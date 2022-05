Politie onderzoekt doodsbedreigingen Aboutaleb door Feyenoord-hooligans

De politie van Rotterdam heeft een onderzoek geopend naar de spandoeken met doodsbedreigingen aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Paul van Dorst, medeoprichter van de lhbti+-supportersgroep Roze Kameraden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie vrijdag. Supporters die waarschijnlijk bij de Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) horen hielden de doeken omhoog in het Albanese Tirana, waar Feyenoord woensdag tegen Roma de finale van de Conference League speelde.

Op een foto van het Twitteraccount ‘Hooligans.cz Official’ (ruim 10.000 volgers) zijn vijf grote witte spandoeken met zwarte en rode teksten erop te zien. De leuzen zijn homofoob, misogyne en verheerlijken Adolf Hitler. De Feyenoord-fans zelf zijn onherkenbaar. Alleen hun blote benen – ze dragen allemaal een korte broek – steken onder de doeken uit. Ze staan op een veld in de buurt van het stadion. De aanwezige politieagenten hebben de spandoeken naar eigen zeggen niet in het stadion zelf gezien.

„Een ernstige bedreiging naar Roze Kameraden, een aanval op de LHBTI+ community,” schrijft het Rotterdamse raadslid Co Engberts (PvdA) in een reactie op Twitter. „Alle steun verder naar onze burgemeester Aboutaleb en zijn dierbaren voor deze walgelijke teksten. Hopelijk kunnen de daders snel worden geïdentificeerd”, besluit het raadslid in zijn bericht. Daarnaast roept hij de gemeente op „meer te doen”, zegt hij vragen te gaan stellen aan het college en laat hij weten het „onbegrijpelijk” te vinden dat Feyenoord niet optreedt.

Reactie Feyenoord

De voetbalclub liet eerder vandaag aan persbureau ANP weten dat ze het probleem naar eigen zeggen niet alleen te lijf kan gaan. „Hoewel het de naam van de club schaadt en we er dus vreselijk van balen, is wel duidelijk dat Feyenoord dit maatschappelijke probleem niet en in elk geval niet alleen kan oplossen. Al was het maar omdat we dus niet weten wie het zijn en dit zich steeds weer afspeelt buiten het stadion.”

De voorzitter van de supportersvereniging van Feyenoord zegt tegen RTV Rijnmond dat hij de actie bijzonder treurig vindt. Hij benadrukt dat dit „Feyenoord niet is”, maar een „groepje met extreme denkbeelden”.

Het is niet de eerste keer dat de RJK (naar schatting bestaat de groep uit zo’n 150 supporters tussen de 15 en 25 jaar) in opspraak komt, nadat er homofome teksten op de roldeur van de sportschool van Van Dorst waren geschreven. Er was ook een doodsbedreiging gericht aan de drie bestuursleden. Dit alles ondertekend met ‘RJK’, een tak van de harde kern van Feyenoord. Later werd ook het pand van het Rotterdamse COC, die zich uitsprak vóór de Roze Kameraden, onder gekalkt. Afzender: de RJK. Voor dat incident zijn februari dit jaar vier twintigers aangehouden.