Het beentje was al een paar dagen wat stram. Maar op een ochtend werd er bij het verschonen hees gepiept. Bij het kruipen vouwde ze het onder haar buik, om daarna met opeengeklemde lippen zichzelf voor te slepen. Ze trilde als je in de buurt kwam van het kniegewricht. We gingen naar de dokter en daarna naar de eerste hulp.

Het was negen uur ’s ochtends. Een zuster opende met een weids gebaar een kamer voor ons alleen. Bomenbehang, linoleum, een stoel op wieltjes, een bed met een papieren afdekhoes, een infuuspaal, een klok aan de muur die een volstrekt eigen leven leek te leiden. De minuten kropen voort, ik reed wat heen en weer op die stoel, pelde een banaan. Ik googlede wat. Er stond ‘artritis’, ‘auto-immuun-ziekte’, ‘leukemie’. Ik begroef die woorden onmiddellijk. En plots waren we twee uur verder, zonder ook maar iemand gezien te hebben.

Een ziekenhuis is een vacuüm. Het slurpt je op, de wereld wordt direct na binnenkomst een vaag idee. Je eet een boterham met margarine, drinkt koffie met weeë poedermelk, maar proeft niets. Je bent nergens de baas meer over.

Na nog een uur begon het kloppen op onze deur. Er kwamen assistenten langs, assistenten van assistenten, zusters, een enkele dokter. Er werd een foto gemaakt, een echo, steeds droegen we haar door de gangen, plat liggend onder een apparaat, het beentje gestrekt, krijsend van woede en pijn. Een hielprik om bloed af te nemen, ik knielde bij haar klamme wangen en hete adem en zong ‘slaap kindje slaap’ voor haar, vijf keer, tien keer, het drukken tot er genoeg bloed was duurde een leven lang. Daarna weer wachten, op een uitslag, een andere arts. Ze zat verwilderd rechtop in haar kinderwagen, met natte Nerokrullen en een omlaag krullend mondje. De banaan stevig in haar knuist, we kregen ’m niet losgewrikt bij de onderzoeken, haar baken in een hel van witte jassen.

Het was allemaal helemaal niet erg, zo zeiden we tegen elkaar en we somden de argumenten op onze vingers op. Ze at goed, ze had geen rare vlekken, ze was vrolijk als ze dat been kon vergeten. Ze draaide nog steeds flirterig haar hoofd scheef als je naar haar keek.

Er kwam een arts binnen, hij deed de deur zorgvuldig achter zich dicht. „Het is gebroken door een harde klap”, zei hij. Er viel een lange stilte. „En eerlijk gezegd zien we dat niet vaak bij baby’s.”

Je weet het direct en je neemt het ze ook niet kwalijk. Een baby die een knie breekt, mijn God. Direct begonnen we jachtig hardop te filosoferen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Kaas had aan haar gehangen terwijl ze in de kinderwagen zat, we hebben zo’n houten regenboogspeeltje waar ze altijd mee lopen te zwaaien, dat ding is zo zwaar, dat is gewoon een ploertendoder, dat moet nu weg, Ezra heeft haar omgeduwd en schaamde zich te erg om het aan ons te vertellen. „Ja, twee broers hè, dat gaat er nog wel eens ruig aan toe”, hoorde ik mezelf ratelen, het verráád naar die twee lieve, voorzichtige jongens vlamde in mijn nek.

De arts liep weg. „Ga rechtop zitten”, siste ik tegen Willem. „Maar we hebben niks gedaan”, siste hij terug. „Maar dat dènken ze wel”, zei ik. „Dan ga ik tegen ze zeggen dat ze dat niet moeten denken”, zei hij. „Dat is extra verdacht”, zei ik. „Nee, juist niet”, zei hij.

De arts kwam weer binnen. „Het is toch niet gebroken”, zei hij. „Haar andere been ziet er hetzelfde uit.”

En toen ging het heel snel. De zuster in zijn kielzog zei: „Ga maar naar de familiekamer, de artsen komen zo.” En daar gingen we, naar de kamer met de banken en het speelgoed, de kamer waar je nooit meer uit komt, daar begint het, daar komen ze je vertellen dat je leven vanaf nu voorgoed anders is.

Willem zag grijs. Ik huilde.

Drie artsen kwamen binnen, de oudste, een senior orthopeed die van de Olympus was afgedaald naar dit voorgeborchte voelde wat aan haar knie. Voor het eerst gaf ze geen kik. „Een doorgeschoten verkoudheid”, zei hij. „Pijnstillers en naar huis.”

Het ziekenhuis opende z’n muil en spuugde ons uit. De bomen bleken nog de bomen en ik rook de stenen in de namiddagzon.

We hadden mazzel, zo zeiden we tegen elkaar.

Maar dat was natuurlijk waanzin.