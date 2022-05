Jessica Durlacher: ‘Ik zwem dat meer rond en voel me een kampioen’

‘Ik leef op huis-tuin-en-keuken-kicks. Om mezelf af te leiden, zodat ik niet alleen maar als een wanhopige aan mijn bureau naar een leeg scherm zit te staren. Om een beetje te kunnen schrijven moet je op een of andere manier leeg en ontspannen kunnen zijn.

„Ik noem het zelf geen kicks maar hersenschopjes. Onzin die je in de juiste stemming brengt. En waar je dopamine van krijgt, natuurlijk. Daarvan heb ik er wel een paar. Je zou ze ook dwangneuroses kunnen noemen, maar dat klinkt zo psychiatrisch.

„Om de dag, of bijna om de dag, hardlopen is er een. En bikramyoga in de badkamer. Vóór corona ging ik daarvoor naar de speciale hete bikramstudio’s in Haarlem of Amsterdam, wat ik heerlijk vond. Maar sinds de studio in Haarlem geen bikram meer doet (na onthullingen over Bikram Choudhury’s seksuele wangedrag hebben een aantal studio’s zijn naam en sommige zijn hele yogaroutine uitgebannen) én ik minder in Amsterdam ben, kost zo’n escapade me met reizen en aankleden erbij bijna vier uur. En dat is te lang voor een kick, dat lijkt meer op een nogal rare, zinloze baan.

„Tijdens corona kwam ik erachter dat je ook kan bikrammen via YouTube, in een hete badkamer. Grote spiegel neerzetten – zonder spiegel val ik om – en een yogamat ervoor. En het is altijd warm in mijn badkamer, weliswaar geen veertig graden, maar soit, van die excessieve hitte kreeg ik vroeger toch altijd hoofdpijn. Als je je concentreert is bikramyoga geweldig, daarna ben je echt sterker, leniger en rustiger dan daarvoor. Ik doe het meestal twee keer per week. Die lessen kan ik inmiddels dromen.

„De zomer komt eraan, en bij mooi weer, en genoeg energie, wordt het dan zwemmen in de Oosterplas. Mooiste meertje van Nederland, samen met het Wed, in de duinen, en ik kan ernaartoe fietsen. Het is een onderneming, zwemmen vind ik altijd een onderneming, maar het is fantastisch, binnen drie kwartier ben je leeg, is je hoofd rein en lijkt het leven weer zinvol. Ik zwem dat meer helemaal rond, en voel me dan een kampioen. Van wat weet ik ook niet, van mezelf denk ik. De meeste mensen zijn bezig met strandballen en met pootjes baden aan de buitenrand, voor de zwemmers is er het midden, waar de rust is. Soms is het er erg stil, dus ik denk dat ik een oranje ballonnetje ga kopen, zodat de andere schaarse bezoekers het tenminste opmerken en 112 bellen als ik naar de bodem word getrokken door een waterslang, mijn grote angst, of door kramp verlamd raak.

„En dan is er natuurlijk WordFeud, ook een aangename kleine dwangneurose. Het mag niet meer dan een paar minuten kosten, maar er moeten dagelijks een paar woordjes worden gelegd. Het is een oefening in nederigheid want ik verlies geregeld, maar ik hou hoop dat ik mijn ergste beste tegenstandsters uiteindelijk leer verslaan.

„Mag ik nog even doorgaan? Kleren stomen. Ik heb een stoomapparaat in de slaapkamer, zo’n ding dat ze in dure winkels hebben, met een slurf. En het is ontzettend bevredigend om wat trieste, muffe en kreukelige kleren met die slurf een boost te geven. Het is even duur als een strijkijzer maar veel handiger en makkelijker. En al je kleren worden er netjes en mooi van, fantastisch. En duurzaam! Ik doe mijn haar er trouwens ook mee. Als je haar stom, droog en ruig is en je gaat er met de stoomslurf in, dan gaat het geweldig krullen. En het wordt nog schoon ook. Niet borstelen.

„En dan hebben we nog mijn zondige verslaving aan Vinted. Tweedehandsdingetjes. Het is erg leuk om te zoeken en te bieden en heel soms vind ik een schat. Ik zoek een overeenkomst met de laagste prijs, meestal kom ik dan bij zinnen. Soms niet. Het is een onschuldige neiging en toch best enerverend.

„Maar na al die onzin is mijn hoofd wél rustig, lees uitgeput genoeg om naar iets onbewusts toe te kunnen, in de stemming dus om te kunnen schrijven. Ik vervloek mijn kicks soms, maar zonder kan ik niet.”

Jessica Durlacher (1961) is schrijver. Deze zomer wordt haar vijfentwintigjarig auteurschap groots gevierd.