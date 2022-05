Hét recept om receptloos te koken

Koken is jammer genoeg geen superpower waarmee we worden geboren. Het is een vaardigheid die veroverd dient te worden en íémand moet het ons leren. Die iemand kan een ouder zijn, of ander familielid, vriend, huisgenoot of buur – ik leerde op mijn twaalfde een uitje snipperen van een buurjongen die op de koksschool zat en doe het een slordige veertig jaar later nog steeds precies zoals hij het me toen voordeed. Zeker, in theorie kun je ook leren koken uit kookboeken of via filmpjes op YouTube of TikTok. Maar in de praktijk leer je dan vaak niet koken maar recepten volgen.

Dat er verschil is tussen die twee dingen ondervond ook Marlies Kooiman. Ze kookte jaren met veel plezier recepten van anderen na, maar merkte dat ze zónder recept nog steeds vertwijfeld naar een stronk broccoli stond te kijken. Waarom kon ze na al die maaltijden die ze had bereid nog steeds niets op gevoel? Ze informeerde eens in haar omgeving en ontdekte dat ze niet bepaald de enige was. Daarop besloot ze de code dan maar eigenhandig te gaan kraken. Als geen enkel kookboek haar kon leren uit de losse pols te koken, zou ze dat boek zelf wel schrijven.

Vijf jaar later ligt daar Receptloos koken, een stoeptegeldik, in eigen beheer uitgegeven boek waarin Kooiman haar lezers eerst een grondige hoeveelheid theoretische kennis voorschotelt om hen vervolgens te voorzien van een stoet aan receptideeën. Die theorie zit ontzettend slim in elkaar. Zo deelt ze het maken van eenpansgerechten zoals soepen, risotto’s, pastasauzen en stoofpotjes op in 7 stappen, waarbij elke stap bedoeld is om smaak toe te voegen: 1) aroma’s 2) bak aan 3) blus af 4) leng aan 5) vul aan 6) proef 7) garneer.

Bij risotto bijvoorbeeld ziet dat er als volgt uit. Je begint met het fruiten van een uitje en/of knofje, bleekselderij, gedroogde kruiden, specerijen (de aroma’s), dan bak je de rijst aan, blust die af met wijn, daarna voeg je beetje bij beetje bouillon toe (stap 4, leng aan). Bij stap 5 (vul aan) voeg je apart gebakken champignons of stukjes kip of geroosterde groenten of zoiets toe. Je maakt de risotto af met boter en Parmezaanse kaas en proeft hem om zo nodig extra zout en peper (of kaas, of citroensap) toe te voegen. De laatste stap bestaat uit garneren met iets fris (zoals verse kruiden, citroenrasp), krokants (pijnboompitten, uitgebakken pancetta) of wat dan ook.

Wil je een pastasaus maken? Zelfde verhaal. Stoofpotje? Dito. Wie deze zeven stappen, noem het het bouwplan van eenpansgerechten, eenmaal heeft geïnternaliseerd, heeft helemaal geen recepten meer nodig. Die heeft genoeg aan de lijstjes die Kooiman geeft. Zoals het lijstje voor een rodewijnrisotto met worst en spinazie: 1) ui, wortel, venkelzaad, tijm 2) risottorijst 3) rode wijn 4) kippenbouillon 5) worstvlees, spinazie 6) Parmezaanse kaas, citroensap 7) citroenrasp. Of dit lijstje voor een Arabische kiptajine met abrikoos: 1) ui, knoflook, kardemom, ras el hanout 2) kippenpoten 3) rodewijnazijn 4) kippenbouillon, laurier 5) verse tomaten, gedroogde abrikozen 6) harissa, citroen 7) yoghurt, pistachenootjes. Clever, toch?

De enige kanttekening die je bij Receptloos koken zou kunnen plaatsen is de dikte ervan, de bijna overweldigende hoeveelheid informatie. Het doet daardoor een beetje aan als een Teleac-cursus en ik vraag me daardoor af of het de TikTok-generatie zal aanspreken. Wordt Marlies Kooiman die iemand van wie ze gaan leren koken? Als, dan zou dat in de toekomst zomaar een schat aan zelfverzekerde losse-pols-thuiskoks kunnen opleveren.

Risotto met asperges, doperwten en tuinbonen



Om in de stijl van Receptloos koken te blijven zou ik u het volgende lijstje kunnen geven: 1) olijfolie, sjalot 2) risottorijst 3) sherry, citroensap 4) groentebouillon 5) tuinbonen, doperwten, groene asperges 6) boter, pecorino, daslook, citroenrasp 7) ei. Maar kom, u bent veel uitvoeriger uitleg van mij gewend, dus die ga ik ook vandaag gewoon geven. Toch zou ik u nog weer eens op het hart willen drukken dat mijn recepten zelden of nooit in beton gegoten zijn. Heeft u geen droge sherry in huis maar wel witte wijn of vermout? Vervang de sherry dan gerust. Geen tijd om tuinbonen en doperwten te doppen? Gebruik diepvriesgroenten. Ziet u op tegen het pocheren van een eitje? Het mag ook best een zachtgekookt ei zijn. Of brokjes pecorino, of wat verkruimelde geitenkaas. Voor daslook is het sowieso al aan de late kant – ik zag het tot mijn verrassing nog ergens staan – maar met het groen van lente-ui wordt het ook lekker.

voor 4 personen:

1 el olijfolie;

2 sjalotjes, fijngehakt;

320 g risottorijst;

125 ml droge sherry;

sap van ½ citroen + rasp van een hele;

1 – 1,4 l hete groentebouillon;

1 bos groene asperges;

750 jonge tuinbonen, gedopt (ongeveer 200 g gedopt gewicht);

500 g verse doperwten, gedopt (ongeveer 150 g gedopt gewicht);

4 heel verse eieren;

scheut (natuur)azijn;

30 g boter;

40 g geraspte pecorino;

een handje daslook of het in ringetjes gesneden groen van 2 lente-uitjes

Verwarm de olijfolie in een pan met zware bodem en fruit de sjalotten lichtblond. Voeg de rijst toe en laat al roerend even meebakken. Blus af met sherry en citroensap.

Voeg nu telkens een scheut hete bouillon toe en laat het vocht al roerend door de rijst opnemen. Voeg pas nieuwe bouillon toe wanneer de rijst droogvalt. Ga door met bouillon toevoegen tot de rijstkorrels beetgaar zijn en de risotto romig door de pan golft.

Kook intussen de tuinbonen en doperwten nét beetgaar. Als ze heel jong en klein zijn (zoals de boontjes op de foto) hebben de tuinbonen maar 4 minuten ofzo nodig. Grotere of oudere bonen misschien 8 minuten en de doperwten hooguit 2 – 3 minuten.

Zet ook een grillpan op hoog vuur. Verwijder het onderste, stugge deel van de asperges en rooster ze in 6 – 8 minuten beetgaar. Snijd in schuine stukken.

Breng in een wijde, lage pan een laagje water aan de kook. Voeg een scheut azijn toe en draai het vuur laag.

Breek de eieren een voor een boven een kopje en laat ze vervolgens fluks in het water glijden. Vouw het uitwaaierende eiwit met behulp van 2 lepels om de dooier heen.

Schep de eieren na 2,5 tot maximaal 3 minuten met een schuimspaan uit het water en laat even uitlekken.

Haal de risotto van het vuur en roer er de boter, pecorino, daslook of lente-ui en citroenrasp door. Laat 2 minuten staan, proef en maak verder op smaak met versgemalen peper. Verdeel de risotto over 4 borden en leg op elk een gepocheerd ei.