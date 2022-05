Nadal schakelt Van de Zandschulp uit op Roland Garros

Met een score 3-6, 2-6, 4-6 van bleek Rafael Nadal vrijdagmiddag op Roland Garros toch een tandje te sterk voor Botic van de Zandschulp. De nummer vijf van de wereld had aan drie sets genoeg om de 26-jarige Nederlander uit te schakelen. Van de Zandschulp, de beste Nederlandse tennisser van dit moment en de nummer 29 van de wereld, was de laatste Nederlander die nog actief was in Parijs.

Business as usual 💼@RafaelNadal defeats Botic Van De Zandschulp 6-3, 6-2, 6-4 to reach the fourth round at #RolandGarros for the 17th time. pic.twitter.com/WL0vnf4LTo — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2022

Van tevoren werd verwacht dat Van de Zandschulp het de 35-jarige Spanjaard nog eens knap lastig kon gaan maken, maar daar was vrijdag weinig van te merken. De Gelderlander opende sterk met goede returns en pakte meteen de eerste game. Hij hield zich daarna nog even goed staande tijdens de eerste set, die hij met 3-6 verloor, maar moest vanaf de tweede set Nadal als zijn meerdere erkennen. Van de Zandschulp maakte weinig fouten, maar kon simpelweg niet op tegen het niveau van de dertienvoudig winnaar van Roland Garros.

In de derde set leek de Nederlander zich nog even knap terug te knokken en pakte opeenvolgend drie punten na een 0-4 achterstand. Uiteindelijk werd hij uit de droom geholpen door Nadal, die knallend afsloot met een smash en de derde set pakte met een score van 4-6.

Op weg naar grandslamtitel nummer 22

Nadal leed in het verleden pas drie keer een nederlaag op Roland Garros: in 2009 van Robin Söderling en in zowel 2015 als vorig jaar van Novak Djokovic. De Spanjaard hoopt in Parijs zijn tweeëntwintigste grandslamtitel te pakken. Voor Van de Zandschulp was het de derde keer dat hij uitkwam op Roland Garros.

Van de Zandschulp plaatste zich voor de wedstrijd tegen Nadal doordat hij op woensdag te sterk bleek voor Fabio Fognini. De Italiaan gaf in de derde set op door een blessure aan zijn rechteronderbeen. Eerder smeet Fognini na een verloren tweede set uit frustratie zijn racket kapot.

Van de Zandschulp was de laatste Nederlander die nog meedeed aan Roland Garros. Woensdag werd Tallon Griekspoor in drie sets uitgeschakeld door de Amerikaan Brandon Nakashima.