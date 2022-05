Twee dagen na docente Irma García sterft haar man Joe aan een hartaanval

Irma Garcia was „uitgelaten” om aan het nieuwe schooljaar te beginnen, schreef ze vorig jaar aan haar leerlingen. „Dit is alweer mijn 23ste jaar dat ik lesgeef. En altijd hier op Robb Elementary.” Het welkomstwoord staat nog op haar profielpagina op de website van de basisschool in het Texaanse plaatsje Uvalde, waar een 18-jarige schutter dinsdag een abrupt einde maakte aan Garcia’s leven, dat van haar co-docente Eva Mireles en negentien kinderen in hun groep-6.

In Amerikaanse media groeide de 46-jarige lerares de afgelopen dagen uit tot heldin. Ze zou na het bloedbad door de hulpdiensten zijn aangetroffen met enkele dode „kinderen in haar armen, hen beschermend tot haar laatste ademtocht”, schreef haar neef John Martinez op Twitter.

Donderdag werd de familie Garcia door nog meer leed getroffen. Terwijl Irma’s echtgenoot Joe zich voorbereidde op de uitvaart van zijn vrouw, overleed hij zelf. Kort nadat hij bloemen had gelegd bij de geïmproviseerde herdenkplaats voor de 21 slachtoffers, kreeg de weduwnaar waarschijnlijk een hartaanval. „Hij stierf van verdriet”, verklaarde neef John. Het echtpaar laat vier kinderen na in de leeftijd tussen de 23 en 13 jaar oud.

In haar welkomstbrief schrijft Irma Garcia dat ze van barbecuen houdt met haar man, „met wie ik 24 jaar getrouwd ben”. Andere hobby’s: muziek luisteren en uitstapjes maken naar Concan, een nabijgelegen dorpje langs de rivier Frio, dat allerlei vormen van waterpret biedt. Ze vermeldt niet dat ze in 2019 door haar schooldistrict UCISD gekozen werd tot Docent van het Jaar. Haar leerlingen herinneren haar als een onuitputtelijke bron van enthousiasme en positivisme.

Antipestcampagne

Elders op zijn website, onder het tabblad ‘Keep UCISD Safe’, meldt het schooldistrict wat het doet aan veiligheid. Naast een eigen politiekorpsje is er de voorlichtingscampagne ‘Meld het! … Negeer het niet!’. Ouders wordt opgeroepen om hulp van counselors in te schakelen als „u enige zorgen over uw kind heeft”.

Ook de dinsdag door een grenswacht uitgeschakelde schutter, de 18-jarige Salvador Ramos had de nodige problemen. Zijn moeder kampte met een drugsverslaving en hij werd vooral opgevoed door zijn grootmoeder (die hij neerschoot alvorens naar de school te trekken). Hij verwondde zichzelf eens met een mes, was altijd erg op zichzelf en zou als scholier zijn gepest, vertelden oud-klasgenoten de afgelopen dagen aan Amerikaanse media.

De school deed het nodige tegen ‘bullying’. Zo toont de site enkele winnende inzendingen van de tekenwedstrijd waarbij kinderen van alle klassen antipestposters moesten maken. In de getroffen groep 4 tot 6 won Alithia Martinez met een tekening rond de tekst: ‘Vriendelijkheid vereist moed’.

‘Afgoderij van wapens’

Een katholieke herdenkingsdienst voor Irma Garcia ging donderdagavond door, maar stond na de dood van haar man Joe plots óók in het teken van zijn nagedachtenis. Aartsbisschop Gustavo García-Siller droeg een mis op in de Heilig Hart-kerk van Uvalde. De vier verweesde kinderen woonden die bij en kregen aan het slot een knuffel van de kardinaal.

Direct na afloop sprak de hoge geestelijke zich tegenover enkele Spaanstalige media opvallend openhartig uit over het politiek-gevoelige thema van wapenbezit in de VS. „Wapens”, zei de in Mexico geboren García-Siller, „worden in dit land en met name in Texas verafgood. We begrijpen allemaal dat goed getrainde mensen [met wapens] en in bepaalde beroepen nodig zijn om de orde in een maatschappij te bewaren.”

Maar, stelde hij vervolgens met ingehouden woede: „Deze afgoderij van wapens neemt nu zulke vormen aan dat mensen tot nummers verworden, tot afval. De doden betekenen dan weinig meer.”

