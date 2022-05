Russen hebben Loehansk bijna geheel in handen

Het Oekraïense leger verliest terrein in de Donbas. In het district Loehansk kunnen de naast elkaar gelegen steden Sjevjerodonetsk en Lysytsjansk elk moment worden veroverd door het Russische leger. Als dat gebeurt is Loehansk volledig in Russische handen. Nu geldt dat al voor 95 procent van het noordoostelijke district (oblast). De iets westelijker gelegen stad Lyman in het district Donetsk, strategisch belangrijk vanwege een groot rangeerterrein, viel donderdag al.

Diverse slagveldanalisten relativeren de Oekraïense verliezen van afgelopen week. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut ISW (Institute for the Study of War) signaleert weliswaar een „stabiele opmars” van de Russen, maar de Oekraïense defensie „blijft in grote lijnen effectief”. De Schotse hoogleraar strategische wetenschap Philips P. O’Brien ziet, net als het Pentagon, Russisch succes op de vierkante kilometer, maar geen doorbraak op grote schaal. Van een Oekraïense ineenstorting is geen sprake, de Russische terreinwinst is iets meer dan een mijl per dag. Ook de Amerikaanse militair analist Michael Kofman waarschuwt voor te snelle conclusies: een keerpunt in de strijd is pas achteraf te zien, „in het heden worden tactische gebeurtenissen uitvergroot”.

In vergelijking met eerder beoogde doelen van het Russische leger, de steden Kiev en Charkov, is Sjevjerodonetsk ook bepaald geen hoofdprijs. Voor de oorlog woonden er 100.000 mensen, nu naar schatting nog zo’n 12.000. De stad wordt van drie kanten belaagd, een volledige Russische omsingeling wilde tot nog toe niet lukken. De gouverneur van Loehansk meldde deze week dat 90 procent van de woningen is getroffen. Gevreesd wordt dat Sjevjerodonetsk hetzelfde lot wacht als het veel grotere Marioepol: verovering door volledige verwoesting.

Beeldvorming

Bekijk ook deze foto's van Rusland in de Donbas

Toch was in de drie maanden dat de oorlog duurt niet eerder zo duidelijk sprake van door Oekraïne erkend verlies. Cherson viel al snel, Marioepol veel later, maar in beide gevallen draaide het in de beeldvorming vooral om het verzet van inwoners en militairen. De berichten vanuit de Oekraïense regering waren zelfverzekerd, en over verliezen werd niet gesproken. Nu tonen Oekraïense bestuurders zich pessimistisch. Ze vrezen een slijtageslag. Oleksiy Arestovytsj, adviseur van president Zelensky, zei deze week over het Russische leger: „Ze zijn zeker gegroeid.”

Nieuw is ook dat er berichten naar buiten komen over afnemende strijdlust aan Oekraïense zijde. Tot nu was moreel juist het sterke punt van Oekraïne, een aspect dat de verdediger onderscheidde van de aanvaller en bijdroeg aan de militaire successen. Een artikel in The Washington Post van donderdag toont iets anders. De krant sprak met twee leiders van een legereenheid met vrijwilligers, die zich gedesillusioneerd hebben teruggetrokken. Ze vochten zonder training aan het front in Loehansk en werden aan hun lot overgelaten, zonder communicatiemiddelen en met te lichte wapens. Ze leefden in loopgraven en kelders, soms op een aardappel per dag. Van de eenheid met 120 burgersoldaten sneuvelden er 54. De twee mannen zijn inmiddels aangehouden wegens desertie.

In zijn toespraak donderdagavond toonde de Oekraïense president Zelensky zich – opnieuw – gefrustreerd over het uitblijven van een Europees besluit over een embargo op Russische olie. Momenteel ontvangt Rusland 1 miljard euro per dag van Europa voor het leveren van energie. Zelensky: „Elke dag vertraging, zwakte en discussie over het tegemoetkomen van de agressor ten koste van het slachtoffer betekent dat er Oekraïners worden vermoord.” Zelensky noemde vijf bedreigde steden in Loehansk en sprak over genocide.

Zwaardere wapens

Zonder zwaardere wapens van het Westen is Oekraïne kansloos, is de boodschap van Zelensky en buitenlandminister Koeleba. Recent werd hun eis specifiek: wat Oekraïne nodig heeft is MLRS, Multiple Launch Rocket Systems. Met dat lanceersysteem kunnen raketten vanaf een voertuig worden afgevuurd op landdoelen tot 300 kilometer. Daarmee kan Oekraïne de belegering van steden trotseren. Door het grote bereik kan MLRS ook doelen in Rusland treffen – reden voor de Amerikaanse terughoudendheid.

Volgens CNN bereidt de regering-Biden levering van MLRS en de lichtere variant HIMARS aan Oekraïne voor, als onderdeel van een groter steunpakket dat volgende week bekend zal worden gemaakt. Zowel in Oekraïne als elders wordt het wapensysteem beschouwd als een factor die de strijd kan doen kantelen. Waarnemers zien het als een derde en opnieuw zwaardere stap in westerse wapenleveranties, na de Javelins en de houwitsers. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov noemde wapens die Rusland kunnen bereiken „een serieuze stap naar onaanvaardbare escalatie”.

Russische soldatenmoeders pagina 16-17