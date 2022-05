‘Thuis heb ik ook ouril. Als ik een barbecue heb, gaan mijn ooms het spelen’

Twee mannen verdelen een handvol grijze steentjes razendsnel over de twaalf kuiltjes in de houten speelplank die tussen hen in ligt. Manuel Conseiçao (66) en Herminio Varela („bijna 60”) spelen een potje ouril. Soms lachen ze, maar ze zijn vooral enorm geconcentreerd.

Alex Soares (39) kijkt toe: „Het is een rekenspel. In elk kuiltje liggen vier steentjes. Als je aan de beurt bent verdeel je deze over de andere kuiltjes. Dit ‘zaaien’ moet aan allerlei regels voldoen. Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk steentjes van je tegenstander ‘eten’, verzamelen.”

Zon valt naar binnen in Club São Nicolau aan de Rotterdamse Admiraal de Ruyterweg. Sinds 1979 komt hier de Kaapverdiaanse gemeenschap samen. Voorzitter Soares introduceert ons bij vrijwilliger Jimmy Almeida (53). Achter de bar serveert die grogue (rum) en ponche (een likeur op basis van grogue), de speciale glaasjes omgekeerd op een theedoek.

Almeida: „Vroeger kregen Kaapverdianen die naar Nederland kwamen dit adres mee. Hier kreeg je tips waar je kon wonen en waar er werk was.” Op zijn zeventiende kwam Almeida uit het dorp Campinho naar Rotterdam. „Deze plek was voor mij als het huis van mijn opa.” Net als veel Kaapverdianen vond hij werk in de Rotterdamse haven. Hij snijdt grote plakken van de cuscus, hoge maismeelcake. „Wij geven de cultuur door. Vorige week voor cachupa night had ik cachupa gemaakt, een dikke soep met bonen en varkensvlees.” Op zijn eiland São Nicolau speelde Almeida als kind ouril in kuiltjes in het zand. Nu heeft iedere Kaapverdiaanse familie zo’n spel, de steentjes, harde, glanzende zaden van de knikkernoot, kletteren in de banco.

Trots van de eilandengroep Kaapverdië is de muziek, met Cesária Évora als boegbeeld. Als ze haar op het scherm laten zien, wijst Soares op de Rotterdamse muzikant Toy Vieira die in Evora’s band speelde. Van hem leerde Soares in Club São Nicolau gitaar spelen. Almeida vertelt dat ze volgende week de presentatie van de nieuwe cd van zijn neef Armando Almeida hebben. „Maar we kijken ook samen Feyenoord”, zegt Soares: „Je weet toch: Rotterdam!”

Conseiçao en Varela slaan elkaar op de schouder. Varela won twee potjes. „Ik ben sterk.” Hij grijnst. Ze gaan snel naar de vergaderruimte beneden, waar hun voetbalclub Tarrafal (naar een Kaapverdiaans dorp) voorbereidingen treft voor het legendarische toernooi bij FC Maense in Rotterdam-West. Door corona is het twee keer niet doorgegaan, maar binnenkort is het feest.

Nieuwe mannen nemen plaats aan het speeltafeltje. Dicht bij een kastje waar kaarten liggen voor het populaire bisca. Soares: „Allemaal tradities. Thuis heb ik ook ouril. Als ik een barbecue geef, gaan mijn ooms het spelen.” Zijn zoon van negen wil hij het ook leren: „Maar eerst leer ik hem gitaar spelen.”

Een man verstopt een zaadje tussen zijn vingers: „Zo kun je valsspelen.” Maar zelf doet hij dat natuurlijk nooit.