellen dat daarmee de pieken in de geurenspectra van kledingstukken gaan afvlakken, waardoor ze steeds meer hetzelfde gaan ruiken.

Koop daarom nooit vintagekleding die je niet kunt wassen, zoals van suède of kwetsbare wol, kunnen we wel concluderen. Was de kleding een paar keer voor je hem draagt. En doe hardnekkig geurende kleding een nachtje in een emmer met verdunde azijn of baksoda (niet tegelijkertijd: dat gaat vreselijk schuimen). Geen overbodige luxe, want: „Wie geuren beheerst, beheerst het hart van de mensen”, in de woorden van Patrick Süskind.