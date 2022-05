Iedereen mag komen op de militaire reünie, behalve Anita

Ze zijn al snel een hechte groep, de jongeren die op 17 augustus 1981 door de poort van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda lopen om luchtmachtofficier te worden. Met plunjezak worden ze in een viertonner geladen, de heide op, tentje maken. Vier jaar lang delen ze slaapzaal, douche en tent. Ze maken zich de militaire vaardigheden en omgangsvormen eigen. Niemand is belangrijker dan de groep. Samen worden ze volwassen.

Dan vliegen ze uit. Ze worden F-16-vlieger, KLM-piloot, CEO van een telecomprovider, eigenaar van een ijsfabriek op Curaçao, relatietherapeut, inlichtingenofficier, NAVO-overste, vliegtuigtechnicus, baas van de luchtmacht.

De groep houdt contact, ook degenen die defensie verlaten. Hun kinderen krijgen kinderen en nóg zingen ze militaire liederen en borrelen samen. Na „een paar minuten” is het weer als vanouds. Altijd zullen ze er voor elkaar zijn.

Het hoogtepunt van hun kameraadschap moet het veertigjarig jubileum zijn, eind september 2021 in Breda. Zie het als een afscheid. Een is overleden, een ernstig ziek, de meesten gaan of zijn met pensioen. In het weekend staan een golftoernooi en een boottocht gepland, plus een diner in de Luchtmachttoren, een rondleiding op de KMA en een etentje in café Oncle Jean met „nabeschouwingen en bralverhalen onder het genot van bieren”.

De voorpret begint al in het najaar van 2020. De opgestoken duimpjes en gezichtjes rollen appgroep ‘Potens reünie’ in, vernoemd naar hun jaargroep ‘Potens in Absurdum’, vrij vertaald: tot alles in staat.

„Goeiesmorregens”.

„Limboooo”.

„Net gekleed in je blote reet”.

Er komt een jubileumboek dat in de bibliotheek van de KMA zal belanden „voor het nageslacht”. De opdracht aan elk: schrijf over je KMA-tijd en wat het je heeft gebracht. „Alles is welkom en zal een plaatsje vinden.”

Dan meldt jaargenoot Anita zich en wordt alles anders. Zij schrijft: „Er waren ook zwarte bladzijdes.” Ze wil het hebben over hoe ze met elkaar omgaan. Het is „meer dan tijd”, schrijft ze, „dat ik van me laat horen en mijn verhaal vertel”.

Na veertig jaar durft ze haar jaargenoten te vertellen dat ze op de KMA last had van seksisme en grensoverschrijdend gedrag.

De omgangsvormen in de krijgsmacht waren dit voorjaar voor de defensietop een reden om vrouwen voorrang te geven bij de werving en bij bevorderingen. Hoe moeilijk is het om de militaire cultuur te veranderen? Om misstanden aan te kaarten, ingesleten gedrag ter discussie te stellen?

NRC sprak uitgebreid met twaalf leden van de hechte KMA-jaargroep en drie andere betrokkenen en zag mails, chats en documenten in. Aanleiding was de bijdrage van Anita aan het jubileumboek.

De groep zat daar niet op te wachten.

Ze wordt verstoten.

‘Pispaaltje nummer 1’

In 1978 worden de eerste vrouwen toegelaten op de KMA, de officiersopleiding bij de landmacht en luchtmacht. Het is een politiek besluit. In andere landen varen, vliegen en vechten vrouwen al langer mee.

De toenmalige commandant van het cadettenbataljon, overste Van der Hoog, zegt dat jaar in een interview de komst van vrouwen toe te juichen. Tegelijk tempert hij de verwachtingen: „Met de kleine woningen van tegenwoordig hebben ze in een ogenblikje hun huisje aan kant en gaan dan lekker klessebessen en koffiedrinken met de buurvrouw, de goeden niet te na gesproken natuurlijk.” De vrouwen die zich toch melden, kunnen volgens hem „een gunstige, beschavende invloed op de heren” hebben.

De opkomst van 1981 is de vierde gemengde luchtmacht-jaargroep. Ronald Reagan is net president van de Verenigde Staten. De cadetten leren hoe ze bestek vasthouden, wie niet kan zwemmen krijgt zwemles, een jongen uit Limburg moet op logopedie. Met 47 jongens en 5 meisjes zijn ze; de landmachtgroep is drie keer zo groot. De almanak van dat jaar drukt een krantenknipsel af over de ontgroening: „Op de lange blessurelijst onder meer: gekneusde ribben, los botje in knie, spierscheuring in dijbeen, bewusteloosheid, oververmoeidheid, hoofd- en maagklachten.” Tien cadetten belanden in het ziekenhuis.

De groep verblijft op de tweede verdieping van het Kasteel op het KMA-terrein, alleen in het weekend mogen ze naar huis. De vrouwen wonen in het midden van een lange gang; Ciska en Anita aan de ene kant, Martine, Marieke en de andere Anita op een slaapzaal tegenover hen. Ze delen met zijn vijven een ‘vrouwendouche’.

De binnenplaats van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Foto Dieuwertje Bravenboer

De mannen mopperen. Waarom moeten zij hun slaapzalen en douches met meer mensen delen? Soms douchen ze bij de vrouwen.

De mannen balen ook als de vrouwen fysiek niet meekomen; op oefening worden de vijf als last gezien. Tijdens een gevechtscursus bij de commando’s krijgt elke groep een machinegeweer van tien kilo – dat ze om de beurt moeten meezeulen – en een vrouw toegewezen.

Marieke is klein en wordt ‘vuilniszak’ genoemd omdat haar grijze uniform slobbert. Ze kan haar ingepakte rugzak niet goed dragen, haar fiets is te hoog. Volgens een jaargenoot is zij „pispaaltje nummer 1”. Ze is snel weg. Ciska, beide Anita’s en Martine blijven dat eerste jaar over.

Ciska Boelens groeide op in de Amsterdamse wijk Slotervaart, ze heeft oudere broers en bleef zitten op de havo. Ze is twintig als ze aan de KMA begint. Ze bijt van zich af en is daarom „pispaaltje nummer 2” zegt ze.

Martine is voorbestemd om de eerste vrouwelijke F-16-vlieger te worden. Als oud-ballerina is ze sterk. Ze ligt goed in de groep, judoot met de mannen.

Anita Rovers uit Terheijden is 1 meter 73 en roeit in de Nederlandse jeugdkernploeg. Thuis is onveilig, ze is blij dat ze de selectie haalde en uit huis is.

Anita die later de brief aan de groep schrijft, komt uit Enschede. Ze is knap, de jongens zwermen om haar heen. Haar kamergenoot Ciska waarschuwt haar: „Je moet doen wat je wilt, maar zorg dat het niet opvalt.”

Rukbewegingen

Na een eerste reünie in Zeeland komt de groep elk jaar samen, later elke vijf jaar. Jaargenoten die soms al jaren niets meer met de krijgsmacht te maken hebben, praten op de reünies over hun KMA-tijd alsof alles erna minder betekenis heeft.

In 2016 zitten ze voor het 35-jarig jubileum in café Oncle Jean. Aan een lange tafel luisteren ze die avond naar Pep Degens. Hij is de jongste en vertelt traditiegetrouw een lang verhaal, hij ‘orakelt’. Pep doet dat „magistraal”, zegt een jaargenoot. Hij weet „altijd alles met elkaar te verbinden, zo knap” zegt een ander. Pep, nu trainer en relatietherapeut, herinnert de groep aan de verveling op de opleiding. Wapens schoonmaken, urenlang.

Met zijn hand wrijft hij over een denkbeeldig wapen in zijn schoot. Wat deden de vrouwen in die tijd, vraagt hij zich hardop af. Hij kijkt de zaal in en vangt Anita’s blik. Zijn hand gaat nu op en neer – rukbewegingen.

„Wat deden jullie ondertussen – Anita?” De groep schatert het uit.

Jaargenoot Dennis loopt na de speech naar Pep om het boek in ontvangst te nemen dat die heeft geschreven. Dennis Luyt is de hoogste baas van de luchtmacht, hij is van hen allen het verst gekomen in de krijgsmacht. Het boek van Pep heet Wie is hier nou de baas!? Word de piloot van je eigen leven. Er staat van iedereen een persoonlijke boodschap in. Dennis Luyt bedankt Pep voor zijn mooie woorden.

Anita staat achter in de zaal en voelt zich koud worden. De grap, de seksuele toespelingen, het gelach om haar. Alsof in al die 35 jaar niets veranderd is. Ze sluipt weg. Waarom deed Pep dat? En waarom nam niemand het voor haar op? Als ze het Pep een paar dagen later per mail vraagt, reageert die dat het maar een grap was: „Ik had als ik kwaad had gewild van alles over jou kunnen vertellen toch?”

Anita wendt zich ook tot Dennis Luyt. Die schrijft dat hij het allemaal niet zo goed gehoord heeft en verwijst haar naar Pep. Anita mailt Dennis Luyt dan, als eerste: „Ik ben vroeger op de KMA veel erger (seksueel) geïntimideerd; het is vervelend dat de sfeer van seksuele grappen, verdachtmaking en intimidatie anno 2016 nog in ons jaar hangt.”

Daar komt geen reactie op.

‘Bralapen’

Het tweede jaar op de KMA was het moeilijkst, vertelt Ciska Boelens half maart in haar huis in Wijk en Aalburg. Haar bijnaam was Boender, om een ruzie met ouderejaars over het dweilen van de slaapzaal. Jaargenoten gebruikten haar bijnaam kleinerend, alleen als ze iets fout deed. Vooral „twee of drie bralapen” die haar niet mochten. Een instructeur deed mee, „als hij nu voor me oversteekt op straat, geef ik gas”.

Pep Degens bevestigt dat Ciska werd gepest. „Maar de mannen werden nog harder aangepakt. Als je naar de lessen liep en je zag in de verte iemand waarvan iedereen wist ‘die moet je er niet bij hebben’, dan zongen we iets van ‘wordt het niet tijd dat je opzout?’. Dat deden we ook bij mannen die nog altijd naar de reünie komen.”

Ciska bijt door, de andere drie vrouwen stoppen dat jaar. „Pas in het derde jaar waren er mannen die voor me op durfden te komen”, zegt Ciska. „Eén zei: laat haar met rust. Dat zorgde voor een kentering. Eén iemand hoeft het maar voor je op te nemen. Maar de meesten zijn zelf bang uit de groep te vallen.”

Heeft iemand zich ooit aan Ciska opgedrongen? „Jawel, maar dan trapte ik hem gewoon mijn hok uit en dan was het klaar. Donder op.”

Haar KMA-tijd was waardevol, zegt Ciska, maar voor alle vrouwen was het zwaar. „In ons jaar zat de vrouw die als eerste F-16-piloot zou worden, ze was hartstikke goed. Dat was helemáál wat. Wie dacht ze wel dat ze was.”

Martine praat daar zelf anders over, ze had het naar haar zin. Waarom stopte ze dan in het tweede jaar? „Het is lang geleden, ik weet het niet meer zo goed”, zegt ze. De KMA „was gewoon niet iets voor mij”. Ze deed daarna verschillende opleidingen. Nu is ze proces- en informatieanalist.

Die avond in 2016 stoorde zij zich niet aan Pep, zegt ze: „Het is een reünie. Dan moet zo’n ‘piemel’-opmerking over vroeger toch kunnen. Als-ie tegen mij was gemaakt, zou ik hard hebben meegelachen.”

Anita de roeister woonde de reünies nooit bij. Van het veertigjarig jubileum weet ze niet, ze is moeilijk vindbaar. Ze is kunstschilder. Op de KMA koos ze voor personeelszaken. Toen ze op een dag met een anti-tankwapen op haar schouder een tank met daarin zogenaamd de vijand moest uitschakelen, dacht ze: ‘wat doe ik hier?’.

Ciska Boelens maakte als enige vrouw uit haar jaargroep carrière in de krijgsmacht. De andere foto’s bij dit artikel komen uit haar fotoalbum.

Foto Bram Petreaus Ciska Boelens bekijkt haar fotoalbum uit de tijd dat ze bij de Koninklijke Militaire Academie zat.

Foto Bram Petraeus Ciska Boelens bekijkt het fotoalbum over de KMA dat ze heeft samengesteld.

Foto’s Bram Petreaus

Ook gepensioneerd luitenant-kolonel Patrick Bolder gaat zelden naar de reünies. Volgens hem hebben „vooral de mensen die hun carrière niet bij de luchtmacht hebben afgemaakt, het gevoel dat de jaarvereniging hun ankerpunt is”. Wat staat hem tegen? „Het gebral, het popie-jopie gedoe. Het is leuk om lol te trappen, maar het is wel héél veel luidruchtigheid en elkaar in de zeik zetten.”

Gaat Ciska naar de reünies? „Nu wel. Het heeft heel lang geduurd voor ik eraan toe was, mentaal. De schijn ophouden dat het leuk is met mensen aan wie ik een gruwelijke hekel had, duurde gewoon lang.”

Ciska schopte het tot luitenant-kolonel. Als logistiek expert verhuisde ze F16’s van Kaboel naar Kandahar, terwijl de luchtoperaties doorgingen. Ze liet 38 F16’s overvliegen naar Chili. „Dat waren grote en buitengewoon ingewikkelde klussen”, herinnert Patrick Bolder zich.

De schijn ophouden dat het leuk is met mensen aan wie ik een gruwelijke hekel had, duurde gewoon lang Ciska Boelens

Ze had er meer waardering voor verdiend, zegt Ciska. Voor de Chili-klus regelde ze een bonus van 1.200 euro voor haar mensen. „Ik kreeg van mijn baas ook een envelopje. Toen ik dat openmaakte zat er 150 euro in.” Voor de klus in Afghanistan kreeg ze niets extra. Zelden kreeg ze een compliment of bedankje, nooit een onderscheiding. „Ik was én vrouw én ik had geen speldje. Hoe kon ik in de ogen van de mannen dan goede dingen doen?”

Machowereld

Anita leerde voor zichzelf op te komen. Ze werd schrijver en journalist. Haar man leerde ze kennen op de KMA. Ze zijn 38 jaar gelukkig getrouwd en hebben tien kleinkinderen.

Een oom misbruikte Anita, als kind en als tiener. Ze leerde aanrakingen die ze niet wilde te laten gebeuren, en raakte ervan overtuigd dat het aan háár lag. In de machowereld van de KMA zette dat patroon zich voort. De seks was, zegt ze, altijd tegen haar zin. Haar jaargenoten moeten dat volgens haar hebben gemerkt. Ze verstarde, stond in de „slaapstand”, zoals ze dat noemt. „Niemand vroeg wat ík wilde in bed, ik was een object.” Ze praatte er met niemand over.

Een landmachtcadet eiste seks en sloot haar op. „Als je de deur niet opendoet ga ik schreeuwen”, zei ze, in paniek. Schreeuw maar, ze geloven je toch niet, was zijn antwoord. Ze wist dat hij gelijk had. Na een kwartier kon ze ontkomen.

Op een dag stond een jaargenoot ineens in haar douche, vertelt ze.

Mannen schepten over haar op, over hun ‘verovering’, ook als er niets was gebeurd. De leiding vertrouwde ze niet. Een instructeur had haar opdracht gegeven de externe wapeninspecteurs af te leiden met haar charme.

Ook zij vertrekt dat tweede jaar.

De Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Foto Dieuwertje Bravenboer

Met de reünie op komst besluit ze haar verhaal voor het eerst op papier te zetten, voor in het jubileumboek. Ook mailt ze de hoogste, actieve militair in hun groep nog eens. Beste Dennis, schrijft ze. „Iedere keer als ik in de reünie-app een bericht zie verschijnen, bonkt mijn hart in mijn keel van angst.”

Kan ik ervan uitgaan dat je dit keer je ogen en oren goed open houdt en dat je ingrijpt als je dit soort ‘grappen’ hoort, of ik er nu wel of niet bij ben? Anita in een mail aan Dennis Luyt

Het „gedrag van grappen maken (pestgedrag, kun je wel stellen) en uitlachen als ik er iets van zei, was vijf jaar geleden nog niet veranderd”.

Ze sluit af met een verzoek. „Kan ik ervan uitgaan dat je dit keer je ogen en oren goed open houdt en dat je ingrijpt als je dit soort ‘grappen’ hoort, of ik er nu wel of niet bij ben?”

Dennis Luyt („Loet”) benadrukt in een gesprek met NRC dat hij „ten eerste” het „niemand gunt”, wat Anita overkwam. Hij heeft zelf nooit iets gemerkt, ook het pesten van Ciska ging langs hem heen. Zijn rol is ingewikkeld, zegt hij. Hij is Dennis de jaargenoot, maar ook de Commandant der Luchtstrijdkrachten. Jaargenoten en hij deden handreikingen, zegt hij, Anita ging daar niet op in. „Ik denk nog steeds dat het goed is om bij elkaar te zitten om over dit alles te praten”, zegt hij. „Het zorgt toch voor een scheuring in de groep.”

Spelregels

Het comité dat de feestelijkheden voorbereidt, hoort ook dat Anita opziet tegen de komende reünie. De „voorzitter voor het leven” is overste Marcel. Zijn KMA-tijd was „een blast”. Hij wilde F-16-vlieger worden maar viel af. Hij werkt bij de NAVO, net als comitélid Peter. De penningmeester is Edwin, CEO van een telecomprovider. Zijn bijnaam is Pinda, om zijn Indische afkomst. Jack (‘Scar’) is de vierde. Hij is een van de slechts tien mannen in de jaargroep die wél F-16-vlieger werd.

Het comité besluit spelregels op te stellen. Ook Anita moet een fijne reünie kunnen hebben. Er zijn bovendien veel nieuwe partners, die begrijpen hun humor ook niet. „Het is nu ook een andere tijd, met MeToo en The Voice enzo”, zegt een comitélid. Een ander: „Die opmerking van Pep was ook niet zo netjes.”

De voorzitter zal iedereen oproepen om voortaan „geen seksistische, antireligieuze of discriminerende opmerkingen te maken”.

Op 19 januari 2021 stuurt Anita haar eerste versie aan Peter, de eindredacteur van het jubileumboek. Het gaat over de leuke en ellendige kanten van haar tijd op de KMA. Ze noemt geen namen.

Ze schrijft dat ze als kind „nare ervaringen” had met mannen en dat dit „doorliep” op de KMA. Ze leerde ervan en werd sterker. Waarom ze nu haar verhaal vertelt? „Nog altijd durven heel veel vrouwen niet met de echte verhalen te komen.”

„Hoe vind je het?”, appt ze twee dagen later.

Peter: „Gelezen. Heftig. En ik ben er wel verdrietig van.” Ze spreken af dat zij het wat herschrijft.

„Naar mijn gevoel al een stuk beter”, appt Peter over de tweede versie. „Ik heb geen problemen om het zo te plaatsen.”

Tijdens de ontgroening op de KMA. Foto privécollectie/ beeldbewerking NRC



Ze herschrijft het nog eens, na overleg met haar man en dochters. „Er waren veel roddels over mij in omloop”, staat in die laatste versie, een A4-tje. „Jaargenoten spraken alleen óver mij, nooit mét mij (vrouwen buiten beschouwing gelaten). Alles werd gezien als een seksuele daad, waar ik volgens velen zelf om had gevraagd.”

Ze eindigt haar bijdrage met „de positieve draai” die ze aan haar slechte ervaringen gaf. Ze zette een stichting op en schrijft onbezoldigd verhalen over mensen die onrecht bestrijden – helden. „Als je na het lezen van deze tekst boos op me bent, of de neiging hebt alles met een grap af te doen, kijk dan eens naar de rol die je in je eigen levensverhaal wilt spelen.”

Ze hoopt dat haar tekst een gesprek op gang brengt. Gewoon één keer, en dat iemand dan misschien ‘sorry’ zegt, of ‘wat vervelend’, of ‘ik wist het niet’ en dat zij dan kan zeggen ‘wat fijn om te horen’. Dan is het ook klaar. Ze doet het niet alleen voor zichzelf of de groep, zegt ze. „Mijn dochters verdienen een betere wereld.”

De appjes van Peter laten langer op zich wachten. Begin augustus snapt ze waarom. Hij heeft haar inzending aan de rest van het comité laten lezen. Peter appt haar die dag: „Hun reactie was niet erg begripvol en goedkeurend.”

De comitéleden willen onder meer de carrière van hun jaargenoot Dennis Luyt beschermen, „zo vlak voor zijn pensioen”, ook al heeft hij daar niet om gevraagd en ook al wordt hij persoonlijk nergens van beschuldigd.

Het comité wil nog een ‘compromis’ met Anita proberen te bereiken, in een gesprek op het hoofdkwartier van de luchtmacht. Maar hun beslissing is dan eigenlijk al genomen. Het gesprek, in het bijzijn van de vertrouwenspersoon van de luchtmacht, loopt op niets uit.

Het comité stuurt haar dan nog een lijst met mailadressen om haar verhaal naar jaargenoten afzonderlijk te sturen, dat wil ze niet. Iemand stelt voor dat ‘een commissie van onafhankelijke jaargenoten’ haar bijdrage opnieuw beoordeelt. „Constructief voorstel”, appt Anita. Daar reageert niemand op. Het zijn de handreikingen waar Dennis Luyt op doelt.

Cadetten op de KMA, luchtmachtjaargroep 1981, Ciska staat in het midden. Deze foto komt uit het fotoalbum van Ciska Boelens, alleen zij is herkenbaar op de foto’s. Foto privécollectie / Beeldbewerking NRC

Als Anita in de appgroep laat weten dat haar bijdrage is geweigerd, besluit het comité de groep wel uitgebreid bij te praten óver Anita’s verhaal.

„Geachte Jaargenoten”, schrijft het comité via het NAVO-werkmailadres van de voorzitter aan 48 mailadressen. Op de reünie en in het jubileumboek moet „vriendschap, verbroedering en ongecompliceerde gezelligheid” voorop staan. „In haar verhaal geeft Anita aan dat ze door een paar jaargenoten seksueel is geïntimideerd of nog erger, tot seks is gedwongen, tegen haar zin in. Daarnaast uit ze in het algemeen haar ongenoegen over alle jaargenoten en het KMA-kader dat iedereen dit allemaal heeft laten gebeuren zonder dat er iets tegen werd gedaan.”

In één moeite door vertellen de vier mannen de groep over Anita’s verleden. Haar verhaal is „vooral een terugblik op haar traumatische ervaringen, die volgens haar verhaal al zijn begonnen voordat zij naar de KMA kwam”. Ook juridisch ligt het ingewikkeld, want hoe zit het met „indirecte beschuldigingen” en wederhoor? „Hoezeer we ook empathie hebben voor haar en haar verhaal, vinden we dit niet passend in ons jubileumboek.”

Ik heb weinig gedaan om ons groepsgedrag naar jou toe te veranderen. Sorry Appje van een jaargenoot aan Anita

Anita is woedend. Zíj mag haar verhaal niet vertellen en het comité wel? En dan ook nog eens onzorgvuldig? Werkmail, een reünie op defensieterrein; het is een kwestie voor Defensie vindt ze en dient een klacht in.

Maar Defensie neemt haar klacht niet in behandeling. Hij valt om formele redenen niet „onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie” (zie kader).

Het is, opnieuw, háár probleem.

Anita krijgt privé nog een enkel aardig bericht van een jaargenoot.

Eén man schrijft: „Natuurlijk had ik wel vermoedens of zag ik signalen maar als ik terugkijk naar mezelf toen op mijn 18e/19e, klopt het wel dat ik destijds weinig heb bevraagd en gedaan om ons groepsgedrag naar jou toe te veranderen. Ik vind dat jammer. Sorry daarvoor.”

Maar openlijk komt weer niemand voor haar op. De rijen sluiten zich. Het lukt haar niet om dat wat ze in de groep veranderd wil zien, bespreekbaar te maken. Krijgt ze dan spreektijd op de reünie? Ook dat wordt geweigerd.

Vanaf dan is het stil in de appgroep.

Een voor een ziet Anita mensen de appgroep verlaten.

‘Mantel der schaamte’

Niet in onderlinge chats, niet in mails, niet in de gesprekken die NRC met leden van de jaargroep heeft, op geen enkel moment zegt ook maar iemand dat Anita liegt. Dat de feiten niet kloppen. Dat het allemaal zo niet is gegaan. Alleen, zij zíet het anders, zeggen ze. Het is háár perspectief, háár kant van het verhaal.

Soms volgen stellingen die volgens de verteller Anita’s geloofwaardigheid aantasten.

„Kijk, op deze foto slaapt ze in de bus rustig naast hem, zou ze dat doen als hij haar had aangevallen?”

„Waarom is ze niet metéén vertrokken van de KMA?”

„Ze had ook nee kunnen zeggen.”

„Ik werd ook benaderd, maar als ik nee zei, gingen die mannen gewoon weg.”

„Ík heb nooit iets gemerkt.” Ook een vrouw.

„Ik hoorde haar seks hebben op een volle slaapzaal. We lagen allemaal te luisteren.”

„Ze was er zelf niet vies van, zullen we maar zeggen.”

„Haar man was ook niet zo’n lieverdje.”

Ze balen, allemaal. Natuurlijk moet Anita over „haar problemen” kunnen praten, zeggen jaargenoten. Maar de reünie is bedoeld voor „een lach en een traan” of „gewoon voor de leut”. Voor problemen kan ze terecht bij een therapeut, of wellicht bij hen afzonderlijk. Maar niet in het jaarboek. Niet in de openbaarheid. Niet tijdens de reünie. Niet nu.

Waarom is ze niet metéén vertrokken van de KMA?

De bijdrage van Anita voldoet aan alle eisen die vooraf zijn gesteld, erkent een comitélid in een Brabants eetcafé. Toch zegt hij: „We wilden gewoon mooie verhalen uit de KMA-tijd, met de corpsliederen erin. Een soort almanak, met voor iedereen ook een persoonlijke pagina. Waarom begrijpen 39 mensen dat wel en eentje niet?”

In de veertig bijdragen die hij las, staat slechts één andere kritische noot over de groep. „Uit mijn hoofd was het iets als: er zijn dingen gebeurd waar we misschien niet zo trots op hoeven te zijn.”

De vliegtuigtechnicus die dat schreef wil daar niet over vertellen. Met zijn vrouw en dochters had hij er wel een indringend gesprek over, vertelt hij. Hij begint over #MeToo. „De vraag is of er niet meer reflectie moet zijn bij de anderen.” Het zou ook volgens hem goed zijn als de mannen en de vrouwen in de jaargroep een gesprek zouden voeren over hoe ze met elkaar omgaan.

Wat schreef Pep in zijn bijdrage voor het jaarboek? „Dat het voor mij als corpsjongste ook niet altijd leuk was. Je bent de slaaf van het hele corps. Ik had niet per se een leuke tijd, maar ben daardoor wel gegroeid.”

Hebben hij en zijn jaargenoten ooit excuses aangeboden aan de mannen en vrouwen die ze hebben gepest? „Nee, nooit. Niet dat ik weet.” Ook niet aan Ciska, zegt hij: „Dat wordt met de mantel der schaamte bedekt. Maar het kon echt niet.”

Gepensioneerd militair Patrick Bolder vindt dat de bijdrage gewoon geplaatst had kunnen worden, waarom niet. Anita Rovers ook, als ze er half mei van hoort. „Nu valt alles op zijn plaats”, zegt ze.

Aan de telefoon is het even stil.

„Wat afschuwelijk voor Anita.”

De reünie wordt uitgesteld. De groep prikt een nieuwe datum: het weekend van 11 juni 2022, met vrijwel hetzelfde programma. Op vrijdagavond wordt het jubileumboek uitgereikt. Het is nu een ‘privéfeest’ waarvoor je uitgenodigd moet worden.

Het comité laat NRC weten Anita geen podium te willen geven, omdat „dit onderwerp de sfeer tijdens de reünie niet ten goede zal komen” en „mogelijk zelfs tot (ongewenste) escalatie zal leiden”.

Iedereen mag komen, behalve Anita.

Reactie Defensie De klacht van Anita is niet in behandeling genomen door het ministerie van Defensie. Wel ontving Elanor Boekholt-O’Sullivan (1976), plaatsvervangend commandant van de luchtstrijdkrachten, Anita eind 2021 op het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda. „Om naar haar verhaal te luisteren”, zegt Boekholt. En het besluit van Defensie toe te lichten. „Juridisch zijn reünies een privéaangelegenheid, niet een defensiezaak.” Die conclusie is „niet voor iedereen evident”, erkent ze. Weliswaar hebben reünies vaak plaats op defensieterrein en kunnen de militairen langs de slagboom met een toegangspas. „Maar op de locatie betaal je alles zelf. Dat maakt zo’n reünie privé.” Wel heeft Boekholt zich gebogen over Anita’s klacht over de overste die een privémail over haar verstuurde via het mailadres van de NAVO, waar hij werkt. „Dat had in Nederland niet gemogen, maar deze overste werkt in de VS en daar mag dat wel.” Boekholts conclusie: „Defensie moet zich hiermee niet bemoeien.” Dit heeft ze aan Anita laten weten in een brief en in het gesprek. Als „privépersoon Elanor” heeft ze vervolgens „meerdere handreikingen gedaan”. Ze stelde voor om te bemiddelen bij een gesprek tussen de overste en Anita en om haar dossier te lezen. Anita ging er niet op in, omdat ze wilde dat Boekholt zich er als generaal mee bemoeide – niet als privépersoon. Boekholt volgde zelf de verkorte opleiding op de KMA en werd er later pelotonscommandant. Herkent ze iets van de verhalen over de vrouwonvriendelijke omgangsvormen op de KMA? „Die verhalen zijn waar, maar er zijn ook mensen met andere ervaringen op KMA en die verhalen zijn óók waar.” Zelf maakte ze situaties mee waarbij ze zich afvroeg: gaan we zo met elkaar om? „Tijdens een vergadering werd over een vrouw een grap gemaakt, die niet kon. Iedereen lachte. Vervolgens maakte ik om te spiegelen precies dezelfde grap over een fictieve man en toen was het mis. Ik moest bij mijn baas komen. Toen werd het een gespreksonderwerp.” Militairen voeren dit soort gesprekken steeds vaker met hun bazen, zegt Boekholt, van cadetten op de KMA tot directeuren bij de luchtmacht. „Het gesprek voeren wordt makkelijker. Maar je hebt wel iemand nodig die het op tafel legt en zegt: hier moeten wij over praten.”

Over dit artikel Voor dit artikel sprak NRC twaalf leden van een jaargroep van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en drie personen daarbuiten. Waar mogelijk zijn hun namen volledig vermeld. Enkelen wilden anoniem blijven of niet met hun volledige naam worden genoemd omwille van privacy of om „veiligheidsredenen”. Hun volledige namen en functies zijn bekend bij de redactie. Het maatschappelijke debat over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag speelt ook steeds meer bij defensie. Vorig jaar vertrokken twee vrouwelijke oversten wegens seksisme en racisme op de werkvloer. Defensie kwam daarop met een actieplan, waarin is vastgelegd dat het percentage vrouwen in de krijgsmacht moet toenemen tot 30 procent – meer dan twee keer zoveel als nu. Een cadet schreef een scriptie over het vrouwonvriendelijke klimaat op de KMA. De officiersopleiding lanceerde een actieplan sociale veiligheid met 22 projecten, zoals een ‘College Tour’ waarin een ex-militair cadetten vertelt hoe hij brak met zijn machogedrag.

