Een van de blakende meiden van de klas heeft net een lijst gemaakt van klasgenoten die op haar begrafenis mogen komen. Of meester Berrie even wil kijken, vraagt ze vrolijk – hij is ook welkom. „Mooi hoor, maar je gaat nog lang niet dood schat”, zegt Berrie van den Bovenkamp met een grijns. „Ik denk dat jij op mijn begrafenis komt.”

Het is vrijdagochtend 20 mei en in groep acht van basisschool de Witte Vlinder maken de leerlingen zich druk over van alles, maar níet over de uitslag van de Citotoets die straks bekend wordt gemaakt.

„Cito? Is dat vandaag?”, vraagt Jayden. Hij is bezorgder over de spreekbeurt die hij straks samen met Bella gaat houden. Die gaat over vier soorten beren, maar ze hadden „vet weinig tijd” om te oefenen en gaan dus „sowieso falen”. Saleisha dwarrelt onbekommerd door het klaslokaal. De uitslag maakt toch niks meer uit, zegt ze. „Je kunt lekker niet lager.”

Serie De kinderen van de Witte Vlinder Een kind van lager opgeleide ouders heeft een kleinere kans om na de basisschool op het vwo te belanden, al is het even slim als een kind van hoger opgeleide ouders. Hoe ziet kansenongelijkheid er in de praktijk uit, wat is er aan te doen? NRC loopt een half jaar mee in groep acht van basisschool de Witte Vlinder in de Geitenkamp, een achterstandswijk in Arnhem. Deel 1: Het schooladvies: wie mag naar welke middelbare school? Deel 2: Op basisschool de Witte Vlinder komen de problemen net wat harder aan Deel 3: Op de Witte Vlinder scoren leerlingen hoger op de Citotoets dan de meester had verwacht

Een maand eerder boog ze zich, net als tachtigduizend andere achtstegroepers, twee dagen over de verplichte eindtoets. De uitslag, een score tussen de 501 en 550 punten, laat zien op welk niveau een leerling zit en welke middelbare school daar het beste bij past.

In de praktijk is het een second opinion geworden: sinds 2015 bepaalt niet de eindtoets, maar het schooladvies van de leerkracht al in februari naar welke middelbare school je mag. Alleen als de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt, kan het advies worden aangepast.

„Waar hebben we het hele jaar naartoe gewerkt?”, vraagt meester Berrie.

„De Citotoets!”, roept de klas.

„En wie van jullie was gefocust? Wie dacht: ik gá ervoor?”

Alle vingers schieten de lucht in.

“Oké, mensen, het is zover. De uitslagen zijn binnen.”

„Ooooh”, fluistert de klas – nu toch een tikje gespannen.

Om beurten lopen de leerlingen naar de gang waar ze horen hoe ze het hebben gedaan. Benyemin mag als eerste.

„Wat denk je?”, vraagt Van den Bovenkamp.

„Ik dénk dat ik het goed heb gedaan.”

„Je hebt het fantástisch gedaan. Bij interpunctie scoor je zelfs boven het gemiddelde.”

Benyemin: „Wat is interpunctie?”

Hij kreeg als advies vmbo-t en past daar met zijn score royaal in, legt Van den Bovenkamp uit. „Dit bevestigt het beeld, maar wel naar boven toe.”

„Doel bereikt”, straalt Benyemin.

Zijn klas heeft het heel goed gedaan, zegt Van den Bovenkamp met een blik op de stapel uitslagen. Ze scoren vrijwel allemaal op of hoger dan het schooladvies. Soms scheelt het een heel niveau.

Neem Christiano. Hij kreeg als advies vmbo kader, maar met de Cito-uitslag in handen ligt vmbo-t binnen handbereik.

„Ooooh lekker!”, roept Christiano. „Dat heb ik goed gedaan.”

„Tadaa!”, zegt Van den Bovenkamp. „We gaan zorgen dat je iets hoger komt. Maar wat ga jij volgend jaar doen om dit niveau vast te houden?”

„Focussen, meester.”

„En huiswerk maken!”

„Ja, meester”

„Je kan zoveel, jongen, maar je moet er wél voor werken.”

Kinderen van de Arnhemse basisschool de Witte Vlinder tijdens de Citotoets, vorige maand.

Ook Solange is „ietsje omhoog” gegaan. „Weet je nog dat we in het begin van groep zeven twijfelden over praktijkonderwijs? Nu heb je zelfs vmbo kader. Je kunt naar de school waar je naartoe wilt en zelfs nog iets meer.”

Solange: „Ik dacht dat ik niet goed had gescoord, want na de eerste toets had ik al een beetje paniek.”

„Dat weet ik”, zegt Van den Bovenkamp. „Maar moet je kijken hoeveel je hebt geleerd de laatste tijd. Daar mag je supertrots op zijn.”

Saleisha is stomverbaasd over haar score. „Huh? Havo en vwo? Ik had eerst mavo toch?”

„Bám. Knap gedaan”, zegt Van den Bovenkamp. „We gaan overleggen met mama om te kijken wat het beste voor jou is.”

„Wat betekent dit”, vraagt Fajr even later met een blik op zijn formulier.

„Dat je waanzinnig gescoord hebt”, zegt Van den Bovenkamp. „Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar je kan met deze uitslag vmbo-t of havo doen.”

„Havo? Ik kan wel huilen van blijdschap”, zegt Fajr met glanzende ogen. „Ik kan het niet geloven.”

„Ik ook niet!”, lacht Van den Bovenkamp.

„Dank aan jou, meester.”

„Hoeft niet. Je hebt het zelf gedaan.”

Lara is teleurgesteld. Ze is goed in rekenen, maar met taal gaat het nog niet zo goed. Ze kwam vijf jaar geleden met haar moeder en zus uit Aleppo naar Arnhem, en thuis wordt nauwelijks Nederlands gesproken. De talige „verhaaltjessommen” van de Citotoets waren lastig, denkt Van den Bovenkamp. „Ik had een hogere uitslag verwacht. , zegt hij. „Maar je hebt enorm je best gedaan en je kunt gewoon naar de school waar je naartoe wilde.”

Als Lara’s ogen vollopen, legt hij een hand op haar arm. „Ik snap het, meisje. Maar dit zegt niks over de rest van je leven. Je hebt gewoon wat meer tijd nodig.”

Rust, reinheid, regelmaat

Gemiddeld heeft de klas 534,8 gescoord. Landelijk is het gemiddelde dit jaar 535,2. Vergeleken met andere jaren is het een topscore voor de Witte Vlinder. Vorig jaar zat de school op een historisch dieptepunt, met een gemiddelde score van 519,9. Dit jaar hebben twee leerlingen, Niko en Betiël, de maximale score van 550 gehaald.

„Dat hebben we hier al in geen zes jaar meegemaakt”, zegt Van den Bovenkamp trots.

De aanpak werkt, denkt hij. „Rust, reinheid, regelmaat. En herhalen, herhalen, herhalen. Doe de goede dingen en focus.” De Citotoets benaderde hij „als een finale van de Champions League”. Maar, haast hij zich te zeggen, dit resultaat is niet alleen zijn verdienste. „Ik had deze kinderen in groep vijf, zeven en acht, meester Jaap had ze in groep zes. En van juf Irma heb ik ontzettend veel goede adviezen gekregen. We doen het met z’n allen.”

Kinderen van de Arnhemse basisschool de Witte Vlinder tijdens de Citotoets, vorige maand.

Bij het schooladvies in februari kregen de meeste leerlingen een vmbo-advies. Vooral vmbo kader, de praktijkgerichte variant. Drie van de 21 konden naar het vwo, eentje naar de havo. Hoe kijkt hij daar met deze uitslagen in de hand naar?

Misschien, zegt Van den Bovenkamp, heeft hij in februari „iets te voorzichtig geadviseerd” en is hij „bij twijfel toch wat lager gaan zitten”.

Het is wat Louise Elffers het „glazen plafond van lage verwachtingen”, noemt in haar pas verschenen boek Onderwijs maakt het verschil, over kansengelijkheid in het onderwijs. Elffers, onderzoeker aan de Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, doelt op het verschijnsel dat leerkrachten geneigd zijn aan de lage kant te adviseren, vooral bij leerlingen van ouders die geen hogeschool of universiteit hebben gedaan. Zij krijgen vaker een lager advies, ook als ze even slim en gemotiveerd zijn als klasgenoten. Leraren doen dit, zei Elffers vorige week in een interview in NRC met de beste bedoelingen. „Ze denken: jij kan misschien wel naar het vwo, maar zonder ouders die je kunnen helpen met je huiswerk red je het niet.” Voor het kabinet is dit een van de redenen om de objectievere eindtoets – meestal de Cito – bepalender te maken: vanaf 2024 wordt die eerder in het jaar afgenomen en meer betrokken bij het schooladvies.

Van den Bovenkamp vindt het een lastige discussie. „Ik heb deze kinderen drie jaar gehad. Ik wéét hoeveel ik eraan doe om ze op dit niveau te krijgen. Als je er minder energie insteekt, gaat het niveau omlaag – en dat bedoel ik niet arrogant. Ik weet dat sommige kinderen wel hoger kúnnen, maar ik weet ook hoe ze zíjn. Om het te redden op de havo of het vwo moet je ook een intrinsieke motivatie hebben, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen.”

Iedereen moet tegenwoordig naar de havo. Hou eens op Berrie van den Bovenkamp Meester

Met een blik op de klas achter hem waar bijna iedereen door elkaar rent: „Kijk, de leerlingen die ik een havo- of vwo-advies heb gegeven, zitten dingen op te zoeken achter hun laptop. De rest doet TikTok-dansjes.”

Hij ergert zich een beetje aan de druk die op kinderen wordt gelegd. „Iedereen moet tegenwoordig naar de havo. Hou eens op. Vaak willen kinderen dat zelf helemaal niet per se. Wie zijn wij om daar van alles van te vinden? Laten we heel eerlijk zijn: als mijn ketel kapot is, wat heb ik dan aan een professor?”

Opgelucht

Als iedereen aan de beurt is geweest, bespreekt meester Berrie de uitslag in de klas. „Sommige kinderen zijn heel erg blij, sommigen zijn misschien beetje teleurgesteld, maar ik vind dat iedereen gescoord heeft wat-ie had moeten scoren. En bedenk even: ben jij na dit uur veranderd? Ben je minder leuk?”

„Nee meester, maar wel opgelucht”, zegt Niko.

„Je moet gewoon blij zijn met wat je hebt gescoord”, vindt Nina. „Want je hebt je best gedaan, meer kun je niet doen.”

„Ik kan het niet beter zeggen, Nientje”, besluit Van den Bovenkamp.

Verandert er iets na deze uitslag? Zeker, zegt Van den Bovenkamp. Een aantal kinderen heeft hem zo positief verrast dat hij, samen met de intern begeleider, met de ouders gaat praten of ze alsnog willen overstappen naar een ander schoolniveau.

De schooladviezen worden „opnieuw tegen het licht gehouden”, zegt interim-directeur Piet Stuivenvolt een paar dagen later. „We gaan één voor één alle kinderen langs en passen aan waar nodig.”

Foto’s Dieuwertje Bravenboer