Texaanse functionaris: politie had direct klaslokaal moeten bestormen

De politie heeft een fout gemaakt door niet direct de deur van het klaslokaal in het Texaanse dorp Uvalde in de VS te doorbreken, waar dinsdag een bij een schietpartij negentien kinderen en twee docenten omkwamen. De agenten ter plekke beschouwden de situatie niet als acuut dreigend. Dat was achteraf een „verkeerde beslissing”, erkende veilgheidsfunctionaris van de staat Steven McCraw vrijdag op een persconferentie.

In plaats van het klaslokaal van de basisschool binnen te vallen, wachtten de negentien agenten op een speciaal getraind team op de gang. Daardoor kon de schutter, de achttienjarige Salvador Ramos, een bloedbad aanrichten. De agenten dachten volgens McCraw aanvankelijk dat hij zichzelf had gebarricadeerd en er voldoende tijd was om gespecialiseerde versterking te laten komen.

De agenten zouden 35 minuten hebben gewacht voor ze naar binnengingen. McCraw stelt dat ze direct hadden moeten handelen. „Als er een actieve schutter is, veranderen de regels.” Er werd tijdens het incident verschillende keren naar het alarmnummer gebeld. Uiteindelijk zijn de gespecialiseerde agenten het klaslokaal binnengegaan nadat ze de sleutel van een conciërge kregen. Zij hebben de schutter gedood.

Debat

Schutter Ramos plaatste voor de schietpartij drie berichten op Facebook. Dat gebeurde volgens de Texaanse gouverneur een halfuur voor hij naar de school ging. In de berichten kondigde hij eveneens aan zijn grootmoeder dood te schieten. Ramos gebruikte bij de massamoord een semiautomatische AR-15. De gruweldaden hebben het debat over de Amerikaanse wapenwetgeving doen oplaaien. Vooral Democraten pleiten voor strengere wetgeving.

In conservatieve kringen heerst veel weerstand tegen strengere regels. Vrijdagavond (Nederlandse tijd) is het jaarcongres van de wapenlobbyclub NRA. Daar zullen onder anderen de Republikeinse senator Ted Cruz van Texas en oud-president Donald Trump spreken. Cruz heeft eerder laten doorschemeren dat een oplossing te zien in meer gewapende beveiligers op scholen. De Amerikaanse samenleving telt circa 270 miljoen vuurwapens.