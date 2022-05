Met pretenties had Sis van Rossem (1945-2022) helemaal niks

Ze conformeerde zich aan niemand, vooral niet aan de wetten van televisie. Haar eerlijke, ongenuanceerde opmerkingen en soms wat tegendraadse mening maakten kunsthistorica Sis van Rossem geliefd bij het publiek, dat haar leerde kennen door de tv-serie Hier zijn de Van Rossems. In die serie ging ze sinds 2015 samen met haar broers, historicus Maarten en architectuurhistoricus Vincent van Rossem, langs verschillende steden, waar ze elkaar wezen op interessante plekken, gebouwen en objecten. Sis van Rossem overleed plotseling op 4 mei na een val in haar huis.

Eigenlijk heette ze Mary, naar een tante. Maar toen hun Engelse grootmoeder na haar geboorte zei: „Maarten, you’ve got a sister now”, had hij alleen ‘sis’ onthouden – en uiteindelijk noemde iedereen haar zo.

Sis van Rossem groeide op in Wageningen, in een nieuwbouwstraatje gebouwd in de jaren veertig. De familie Van Rossem was nogal opvallend. Vader had een snor en lang haar, schilderde in zijn vrije tijd en ontving vaak artistieke vrienden. De kinderen werden regelmatig meegenomen naar het museum, en tot Sis’ grote ongenoegen hield haar vader dan bij elk schilderij een betoog. „Mijn zus had daar een hekel aan, want daardoor vielen wij op”, vertelt Maarten van Rossem. „Sis zei in die tijd vaak: ‘Ik wil het liefst burgerlijk zijn’. Ze koos vaak heel burgerlijke vriendinnetjes en zei ze dat ze niks te maken wilde hebben met de pretenties van de kunstwereld.”

„Ik was maar een meisje”, zei Sis van Rossem bijna dagelijks. Ze voelde zich als vrouw gediscrimineerd. Zo werd ze door haar moeder naar de Middelbare Meisjesschool (MMS) gestuurd. „Ik denk dat ze, achteraf gezien volkomen terecht, heeft gevoeld dat dat een vorm van discriminatie was, want ze had het gymnasium moeiteloos kunnen doen”, aldus Maarten van Rossem.

Na de MMS had ze een opleiding tot dramadocent gevolgd, en werkte ze op verschillende plekken als docent handenarbeid en drama. Dankzij een colloquium doctum werd ze toegelaten bij een universitaire studie. Tijdens haar jeugd wilde Sis niets met kunst te maken hebben, maar de kunstzinnige opvoeding had toch sporen nagelaten en resulteerde op latere leeftijd in een liefde voor kunst. Ze ging kunstgeschiedenis studeren aan de Universiteit van Utrecht. „Ze heeft haar hart aan de studie verpand, en deed het met gemak”, zegt haar broer.

Na haar afstuderen doceerde ze kunstgeschiedenis en drama op onder andere de Hogeschool Utrecht en een middelbare school. Deze kwaliteit kwam na haar pensioen in de serie Hier zijn de Van Rossems opnieuw naar voren. „Ze schitterde als onderwijzeres”, zegt regisseur Olaf van Paassen.

Wanneer ze haar broers kon verrassen, bloeide ze helemaal op

Vaak in zwarte kleding met een mooie, gekleurde sjaal vertelde ze haar broers over de kunst die haar raakte. Van Paassen had het gevoel dat ze misschien iets in te halen had, omdat ze vroeger niet naar de universiteit had gemogen. In de serie kon ze laten zien wat ze wist. „Wanneer ze haar broers kon verrassen, bloeide ze helemaal op.”

„Achter de soms wat eigenwijze vrouw ging vooral een lieve vrouw schuil”, zegt Sanne Fleskens. Zij produceerde de eerste seizoenen van de serie. Vanaf de eerste ontmoeting had ze met Sis van Rossem een klik. „Ze werd een soort oma voor mij.” Van Rossem hechtte veel waarde aan haar eerlijkheid. „Ik wilde altijd veel voor haar doen. Maar ik kon het ook zeggen als ze op moest houden.”

De twee bleven bijna dagelijks contact houden. Over van alles: hun liefde voor reizen, irritaties in de supermarkt – en ze gaven elkaar advies. „Sis kon heel goed luisteren en onthield alles, ze was heel betrokken.”

„Maar het was niet altijd makkelijk om met Sis samen te werken”, vertelt regisseur Van Paassen. Tv-makers willen vaak wat extra beelden hebben om een aflevering mee op te vullen, zoals wat shots waarin de Van Rossems aan komen lopen. „Sis zei dan: ik wil best meedoen aan een nieuw seizoen, maar dat loopje doe ik niet.”

„Maar juist haar eerlijkheid zorgde voor jeu in de afleveringen”, zegt Van Paassen ook. „Ze was wars van alle tv-wetten.” Wanneer Sis er genoeg van had, zei ze: „Maarten, niet te lang praten hoor, ik heb het warm”, of ze liep gewoon het beeld uit.

Eigenlijk had Sis van Rossem een ambivalente houding tegenover televisie. Maarten zegt dat zijn zus het medium door en door infantiel en beperkend vond. Hoe kon je een mooi schilderij in drie minuten behandelen? Maar wanneer een aflevering was uitgezonden, belde ze Olaf van Paassen vaak op: „Hoe is het gegaan? Hebben we goede kijkcijfers?”

Naast kunst had Sis van Rossem een grote passie voor schrijven. Ze schreef dagelijks in haar dagboek ‘de dag van zich af’, waarna ze het geschrevene vaak weer weggooide. Voor de website Maarten! schreef ze columns over kunst, de reizen die ze maakte met haar partner Coen en alledaagse belevenissen. Schrijven vond ze volgens Maarten misschien wel het leukste om te doen.