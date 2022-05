Misschien heeft u er iets van gemerkt: de journalist heeft de afgelopen jaren bij een deel van de bevolking best wat aan populariteit ingeboet – of op z’n minst aan scepsis gewonnen. En dat heeft geleid tot allerhande pesterijen, dreigementen of intimidaties.

Weet u nog, de verslaggever die bij die kerk in Urk omver gereden werd? Of de persfotograaf die werd aangevallen toen hij een autobrand vastlegde? Omroep Gelderland stopte onlangs met het verslaan van voetbalwedstrijden, nadat medewerkers meermaals waren belaagd. En de NOS haalde het logo van de satellietwagens vanwege aanhoudende bedreigingen. Om maar wat te noemen.

Ook bij NRC krijgen we soms grimmige reacties op ons werk. „Het klimaat is de afgelopen jaren harder geworden”, zegt hoofdredacteur René Moerland. „Er zijn vaker hardere en persoonlijke aanvallen.”

Zomaar een greep uit wat NRC-journalisten de afgelopen tijd meemaakten.

Verslaggever Marko de Haan kreeg eerder deze maand incontinentiemateriaal toegestuurd op een werkadres, vermoedelijk omdat voor het kritische stuk dat hij over de werksfeer bij het International Film Festival Rotterdam schreef was ‘gelekt’ door bronnen. Een paar dagen later werd er uit zijn naam, maar dus niet door hemzelf, een afspraak voor een haartransplantatie gemaakt. „Het is geen criminele organisatie ofzo, dus het beangstigt me niet”, zegt De Haan. „Maar als je het niet eens bent met een stuk kun je ook gewoon contact met me opnemen.”

Ook collega Ratiba Basir kreeg pas geleden te maken met intimidatie vanwege een onthullend verhaal, over een vastgoedondernemer die meerdere deelnemers aan zijn cursus geld had afgetroggeld. Hij publiceerde een website, inclusief foto van Basir, waarop hij haar integriteit in twijfel trekt. Op de site meldt hij dat hij aangifte tegen haar heeft gedaan vanwege discriminatie – daar is verder nog niets van vernomen. Zij had aan de ondernemer voorgelegd dat veel cursisten een „buitenlandse” achtergrond hadden. „Een paar dagen was ik wel bang dat hij me op zou wachten of iets dergelijks. Ik voelde me vooral gewoon beledigd. Wat als mensen hem zouden geloven?”

Meldpunt

Intimidatie van journalisten stond deze week hoog op de NRC-agenda. Maandagochtend ging het erover bij de ochtendvergadering van alle chefs, later die week bespraken sommigen van hen het onderwerp nog eens uitgebreid bij een gemeenschappelijke lunch, en op woensdag was er een digitale bijeenkomst voor alle werknemers.

De aanleiding voor al die besprekingen is – naast de tijdgeest die de journalist niet zo gunstig gezind is – iets dat onderzoeksjournalist Joep Dohmen onlangs meemaakte. Oud-gedeputeerde Ger Driessen (CDA) opende het digitale meldpunt ‘onwaarheden Joep Dohmen’ waar hij mensen vraagt om hun negatieve ervaringen met de journalist te delen. Dohmen, die al veertig jaar in het vak zit, publiceert veel over de Limburgse bestuurscultuur, waar belangenverstrengeling aan de orde van de dag lijkt. In zijn pas verschenen boek De vriendenreünie beschrijft Dohmen samen met Paul van der Steen hoe iemand zich in een dienstauto van de provincie Limburg naar een bordeel laat rijden. Hoewel deze persoon niet bij naam wordt genoemd, ontkent Driessen ten stelligste dat hij dit is. Op de website van het meldpunt schrijft hij : „Deze website is ook bedoeld voor mensen die Joep Dohmen en zijn werk aanbidden. Zij die denken dat Dohmen onfeilbaar is en dus zichzelf niet meer de vraag stellen of de ‘grote Dohmen’ er mogelijk ook wel eens naast kan zitten.”

„Dat meldpunt is geen incident”, zegt Dohmen. „Ons onderzoek naar Limburg provoceerde vaak tegenwerkingen en verdachtmakingen.” In zijn carrière heeft hij de omgang met journalisten zien veranderen, maar: „Ik kan me niet herinneren dat een ex-bestuurder eerder een meldpunt heeft geopend tegen een specifieke journalist. Het is iets nieuws op de weg van verruwing en verharde omgangsvormen die we al langer geleden zijn ingeslagen.”

Grote vrijheid

Wat doe je dan als organisatie? Hoe reageer je op pesterijen, op intimidatie en op aanvallen?

Hoewel het beschermen van journalisten volgens Moerland „een taak apart” is geworden, is er geen duidelijke richtlijn voor. Ieder geval staat op zichzelf. In eerste instantie is er intensief contact tussen chefs of de hoofdredactie en de betreffende journalist. Daarin wordt onderzocht wat er precies is gebeurd, en waar behoefte aan is. „Wij hebben gelukkig grote vrijheid om over anderen te schrijven”, zegt Moerland. „Dat brengt ook met zich mee dat anderen die vrijheid hebben om over ons te schrijven, ook al is het onzin.”

Er zijn redacteuren die vinden dat de hoofdredactie feller en zichtbaarder had moeten reageren op het Dohmen-meldpunt, bijvoorbeeld met een verklaring in de krant. Want als journalisten niet zien dat een geïntimideerde collega publiekelijk gesteund wordt, wekt dat de schijn dat iemand in de steek wordt gelaten. NRC berichtte er pas over nadat De Nederlandse Vereniging van Journalisten zich over het meldpunt had uitgesproken.

„Wij staan met alle middelen die nodig zijn achter elke collega én we bepalen per keer wat de beste reactie is”, zegt Moerland. „Onzichtbaar voor de buitenwereld gebeurt er heel veel.” De Haan, Basir en Dohmen zeggen alledrie dat ze zich gesteund voelden.

Joep Dohmen: „Een poosje geleden heeft De Limburger iets vervelends over me geschreven. Toen heeft René Moerland een ingezonden brief gestuurd. Publiekelijk reageren gebeurt dus wel.”

Dohmen maakt zich zorgen over de volgende generatie journalisten. Houden zij zich staande bij zoveel tegenwerking? Graven zij nog wel diep als ze te maken krijgen met intimidaties?

Daar praat de hoofdredactie ook over. „We moeten ons trainen in weerbaarheid”, zegt Moerland. Deze week is de redactie er per mail aan herinnerd dat binnenkort een cursus is over werken in bedreigende situaties. Journalisten kunnen zich aanmelden, maar het loopt nog niet storm.