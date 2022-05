Schiphol-directeur Benschop gaat zich in Tweede Kamer verantwoorden voor chaos

Schiphol-directeur Dick Benschop meldt zich volgende week dinsdag in de Tweede Kamer om te praten over onder meer de drukte op de luchthaven. Een griffier van de Tweede Kamer heeft Benschop deze week uitgenodigd in het parlement, waarna hij direct heeft toegezegd naar Den Haag te komen. Dat zegt een woordvoerder van Schiphol vrijdagavond. De VVD en PvdA hebben aangedrongen op een bezoek van de Schiphol-directeur. De sociaal-democraten wijten veel problemen aan beroerde arbeidsomstandigheden voor het personeel.

Lees ook: Actieplan dat Schiphol weer ‘voorspelbaar en aangenaam’ moet maken is er een van open deuren

Op de luchthaven is het al weken erg druk met passagiersrijen tot ver buiten de vertrekhal. Het ongeduld van de wachtenden sloeg vorige week zondag om in agressie: omdat de reizigers hun vlucht vreesden te missen, dreigden ze met elkaar en het beveiligingspersoneel op de vuist te gaan. De Marechaussee sprak van een „dreigende situatie” en moest ingrijpen om de boel te deëscaleren. Ook later in de week tekenden zich lange en chaotische wachtrijen af. Vrijdag was het „druk, maar behapbaar”, aldus een woordvoerder.

Schiphol presenteerde donderdag een actieplan. De luchthaven wil de huidige problemen lenigen met meer personeel, dat voor aantrekkelijkere voorwaarden moet komen werken. Ook kondigde Schiphol aan in een „uiterste geval” vluchten te schrappen, zoals de afgelopen weken vaker is gebeurd. Ook komen er mogelijk nieuwe regels voor start- en landingsrechten waarmee het aantal vluchten omlaag zou kunnen. Met meer personeel op de vloer hoopt het bedrijf dat de doorstroom van passagiers verbetert.

Na de coronacrisis, waarin het toeristische reisverkeer sterk afnam, willen veel vakantiegangers weer met het vliegtuig op pad. Daardoor neemt de drukte toe op de luchthaven, dat tegelijkertijd kampt met grote personeelstekorten. Onder meer onder beveiligers en bagagepersoneel is het moeilijk genoeg mensen te vinden. Schiphol kondigt nu aan de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden te verbeteren. Wat dat concreet inhoudt, is niet duidelijk in het plan.