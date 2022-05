Rusland richt zich op overname van de Donbas

Rusland probeert de Donbas in Oost-Oekraïense volledig in handen te krijgen. In de daarin gelegen oblast Loehansk hebben de Russische strijdkrachten de meeste plaatsen al veroverd. Oekraïense autoriteiten zeggen dat de gevechten heviger zijn dan eerdere Russische aanvallen in de regio en dat de aanvallen zullen „blijven escaleren”. Vooral in de omsingelde industriestad Sjevjerodonetsk, een van de laatste steden in Loehansk in handen van Oekraïne, wordt flink gevochten.