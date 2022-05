Heerlijke bite en een volzoete custard

Mijn dochter Madeleine (11) en ik hebben de trifle afgelopen weekend uitgeprobeerd. We begonnen met zelf een cake te bakken, volgens een klassiek recept. Ondertussen hebben we de slagroom geklopt met vanillesuiker, zo vinden wij hem het lekkerst. Toen zijn we aan de slag gegaan met de custard. Dit is altijd spannend, eidooiers mengen met hete vloeistof en dan voorkomen dat het eigeel gaat ‘korrelen’. Maar we hebben het recept precies gevolgd en het ging goed! Het enige dat misschien niet perfect was, was dat de custard nog redelijk warm was tijdens het vullen van de schalen, waardoor hij in de schaal nog aardig ver naar beneden doorliep. Een dag later uit de koelkast was de custard duidelijk iets stijver – en beter. We hebben de sterke drank even weggelaten, met twee minderjarige kinderen. De amandelschaaf vervingen we door wat pistachenootjes en de Italiaanse koekjes door speculaasjes. Het geheel gaf een heerlijke stevige bite in de cake, gevolgd door het volzoet van de custard, gecombineerd met het frisse van de aardbeien.

