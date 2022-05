Omstreden wethouder Van Rey waarschijnlijk terug in college Roermond

Jos van Rey keert waarschijnlijk als wethouder terug in het gemeentebestuur van het Limburgse Roermond. Zijn Liberale Volkspartij Roermond (LVR) heeft Van Rey voorgedragen als één van de twee kandidaat-wethouders in een college met de VVD, GroenLinks en PvdA, die allen één kandidaat aan hebben gedragen. Dat heeft formateur Dirk Franssen vrijdag bevestigd. De partijen zullen onderhandelen over een portefeuilleverdeling en een definitief coalitieakkoord.

Van Rey staat bekend als een omstreden gemeentebestuurder: hij werd eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden vanwege onder meer corruptie. De Limburger was vijftig jaar actief voor de VVD, maar werd in 2015 voor de tweede keer uit de partij gezet. Het bestuur vond dat hij de VVD schade toe zou hebben gebracht. Nadien begon hij een eigen partij: de LVR, die bij de verkiezingen eerder dit jaar elf zetels haalde. Daarvoor was de LVR vertegenwoordigd met negen zetels in de raad, maar behoorde niet tot het gemeentebestuur.

De terugkeer van Van Rey zingt al langer rond. Zijn wethouderschap is nog niet helemaal in kannen en kruiken: een extern bureau zal hem eerst moeten keuren en hij moet een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. De 76-jarige bestuurder is sinds 1974 - afgezien van enkele onderbrekingen - actief in de lokale politiek. Sinds 2012 volgt justitie hem. Van Rey procedeerde tot aan de Hoge Raad, maar die bevestigde zeven jaar later een veroordeling door het Haagse hof.