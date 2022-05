Oud-directeur Louvre verdacht van smokkelen

Jean-Luc Martinez, de oud-directeur van het Louvre in Parijs, wordt verdacht van het smokkelen van Egyptische archeologische vondsten. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van een gerechtelijke bron.

Martinez, die vorig jaar tevergeefs solliciteerde naar een derde termijn als directeur van het Louvre, zou woensdagavond zijn aangeklaagd wegens „medeplichtigheid aan bendefraude” en het verdoezelen van de herkomst van antiquiteiten die de herkomst van de vondsten die tijdens de Arabische Lente (2010-2012) uit Egypte werden gesmokkeld. Deze antiquiteiten zouden zijn aangekocht door het Louvre Abu Dhabi en het Metroplitan Museum of Art in New York.

Martinez zou drie dagen zijn vastgehouden en verhoord door het Franse bureau tegen illegale kunsthandel (OCBC). Ook het hoofd van de Egyptische afdeling van het Louvre, Vincent Rondot, en Olivier Perdu, een beroemde egyptoloog, zijn aangehouden voor verhoor. In tegenstelling tot Martinez werden deze twee mannen zonder aanklacht vrijgelaten.

Aanleiding voor de aanhoudingen is een zeldzame roze granieten stele met daarop een afbeelding van de farao Toetanchamon. Samen met vier andere antiquiteiten kocht het Louvre Abu Dhabi in 2018 voor 8 miljoen euro aan.

Sinds de lancering van het Abu Dhabi Louvre in 2007 moeten aankopen door het museum in de Emiraten worden goedgekeurd door een gezamenlijke commissie onder co-voorzitterschap van de directeur van het Louvre. Martinez, die van 2013 tot 2021 het Louvre in Parijs leidde, zou bij de genoemde aankopen een oogje hebben dichtgeknepen voor de valse herkomstpapieren.

Martinez wil niet reageren op de berichten. Na zijn vertrek als museumdirecteur is hij speciale ambassadeur van Frankrijk geworden voor internationale samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed. Op verzoek van president Emmanuel Macron werkt hij aan een rapport over restitutie van roofkunst aan Afrikaanse landen.