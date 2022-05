Jungle Book in het wild: samenleven met de tijger in Nepal

1. De chital en de langoer

Er klinkt een kreet door de jungle. Een waarschuwingsroep, ergens vanuit de bomen. Shyam Thapa, ranger bij de Nepalese National Trust for Nature Conservation (NTNC) en promovendus aan Wageningen Universiteit, legt een vinger tegen zijn lippen. Een paar minuten geleden, toen we in de open achterbak van de rode, roestige jeep over de zandpaden rammelden, vertelde hij hoe de herten en apen hier samenwerken in het nationale park van Bardiya in Zuid-Nepal. Vanaf de grond houden de witgestippelde chitalherten de omgeving in de gaten; in de bomen zitten de zwart-witte hanumanlangoeren verscholen, alleen verraden door hun lange bungelende staarten. Dreigt er gevaar, dan beginnen de chitals te blaffen en de apen te krijsen. De langoerenroep die we nu horen kan volgens Thapa maar één ding betekenen: er is een tijger in de buurt.

Een Bengaalse tijger zien, het was een sluimerende wens sinds ik als kind de Disney-film Jungle Book zag, en later het gelijknamige boek las van Rudyard Kipling. De tijger, Shere Khan, is in dat verhaal de bad guy. Een slechterik die het op mensenkind Mowgli heeft gemunt. Maar ook: de heerser van het oerwoud. De Bengaalse tijger is de een-na-grootste aller katachtigen, ruim 220 kilo zwaar, van kop tot staart drie meter lang – alleen de Siberische tijger is net iets groter. Een heimelijk dier, dat zich schuilhoudt in hoog gras of struikgewas, om van daaruit zijn prooi te bespringen. Stiekem bewonderde ik Shere Khan.

Dus toen ik afgelopen najaar hoorde over een nieuw Nederlands-Nepalees onderzoeksproject in Bardiya, was mijn interesse gewekt. Een project waarin het gehele ecosysteem centraal staat – dus naast de dieren ook de vegetatie en het landschap – én waarin mens-wildinteracties een rol spelen: het klonk als Jungle Book, maar dan echt.

De chauffeur heeft de motor van de jeep afgezet, we staan doodstil. We kijken om ons heen, vanuit de achterbak, of we de tijger zien. Ik zie alleen groen: frisgroene bladeren van de salbomen, donkergroene rotanpalmen, dorgroen olifantsgras. Nergens een zweem oranje. „Waarschijnlijk ziet hij óns wel”, fluistert Thapa. En opeens ben ik me volledig bewust van onze kwetsbaarheid. Tijgers springen nooit in jeeps, heb ik gehoord. Maar ze kunnen het wel.

Eerder was het een jachtreservaat waar de koning schoot op wilde dieren Shyam Thapa ranger

Behalve heimelijk is de tijger ook zeldzaam. In het hele verspreidingsgebied – Siberië, Nepal, China, India, Bangladesh, Thailand, Indonesië, Maleisië, Myanmar en Bhutan – leefden in 2010, het vorige Chinese Jaar van de Tijger, naar schatting zo’n 3.200 tijgers (waarvan 2.700 Bengaalse). In datzelfde jaar werd op een internationaal congres in Sint Petersburg door natuurbeschermers en geldschieters een doel gesteld: het aantal tijgers in twaalf jaar tijd verdubbelen, tot 6.400 in 2022. Door stroperij te stoppen, illegale handel tegen te gaan, het leefgebied te beschermen.

In Bardiya leefden in 2010 zeventien tijgers. Een schamel aantal. Dat kwam deels door stroperij, en deels door de geschiedenis van het gebied. Pas in 1988 kreeg Bardiya de status van nationaal park. De jaren daarvoor was het een wildreservaat, waarin kleine dorpen stonden. „En nog eerder was het een jachtreservaat waar de koning schoot op wilde dieren”, zegt Thapa. „Ook op tijgers.”

Tegenwoordig is de jacht verboden, en door strenge handhaving is ook de stroperij sterk afgenomen. De tijgeraantallen in Bardiya nemen toe; volgens de meest recente tellingen leven er 87 tijgers in het nationaal park, met een oppervlakte van zo’n 960 vierkante kilometer – ongeveer even groot als de gehele Veluwe. Het reddingsplan bleek zó succesvol, dat een nieuw probleem is ontstaan: het gebied lijkt die aantallen niet aan te kunnen. Het ecosysteem is uit balans geraakt. De tijgers trekken meer en meer het park uit, bewoonde gebieden in. Sinds 2019 zijn er in en rond Bardiya 29 mensen gedood door tijgers.

Nu willen de onderzoekers nagaan waar de knelpunten zitten, zowel bínnen het ecosysteem als daarbuiten. Want samenleven met de tijger, hoe doe je dat?

De chauffeur start de jeep weer – ik ben teleurgesteld en opgelucht tegelijk.

Langoeren.

Foto Jasper Griffioen De Karnalirivier

Foto Jasper Griffioen Kijken naar een Indische neushoorn.

Foto Jasper Griffioen

2. Een luipaard bij de lodge

’s Avonds zitten we in een kring rond het kampvuur, bij de jungle-lodge waar we overnachten: zestien Nederlanders en Nepalezen, uit verschillende disciplines. Onwillekeurig kijk ik over mijn schouder. De afgelopen dagen sloop er een luipaard rond de lodge. „Ze hebben het vooral voorzien op kinderen, niet op vrouwen van 1,83 meter lang”, probeert emeritus hoogleraar ecologie Herbert Prins me gerust te stellen – om daarna in detail te vertellen hoe een luipaard zijn prooi doodt: „Hij rijt je in één soepele beweging open.”

Links van me zit bioloog Cas de Stoppelaar. Hij deed tijdens zijn studie aan de Universiteit Leiden ruim vijftig jaar geleden veldwerk in Nepal, raakte verliefd op het land en werd in 1996 consul-generaal namens de Nepalese overheid. Later richtte hij met oud-studiegenoten de Himalayan Tiger Foundation op en in die hoedanigheid benaderde hij Nederlandse en Nepalese wetenschappers of ze tijgeronderzoek zouden willen doen. Sinds 2014 vinden er vanuit Wageningen Universiteit al projecten plaats in Bardiya. En afgelopen september startte het grootschalige, vijfjarige, interdisciplinaire project waaraan naast Wageningen ook de universiteiten van Delft en Utrecht en de hogeschool van Den Bosch meedoen. Dat project, gefinancierd door NWO, heeft als titel: Save the Tiger! Save the grasslands! Save the water!

Rechts zit Jasper Griffioen, hoogleraar waterkwaliteitsbeheer aan de Universiteit Utrecht en hoofdonderzoeker binnen het NWO-project. Een waterwetenschapper die zich met tijgers bezighoudt, het klinkt vergezocht. Maar in feite, zo legt Griffioen uit, ligt hydrologie aan de basis van een gezond ecosysteem. Water is belangrijk voor de vegetatie, vegetatie is belangrijk voor de herten, en herten zijn belangrijk als voedsel voor de tijgers. Als er in die keten iets hapert, dan raakt het ecosysteem uit balans. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de Karnalirivier, een bovenloop van de Ganges die langs de westkant van Bardiya stroomt. Door verschillende menselijke ingrepen – irrigatie, bedijking, grindwinning – veranderen de afvoer en de dynamiek van de rivier. Griffioen: „Daardoor stroomt het grensgebied van het nationaal park niet meer regelmatig over; de overstromingsvlaktes groeien dicht met struikgewas. Nog wel geschikt voor neushoorns om doorheen te banjeren, niet meer voor herten om te grazen.”

Om ons heen klinken junglegeluiden. Shyam Thapa noemt alle vogels bij naam: „Nachtzwaluw. Wilde pauw. Koekoek.” Nergens een luipaard te bekennen – of zie ik twee ogen glinsteren in de verte?

Sinds de boeren uit Bardiya verdwenen, hebben die herten het moeilijk gekregen Herbert Prins emeritus hoogleraar ecologie

In Bardiya National Park leven vijf hertensoorten, vertelt Prins. De chitals, die met hun witte stippen lijken op Nederlandse damherten, vormen de hoofdprooi van de tijgers. Daarnaast zijn er moerasherten, zwijnsherten, sambars en muntjaks. „Maar sinds de boeren in de jaren tachtig uit Bardiya verdwenen, hebben die herten het moeilijk gekregen. Want het vele vee dat er graasde hield het gras kort rond de boerendorpjes in de jungle. Nu schiet het gras in één groeiseizoen tot twee meter de lucht in. Om dat te verorberen zou je een reuzenhert moeten zijn.”

Het verdwijnen van de boeren was nadelig voor de herten én de tijgers. Prins: „Aanvankelijk liep in dit gebied de nijlgau rond, een grote, rundachtige antilope. Met zo’n vangst kon een tijger bijna een week toe.” Maar nadat het vee verdween, gingen ook de nijlgau-aantallen hard achteruit, totdat de soort uit Bardiya verdween. „Nu moeten de tijgers het doen met kleinere herten. Meer werk voor minder vlees.”

Als ik naar mijn kamer loop, springt een lodgemedewerker op om me bij te schijnen op het donkere junglepad: „Do not forget about the leopard, miss…” Veilig in mijn kamer, net voor ik de gordijnen sluit, meen ik een katachtige schim tussen de struiken te zien. Dan kruip ik onder de klamboe, in slaap gezongen door de muggen.

3. Veldwerk per olifant

Om 05.00 uur ’s ochtends ontwaakt de jungle – en ik ook. We gaan vroeg op pad, voordat het te heet is. In deze tijd van het jaar, net voor de moesson, liggen de middagtemperaturen tegen de 40 graden Celsius, bij een luchtvochtigheid van 80 procent. „Eigenlijk valt dat nog mee”, zegt Yorick Liefting wanneer we na het ontbijt in de jeep stappen. Als bioloog en technisch onderzoeker van Wageningen Universiteit is Liefting al langer betrokken bij onderzoek in Bardiya. „In 2019 waren we hier tijdens de moesson om camera’s te installeren. Op de terugweg zaten we door de hitte zó uitgeteld in de jeep dat we nauwelijks oog hadden voor de tijger die vlak langs de auto liep.”

Samen met Joost de Jong, docent wildlife ecology & conservation aan Wageningen Universiteit, en ranger Umesh Paudel, heeft Liefting een netwerk van vijftig cameravallen geïnstalleerd. Hij wijst een van de camera’s aan, boven ons in een salboom. „Op acht meter hoogte zodat de olifanten er niet bij kunnen.”

Elke camera hangt met de lens naar beneden. Die verticale oriëntatie is bedoeld om de ruggen van de chitalherten te kunnen filmen. Elk hert heeft een uniek patroon van witte stippen, aan weerszijden van een zwarte rugstreep, vertelt De Jong. Door de beelden door de computer te laten analyseren ontstaat een idee van hun aantallen. En dat is belangrijk om te weten hoeveel voedsel er beschikbaar is voor de tijgers. De Jong: „Als straks blijkt dat er niet genoeg prooidieren zijn, dan kun je de toenemende tijgeraantallen nauwelijks een natuurbeschermingssucces noemen.” Gemiddeld kan een tijger met één chital zo’n twee dagen toe.

De Nepalese natuurbescherming gaat uit van het adagium nature knows best Herbert Prins emeritus hoogleraar ecologie

Deze week installeren de onderzoekers ook weerstations bij de cameravallen. Liefting: „Zo kunnen we ook analyseren hoe de dieren zich gedragen als het bijvoorbeeld heel heet is, of droog.” Maar allereerst is het belangrijk om de hertenaantallen te kennen, om te weten of die toe- of afnemen.

We stoppen bij een phanta: een grasvlakte op de plek van een voormalig dorp. Shyam Thapa springt uit de jeep. „Nu lijkt het een open plek”, zegt hij. „Maar als je niets doet, dan is het gras straks manshoog.” Voor zijn promotietraject aan Wageningen Universiteit onderzocht Thapa de invloed van maaibeheer op chitals. Herbert Prins: „De Nepalese natuurbescherming gaat uit van het adagium nature knows best. Oftewel: zo min mogelijk ingrijpen. Maar eigenlijk is dit gebied te klein om het zonder beheer te doen.”

Thapa voerde zijn onderzoek grotendeels uit vanaf de rug van een olifant. „NTNC heeft één huisolifant die we gebruiken voor klussen die niet te voet of per jeep te doen zijn. Omdat ik soms door het metershoge gras moest struinen, was een olifant de veiligste optie – tijgers vallen nauwelijks op tussen het gras.”

Thapa had tijdens zijn veldwerk 181 onderzoeksplots in het nationaal park, van drie verschillende formaten. „Sommige maaiden we tweemaal per jaar, sommige viermaal per jaar, sommige nooit. Een deel van de plots bemestten we met stikstof of fosfor. Zo wilden we kijken welke vorm van beheer het meest aantrekkelijk was voor de herten.” Dat deden ze door op elke plek de verse chitalkeutels te tellen. Vooral de grote, vaak bemaaide stukken bleken in trek. „Daar hebben de herten meer overzicht en kunnen ze bijtijds vluchten als er een tijger aankomt.” Opvallend genoeg bleken ze ook graag te grazen op plekken met extra fosfor. „We zouden de hertenstand dus wellicht kunnen bevorderen door te maaien en te bemesten. Net zoals boeren dat doen.”

Een luipaard. „Hij rijt je in één soepele beweging open.”

Foto Yorick Liefting Karnalirivier, Bardiya.

Foto Jasper Griffioen Een Aziatische olifant.

Foto Margje Voeten

4. Gevecht met een tijger

Drie dagen in de jungle, en nog geen tijger gezien. „Wees blij”, zegt een Amerikaanse toeriste die ik tegenkom. „Gisteren stonden we tijdens een junglewandeling oog in oog met een tijger. Terrifying.”

Natuurlijk, ik weet dat een tijgerontmoeting niet zonder gevaar is. Van de Nepalees die ik in het vliegtuig sprak tot de Rough Guide die ik in mijn tas meedraag: iedereen drukt me op het hart voorzichtig te zijn in de jungle. In de reisgids is zelfs een alinea gewijd aan een Nederlandse toerist die op 13 februari 2016 in Bardiya op wandelsafari met een lokale gids werd aangevallen door een tijger.

Het is die gids, Krishna Shah, naar wie ik onderweg ben, samen met onder anderen cultureel antropoloog Jet Bakels. In een project waarbij human-wildlife conflicten zó centraal staan, kun je niet om de menselijke blik heen. Bakels doet onderzoek naar interacties tussen mensen en gevaarlijke dieren en werkt, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en de Himalayan Tiger Foundation, aan een boek voor Nepalese schoolkinderen over tijgers en natuurbescherming.

Krishna Shah figureert in het boek. Hij ontvangt ons met thee bij zijn lemen huis, in de schaduw van een mangoboom. Om ons heen lopen kippen en geiten. Voor hij begint te spreken, stroopt hij zijn broek op en laat de littekens op zijn linkerbovenbeen zien. „Dit is mijn souvenir van mijn ontmoeting met de tijger.” Hij vertelt hoe de Nederlandse toerist en hij te voet door Bardiya liepen toen er rond lunchtijd vanuit het niets een tijger op hen afkwam. „Normaal zijn tijgers schuw, maar deze had het echt op ons voorzien – ik denk dat het een tijgerin was die haar jongen wilde beschermen.” Shah probeerde de tijger te verjagen met een bamboestok, terwijl de toerist in een boom klom. „Ik haalde hulp, maar toen ik terugkwam sprong de tijger wéér op me af. In een reflex hield ik mijn armen voor mijn nek. Ik werd gebeten in mijn voeten en mijn benen, tot een andere gids de tijger met een stok verjoeg.” Shah werd naar het ziekenhuis gebracht. „Het duurde uren voor ik hulp kreeg. Waarschijnlijk omdat ik van de verkeerde kaste was.” Later begon de wond te ontsteken. „Het had weinig gescheeld of ik was alsnog mijn been kwijtgeraakt.”

Tijgers zijn het probleem niet, wij zijn het probleem. Wij hebben de rivier verstoord Krishna Shah werd door een tijger aangevallen

Of zijn houding ten opzichte van tijgers veranderd is na die aanval, vraag ik. Hij schudt zijn hoofd. „Tijgers zijn het probleem niet, wij zijn het probleem. Wij hebben de rivier verstoord. We moeten het leefgebied van de tijgers respecteren, maar boeren laten er illegaal hun vee grazen, of trekken het park in om groente te verzamelen en hout te sprokkelen. Als we de tijgers met rust laten, laten zij ons met rust.”

Bakels: „Mensen hier leven al eeuwenlang samen met de tijger. Dat is recentelijk onder druk komen staan, nu er zoveel meer tijgers én zoveel meer mensen bij zijn gekomen. Maar het respect voor tijgers is diepgeworteld. Je ziet het ook terugkomen in de religie: in de tempels waar voorouders worden aanbeden staan tijgerbeeldjes van klei. En wie het nationaal park ingaat bidt van tevoren tot Ban Devi, de bosgodin die op een tijger rijdt, of er zelfs de vorm van kan aannemen. Als je wordt gegrepen door een tijger, zo is de gedachte, dan heb je waarschijnlijk zelf een fout begaan.”

Los van de religie is er de aantrekkingskracht van toerisme. Als we het dorp uitrijden wijst Cas de Stoppelaar op een tijgerstandbeeld op de rotonde in het dorp, en op de vele bordjes die naar een ‘homestay’ verwijzen. „Mensen zijn ook blij omdat de tijger voor inkomsten zorgt.”

Hij wijst om zich heen. „Tot halverwege de vorige eeuw was dit malariagebied. Onbewoonbaar, in feite. Met de uitvinding van DDT raakte het langzaamaan meer bevolkt. De laatste jaren is er echt een bevolkingsexplosie. Veel mensen trekken uit India hierheen, de grens is zo’n tien kilometer verderop. In de dorpen is geen plek meer, dus vestigen ze zich illegaal in de wildlife-corridor tussen Bardiya en Noord-India, of in de bufferzone om het nationaal park heen. Kortom: op plekken waar ze gemakkelijk met wild in aanraking komen, maar niet door de overheid beschermd worden.”

’s Avonds spreek ik Rabin Kadariya, de manager van NTNC. „De tijger kan zijn gedrag niet veranderen”, zegt hij. „Dus moet de mens dat doen. Lokale bewoners gaan de bufferzones in op eigen houtje. Dat is gekkenwerk. Vanuit NTNC proberen we voorlichting te geven om het gedrag van mensen te veranderen. Ook maken we de dierenverblijven veiliger zodat er geen vee wordt opgegeten door wilde dieren. We planten bomen aan en helpen met de aanleg van moestuintjes zodat mensen niet meer de jungle intrekken om hout en voedsel te verzamelen.”

Bakels: „Je wilt voorkomen dat natuurbeschermers en dorpelingen in twee gescheiden werelden leven. Dus het belangrijkste is dat omwonenden zich gehoord voelen, kunnen meeprofiteren van de aanwezigheid van de tijger, en er niet alleen de wrange vruchten van plukken.”

Chitalherten.

Foto Yorick Liefting Een observatiehut.

Foto Yorick Liefting Indische neushoorns.

Foto Yorick Liefting

5. Ongewenst bezoek

Juist om dat saamhorigheidsgevoel te vergroten organiseert NTNC samen met het Nederlandse onderzoeksteam een conferentie voor de lokale bevolking. Zo’n veertig dorpsbewoners zijn naar de bijeenkomst in het bloedhete zaaltje gekomen – onderwijzers, boeren, eigenaars van homestays. Boven onze hoofden ruisen de ventilatoren, iedereen geeft flessen water door.

Een local zegt: „Zoals het nu is, willen we het niet. Er wordt te veel gepraat, er is te weinig actie.” Andere dorpsbewoners vallen hem bij. Sommigen pleiten voor een betonnen muur rondom het park. „We houden van dieren, maar een aanval voorkomen is beter dan compensatie achteraf.” En: „Ons vertrouwen in de natuur wordt langzaam aangetast door wantrouwen jegens de overheid.”

„Overal langs de weg staan borden dat we niet te hard mogen rijden vanwege de dieren”, zegt een vrouw. „Maar als we langzaam gaan, lopen we de kans om te worden opgegeten.”

Het gesprek komt op het elektrische hek dat enkele jaren geleden is geplaatst rond het park, om olifanten tegen te houden. Een minder harde scheidslijn dan een betonnen muur – met uitzondering van de olifanten kunnen dieren en mensen er makkelijk onderdoor. Maar dat hek is niet overal even goed onderhouden. De locals hopen op financiële ondersteuning, de onderzoekers vinden dat ze het zelf moeten betalen, zodat ze zich verantwoordelijk voelen voor het onderhoud ervan.

Ik denk dat de olifant die onze huwelijksnacht verstoorde gewoon jaloers was Indra Acharya

Hemanta Acharya neemt het woord. Hij is voorzitter van de lokale anti-stroperijbeweging, en verloor in 2010 zijn vader door de aanval van een wilde olifant. „Ik ben niet tegen een betonnen muur, ik ben niet tegen een hek. Maar mensen worden ongeduldig”, benadrukt hij. „Ze voelen zich onbeschermd. Voorlichting is er genoeg. Het is tijd voor actie.”

Zijn broer Indra valt hem bij. Eerder al vertelde hij me hoe hij na de dood van zijn vader ook zélf bijna het loodje legde, toen tijdens zijn huwelijksnacht twee enorme slagtanden de gevel van zijn lemen huis doorboorden. „Mijn vrouw en ik lagen in bed en opeens werd het huis verwoest door een mannetjesolifant. Gelukkig kwamen we zelf met de schrik vrij.” Nu spreekt hij met hoorbare emotie. „Er zijn talloze bewoners die zich vrijwillig inzetten voor natuurbescherming. Waar blijft de overheid met duidelijke plannen, met voldoende financiële compensatie voor een boer die zijn vee verliest? Waarom wordt er niets geregeld voor mensen die in de bufferzone wonen?”

Na afloop praten we nog even na. „Ik ben blij dat de onderzoekers en de rangers naar ons luisteren”, zegt Indra. „Maar ik betwijfel of het iets gaat veranderen. De Nepalese overheid blijft op afstand.” Hij houdt van de natuur, benadrukt hij, en van de wilde dieren. Zelfs van olifanten, ondanks zijn verdrietige ervaringen. Glimlachend: „Ik denk dat de olifant die onze huwelijksnacht verstoorde gewoon jaloers was.”

6. De probleemtijger

Na vijf dagen heb ik nog altijd geen tijger gezien. Zelfs al weet ik dat ik er vlakbij was. Sinds een jaar heeft NTNC namelijk een probleemtijger op het terrein: een tijger uit Bardiya die meerdere mensen heeft gedood, en nu in een betonnen kooi van twee verdiepingen zit opgesloten. Langsgaan is verboden. Het is de bedoeling dat het dier zo min mogelijk met mensen in aanraking komt, zodat hij weer kan worden uitgezet in het wild.

De ‘probleemtijger’ dankt die bijnaam niet alleen aan de slachtoffers die hij op z’n geweten heeft, maar ook aan zijn huidige situatie. Want wat doe je met zo’n onhandelbaar dier? Afschieten, overplaatsen, loslaten? „Een volwassen dier dat zijn hele leven in vrijheid heeft geleefd kun je niet met goed fatsoen overplaatsen naar een dierentuin”, zegt Thapa. Als een van de weinige rangers is hij niet per se tégen het afschieten van onhandelbare tijgers. „Maar het onderwerp ligt gevoelig.”

Een betonnen muur is de ultieme scheiding tussen mens en dier Joost de Jong docent wildlife ecology & conservation

7. Geritsel in de struiken

Op mijn laatste ochtend in Bardiya ga ik nog één keer het nationaal park in, samen met gids Ram Shahi en enkele onderzoekers. Het is zo heet dat we paraplu’s bij ons hebben tegen de zon. Wij blijken niet de enigen die verkoeling zoeken. In het park zijn waterpoelen gegraven, waarbij grondwater met behulp van zonne-energie omhoog wordt gepompt. In één poel zien we twee Aziatische olifanten. Met hun slurf geven ze zichzelf een verfrissende douche.

Kort daarna staan we abrupt stil. Er ligt een luipaard midden op de weg. Hij rolt door het zand, hurkt dan en laat een flinke drol achter alvorens hij in de struiken verdwijnt. Shahi: „Hij wil duidelijk maken wie hier de baas is.” Dit is het tegenovergestelde van een dierentuin, besef ik: in de achterbak van de jeep zijn wíj de gekooide dieren. Te gast in de jungle.

Ik denk aan wat Joost de Jong zei na de conferentie: „Een betonnen muur is de ultieme scheiding tussen mens en dier. Daarmee zeg je eigenlijk: samenleven lukt niet, dieren mogen niet in mensengebied komen, en mensen niet in dierengebied.”

Maar de mens kán een nuttige rol spelen in Bardiya. Door de natuurlijke waterdynamiek terug te brengen, door gras te maaien voor de herten. Maar we vormen slechts een schakel in het ecosysteem, net als de termieten, de herten, de tijgers, de olifanten. De natuur is hier één geheel. Het NWO-project is pas eind vorig jaar begonnen, het is nog te vroeg om al met concrete oplossingen te komen over het samenleven met de tijger. Maar in elk geval zal het een plan zijn waarbij het hele ecosysteem én de omliggende dorpen worden betrokken.

Net voor we het park uitgaan oppert Shahi nog bij de Karnalirivier te kijken. „Daar komen veel dieren als het heet is.” We klimmen de jeep uit, ik ben de hekkensluiter. In een poging de rest bij te houden struikel ik. Even voel ik me moederziel alleen in de jungle. Uit de struiken klinkt geritsel. Ik zie de salbomen met hun gladde, rechte stammen. Zou ik erin willen vluchten, dan zou ik nog geen tien centimeter hoog komen. Ik klem de paraplu stevig vast – klaar om mezelf te verdedigen tegen tijgers – en prevel een schietgebedje voor Ban Devi.

Als ik bij de anderen aankom legt Shahi een vinger tegen zijn lippen. Dan overhandigt hij me zijn verrekijker en wijst naar een stipje in de rivier. Eerst denk ik dat ik een fata morgana zie. Maar dan stel ik scherp, en wordt de oranje vlek onmiskenbaar een tijgerkop.

Shere Khan, koning van de jungle, neemt een bad in de rivier.